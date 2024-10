Les candidats au conseil cherchent à améliorer la communication

19 octobre — ANDERSON — Il y aura un changement dans la composition du conseil du comté de Madison pour commencer la nouvelle année.

Trois républicains sortants ne sont pas sur le scrutin de novembre, Ben Gale et Anthony Emery ayant décidé de ne pas se représenter et Mikeal Vaughn a perdu aux élections primaires.

Les membres du conseil depuis deux ans sont tous républicains.

Il y a eu deux blocs de vote au sein du conseil actuel, Gale et Emery étant rejoints pour la plupart des votes par Diana Likens et Rob Steele.

L’autre bloc électoral est composé de Vaughn, Bethany Keller et Jodi Norrick.

Les trois républicains en lice sont tous candidats pour la première fois : Kristi Grabowski, Scott Green et Jonathan Culp.

Culp est le fils de la conseillère municipale d’Anderson, Jennifer Culp, et du prochain auditeur du comté, Todd Culp, qui a battu Katherine Callahan à la primaire et se présente sans opposition à ce poste.

Les trois démocrates comprennent l’ancien conseiller de comté Fred Reese, qui a perdu sa candidature à la réélection en 2022 au profit de Norrick ; Rebecca Crumes, ancienne membre du conseil municipal d’Anderson ; et le candidat pour la première fois Steve Holtzleiter.

Grabowski a déclaré qu’elle suivait la politique nationale, mais a déterminé qu’il y avait davantage d’impact au niveau local.

« J’ai assisté aux réunions du conseil départemental et je voulais m’impliquer », a-t-elle déclaré. « Je me présente pour représenter les contribuables. »

Grabowski a déclaré qu’elle voulait s’assurer que l’argent des contribuables soit dépensé comme prévu.

« Je ne suis que l’un d’entre eux », a-t-elle déclaré. « Je suis un contribuable. »

Grabowski a déclaré que le plus gros problème auquel le conseil est confronté est de fournir un financement adéquat pour la sécurité publique.

« Nous devons accorder la priorité au financement de la sécurité publique afin de retenir les gens que nous avons et d’attirer de nouveaux résidents », a-t-elle déclaré.

Scott Green a déclaré qu’il avait été encouragé à se présenter comme candidat à la présidence par plusieurs personnes et qu’il avait été actif dans la communauté, siégeant à des conseils d’administration d’organismes à but non lucratif et à un conseil scolaire.

« Je pense que le conseil départemental correspond à mes compétences », a-t-il déclaré. « Je comprends le fonctionnement des conseils d’administration et je suis prêt à écouter les gens. »

Green a déclaré qu’il n’avait pas peur de prendre des décisions difficiles. Il a exprimé sa déception face à certains discours et à la colère exprimés lors des récentes réunions du conseil.

Il a déclaré que le financement était une préoccupation et le plus gros problème auquel le conseil était confronté.

« Personne ne veut payer plus d’impôts », a déclaré Green, « mais ils veulent de bons services. Les employés du comté doivent se sentir valorisés. Nous devrions donner la priorité aux dépenses consacrées à la sécurité et à la santé publiques. »

Culp a déclaré qu’il pensait que le conseil avait besoin d’une nouvelle vision pour que le comté continue d’avancer dans la bonne direction.

« Je veux voir le comté prospérer », a-t-il déclaré. « Je veux que les gens veuillent que le comté de Madison soit leur maison. »

Culp a déclaré que s’il était élu, il souhaitait améliorer les communications entre le conseil, les commissaires et les chefs de département.

« Lorsque la communication sera fluide, nous pourrons nous concentrer sur la croissance économique dans le comté de Madison afin de construire un comté offrant une meilleure qualité de vie », a-t-il déclaré.

Reese cherche à revenir au conseil. Il a souligné ses antécédents qui, selon lui, démontrent sa capacité à travailler au-delà des lignes de parti.

« Nous sommes confrontés aux mêmes problèmes », a-t-il déclaré. « Je me présente parce que j’aime ma communauté et que je veux trouver des solutions. »

Reese a déclaré que sa plus grande préoccupation était la construction de la nouvelle prison de 100 millions de dollars.

« Je suis préoccupé par le manque de progrès », a-t-il déclaré. « Nous sommes confrontés à une surpopulation et nous devons pouvoir réduire le nombre de détenus. »

Holtzleiter a pris sa retraite après 31 ans au sein du département du shérif du comté de Madison et en tant que membre de la Garde nationale de l’Indiana.

Holtzleiter a déclaré que le comté était confronté à un problème de dépenses inutiles.

« Le conseil actuel ne parvient pas à s’entendre entre eux et avec les autres responsables du comté », a-t-il déclaré. « Je suis fatigué du manque de confiance dans les urnes. Ma politique donne la priorité aux gens. »

Reese et Holtzleiter ont tous deux exprimé leurs inquiétudes concernant les problèmes auxquels est confronté Central Dispatch.

« Nous devons payer mieux », a déclaré Holtzleiter à propos des répartiteurs. « Il faut s’attaquer au problème du financement et trouver un autre moyen d’acheminer le financement. »

Reese a déclaré que la création d’une répartition centrale pour le comté n’avait pas été effectuée dès le départ.

« Lorsqu’ils ont adopté l’augmentation de la taxe de sécurité publique, celle-ci n’a pas été utilisée comme prévu », a-t-il déclaré. « Il s’agissait d’augmenter les salaires. Nous devons donner la priorité aux dépenses. La faute doit être imputée aux commissaires. »

Crumes a déclaré qu’elle avait décidé de se présenter au bureau du comté parce qu’elle avait le temps de servir et qu’elle restait intéressée à aider les gens à travailler ensemble.

« Lorsque les mêmes personnes sont élues, elles deviennent complaisantes », a-t-elle déclaré. « Nous avons besoin de gens pour faire des recherches et examiner les décisions prises. »

Crumes a déclaré que le problème majeur auquel le comté est confronté est la construction de la nouvelle prison et que le drainage dans la région constitue un problème.

« Le comté doit avoir un budget équilibré, mais il y a beaucoup de désaccords et le processus doit être mieux expliqué », a-t-elle déclaré.

Suivez Ken de la Bastide sur Twitter @KendelaBastide ou appelez le 765-640-4863.