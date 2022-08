Les candidats au conseil de Kelowna rencontrent la communauté au festival Imagine Pandosy

Il y avait beaucoup à voir sur Pandosy Street dimanche (28 août) pour le deuxième festival annuel d’art Imagine Pandosy.

À l’approche des élections municipales du 15 octobre, le groupe hôte KLO Neighborhood Association a invité les candidats au conseil municipal de Kelowna à installer des tables et à parler avec la communauté.

Les candidats conseillers présents étaient Davis Kyle, Bal Grewal, Christopher Bocskei, Noel Wentworth, Elaine McMurray, Susan Ames, Gord Lovegrove et Tom Macauley.

Le seul candidat à la mairie avec une table à l’événement était Tom Dyas.

Après avoir rencontré des dirigeants potentiels de la ville, les familles ont pu profiter de divertissements en direct, de vendeurs d’artisanat et d’affaires, de nourriture, de maquillage et d’une tombola.

@thebrittwebster

brittany.webster@blackpress.ca

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

ArtelectionKelowna