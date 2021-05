Les candidats à Miss Univers partagent un message contre la violence et les préjugés

Plusieurs candidats à Miss Univers ont utilisé leurs plateformes – et leurs tenues – pour partager un message puissant avec des millions de personnes.

Tout en portant une tenue aux couleurs du drapeau national de Singapour lors d’un concours de beauté jeudi, Miss Univers Singapour Bernadette Belle Ong a tourné le dos pour dévoiler trois mots. en rouge et blanc: «Stop Asian Hate».

Ong a dit dans unPublication Instagram vendredi qu’elle voulait «un message fort de résistance contre les préjugés et la violence».

Sa déclaration vient après des manifestations appelant à mettre fin aux sentiments anti-asiatiques et aux crimes haineux aux États-Unis.

La candidate uruguayenne de Miss Univers, Lola de los Santos, arborait une tenue arc-en-ciel et une jupe à l’appui de la lecture de la communauté LGBTQ: «Plus de haine, de violence, de rejet, de discrimination». De los Santos a écrit en espagnol sur son Instagram qu’elle représentait un message d’amour et d’égalité pour la communauté avec sa tenue lors du National Costume Show de jeudi.

De los Santos a déjà défendu la communauté LGBTQ sur son Instagram dans le passé et a été juge à Miss Trans Star Uruguay, un concours de beauté pour les femmes transgenres dans le pays sud-américain.

Miss Univers Myanmar Thuzar Wint Lwin a dévoilé son message à l’aide d’un parchemin qui disait «Priez pour le Myanmar». Elle a traversé la scène, a incliné la tête devant le public, puis a déballé le parchemin vendredi.

Lwin a écrit sur son Instagram que la robe est l’un des costumes ethniques du Myanmar, spécifiquement portés par les femmes Chin, qui vivent dans la région montagneuse de l’État de Chin, lors de cérémonies traditionnelles.

En février, la junte militaire du Myanmar a pris le pouvoir lors d’un coup d’État. Lwin a protesté aux côtés de ceux contre la junte militaire, écrivant sur son Instagram: « Pour les héros qui ont sacrifié leur vie dans la lutte pour la liberté de notre peuple ».

Les fans ont applaudi les regards des candidats, y compris Rebecca Moore, 25 ans, résidente du New Jersey, qui a déclaré qu’elle n’avait pas été fan du concours jusqu’à ce qu’elle tombe sur des photos des tenues d’Ong et De los Santos. Moore a déclaré qu’elle était reconnaissante à ces candidats à Miss Univers de défendre les communautés sous-représentées sur une si grande scène.

«C’était magnifique de voir ces femmes prendre position et faire preuve de solidarité au milieu de tant de violence contre ces communautés», a déclaré Moore. « Je me sentais fier de les voir promouvoir ces messages. »

