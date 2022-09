Les candidats à la présidentielle nigériane signent un accord de paix électoral

ABUJA, Nigéria – Les candidats à la présidence nigérians ont signé jeudi un accord s’engageant à mener une campagne pacifique pour les élections de 2023. Presque tous les 18 candidats à la présidence ont signé le pacte lors d’un événement à Abuja, la capitale nationale, où les autorités ont également déployé des plans pour assurer une élection sans accroc. Des accords de paix similaires ont été conclus à chaque cycle d’élections générales depuis 2015.

Une certaine forme de violence accompagne généralement les élections générales au Nigeria. Au moins 58 personnes sont mortes dans des incidents liés aux élections en 2019, selon une coalition de groupes de la société civile.

L’ancien chef d’État nigérian Abdulsalami Abubakar, qui dirige le Comité national pour la paix, a déclaré que les accords préélectoraux ont néanmoins “contribué de manière significative à atténuer les conflits violents de ces élections”.

Le président nigérian Muhammadu Buhari doit quitter ses fonctions en mai après avoir terminé son deuxième mandat et a promis un vote pacifique pour élire son successeur.

Mais l’élection de l’année prochaine a été décrite comme “une bataille pour l’âme” du Nigéria, à un moment où le pays est confronté à divers défis sécuritaires et économiques qui ont entraîné la perte de vies et rendu la vie plus difficile pour beaucoup.

L’économie, la sécurité et la gouvernance du Nigeria sont apparues comme des sujets de discussion majeurs dans les campagnes.

Abubakar a identifié les fausses nouvelles et la désinformation comme l’un des “problèmes de préoccupation majeure” avant les élections de 2023, affirmant que la propagation des fausses nouvelles a “détourné l’attention des campagnes axées sur les problèmes et créé la plate-forme permettant aux partis politiques d’aboutir à des noms”. appel… et assassinat de personnage.

L’accord de paix signé jeudi a pour objectif “d’engager tous les partis politiques, les candidats à la présidence et leur porte-parole dans des campagnes et des rassemblements politiques pacifiques, dénués de violence, d’incitation et d’insultes personnelles mais également définis par des enjeux au cœur même du développement et du progrès national”, ” il a dit.

Mahmood Yakubu, président de la Commission électorale nationale indépendante (INEC) du Nigéria, a déclaré que l’accord de campagne est important “compte tenu du lien entre une campagne pacifique d’une part et des élections pacifiques et crédibles d’autre part”.

Le chef de la police nigériane, Usman Baba, a déclaré que l’agence d’application de la loi travaillera avec les responsables des élections et du gouvernement pour assurer une campagne politique pacifique. Il a également interdit au personnel de diverses équipes de sécurité infranationales – dont beaucoup opèrent au niveau de l’État et du conseil – d’activités liées aux élections.