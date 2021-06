Les candidats à la succession de Merkel défendent l’UE et font exploser le nationalisme Sociaux-démocrates Soviétique Berlin Hongrie Berlin-Ouest

Les trois principaux candidats à la succession d’Angela Merkel à la chancelière des prochaines élections nationales en Allemagne se sont prononcés jeudi avec force en faveur de l’Union européenne et de ses idéaux.

Dans un discours combatif, la candidate du bloc de l’Union de centre-droit de Merkel a rappelé comment le blocus soviétique de Berlin-Ouest avait démontré l’importance de la coopération internationale.

« C’était une attaque contre le monde libre », a déclaré Armin Laschet aux législateurs à l’occasion du 73e anniversaire du début du blocus. Il a pris fin près d’un an plus tard après un effort sans précédent des Alliés occidentaux pour transporter des marchandises essentielles dans la ville assiégée, dans ce qui est devenu le pont aérien de Berlin.

« Le pont aérien était l’incarnation de la main tendue des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de la France et d’autres pays », a déclaré Laschet, gouverneur de l’État le plus peuplé d’Allemagne, la Rhénanie du Nord-Westphalie.

« (Cela a montré que) lorsque les démocraties libérales travaillent ensemble, il n’y a aucune chance de division et de confrontation », a-t-il ajouté.

Laschet a visé le parti d’extrême droite Alternative pour l’Allemagne, qui a récemment approuvé un programme comprenant le retrait du pays de l’UE.

« Nous avons plus que jamais besoin de l’Europe », a-t-il déclaré, accusant l’AfD de « nuire aux intérêts allemands ».

« Nous n’allons pas laisser un virus mortel ni la jubilation et le scepticisme anti-européens, et certainement pas les populistes et les nationalistes, détruire cette Europe », a déclaré Laschet.

Ses propos ont été repris par les candidats des sociaux-démocrates de centre-gauche, Olaf Scholz, et des écologistes Verts, Annalena Baerbock.

Scholz a salué la décision de l’UE d’emprunter conjointement de l’argent – ​​une idée à laquelle l’Allemagne a longtemps résisté – pour le fonds de relance en cas de pandémie, mais a appelé l’UE à trouver également des solutions aux problèmes politiques, y compris la question des migrations.

S’exprimant lors d’un débat parlementaire sur l’Union européenne, Baerbock a déclaré que le bloc devait trouver un « langage clair » lorsqu’il s’agissait de lutter contre les violations des droits de l’homme parmi ses propres membres. Elle a cité la nouvelle loi hongroise restreignant les contenus réputés promouvoir l’homosexualité et les récents refoulements de migrants à la frontière croate.