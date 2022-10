Les candidats à l’université devraient-ils appliquer une décision précoce ou une action précoce ?

Quand il s’agit d’entrer à l’université, chaque petit geste compte. Souvent, les candidats à l’université se tournent vers leur meilleure école pour postuler tôt pour obtenir cet avantage. En démontrant une préférence pour un collège particulier, des études ont montré qu’une candidature précoce peut vous donner une longueur d’avance, ce qui va très loin dans le monde hyper-concurrentiel des admissions dans les collèges. “La cohorte d’étudiants qui postulent et obtiennent leur admission tôt a explosé”, a déclaré Robert Franek, rédacteur en chef de The Princeton Review et auteur de “Les 388 meilleurs collèges.” Mais pour beaucoup de ces étudiants, postuler tôt peut être moins une question de savoir où ils veulent vraiment aller que de savoir où ils pensent avoir les meilleures chances d’entrer, selon Jeff Selingo, l’auteur de “Who Gets in and Why: A Année d’admission à l’université.” “Cela en a fait un jeu stratégique”, a-t-il déclaré.

Ce qu’il faut savoir sur l’action précoce par rapport à la décision précoce

Qu’il s’agisse d’une action précoce non contraignante ou d’une décision précoce, qui est contraignante, les dates limites pour ces types de candidatures sont généralement le 1er novembre ou le 15 novembre pour une décision de décembre, ou même plus tôt pour une admission continue. “Beaucoup de gens considèrent que l’action précoce ou la décision précoce sont interchangeables”, a déclaré Eric Greenberg, président de Greenberg Educational Group, une société de conseil basée à New York. Cependant, “une action précoce, dans certains cas, ne fait aucune différence dans l’admission”. Une décision précoce, en revanche, peut “aider à tirer parti des chances d’admission de quelqu’un”. En savoir plus sur les finances personnelles :

Ces collèges ne promettent aucune dette étudiante

C’est le meilleur moment pour demander une aide financière au collège

Les collèges sont aux prises avec la baisse des inscriptions et le sous-financement

Les premiers candidats ont tendance à être des “clients payants”

Pour les écoles, offrir aux étudiants la possibilité de postuler tôt présente des avantages évidents. “C’est une victoire importante pour le collège ou l’université”, a déclaré Franek. Pour commencer, augmenter la probabilité qu’un étudiant dise oui améliore le rendement d’un collège – ou le pourcentage d’élèves qui choisissent de s’inscrire après avoir été admis – ce qui est une statistique importante pour les écoles. De plus, avoir une longueur d’avance sur la composition de la classe de première année aide les agents d’admission à équilibrer les besoins d’inscription avec les demandes d’aide financière. De plus, “la plupart de ces étudiants sont moins préoccupés par leur programme d’aide financière”, a déclaré Franek. “Ce sont des clients payants.”

Plus d’écoles – en particulier les collèges privés sélectifs – proposent désormais une candidature anticipée, et ces établissements acceptent plus d’étudiants avant la date limite de décision habituelle, a déclaré Franek. Parmi les écoles figurant sur la liste des meilleurs collèges de The Princeton Review, 200 sur 388 ont une option d’action précoce ou de décision précoce début novembre. (Certaines écoles proposent également une autre option, appelée Early Decision II, qui est prévue en janvier.) Dans ces collèges, y compris Emory, Colgate, Swarthmore, Tulane, Middlebury et Washington University à St. Louis, jusqu’à 50% ou 60% de la classe de première année provient du pool de candidatures précoces, a déclaré Franek, bien que cela puisse être encore plus que ça. Au Pitzer College de Claremont, en Californie, par exemple, 79% de la classe de première année de 2020 ont été admis tôt.

Facteurs clés à considérer avant de postuler tôt

Le plus souvent, ce sont les personnes âgées liées à l’université qui ont accès à des conseils d’experts universitaires qui utilisent une décision précoce pour améliorer leurs chances d’entrer. “C’est difficile à concilier car ce sont des étudiants qui reçoivent souvent de bons conseils et qui ont les moyens financiers”, a déclaré Franek. “D’autres étudiants peuvent ne pas connaître ce canal ou comment y naviguer.” Mais malgré la possibilité d’améliorer vos chances d’acceptation, d’autres facteurs doivent également être pris en compte, notamment en ce qui concerne l’aide financière. Le coût étant désormais le facteur n ° 1 lors du choix d’un collège pour beaucoup de gens, c’est le lève-tôt qui en profite, car certaines aides financières sont accordées sur une base premier arrivé, premier servi, ou de programmes avec des fonds limités. Plus les familles postulent tôt, meilleures sont les chances d’être en ligne pour cette aide, selon Rick Castellano, porte-parole de Sallie Mae.

“Si quelqu’un applique une décision précoce ou une action précoce et entre, à ce stade du calendrier, il y a plus d’argent disponible”, a déclaré Greenberg. “Il y a de moins en moins d’argent au fur et à mesure.” Cependant, s’engager dans une seule institution reviendrait à renoncer à la possibilité de comparer différents forfaits d’autres écoles – bien que certains collèges puissent vous laisser tranquille si votre offre d’acceptation précoce ne répond pas à vos besoins. (Généralement, une “meilleure” offre comprend plus de subventions et de bourses d’études et moins de prêts.)

De nombreux étudiants ne sont pas prêts à prendre cet engagement. Eric Greenberg président du groupe éducatif Greenberg