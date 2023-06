Les candidats à la présidentielle du GOP critiquent Trump: « C’est un enfant pétulant »

Plusieurs candidats républicains à la présidentielle de 2024 ont critiqué Donald Trump dimanche alors que l’ancien président fait face à 37 chefs d’accusation fédéraux pour avoir prétendument thésaurisé des documents après avoir quitté la Maison Blanche.

Trump a fustigé ses détracteurs – y compris des membres de son ancien personnel – à la suite de son inculpation, qualifiant son ancien procureur général Bill Barr de « Cochon sans tripes » et son ancien chef de cabinet John Kelly « faible » avec un « TRES petit ‘cerveau’. »

L’ancien gouverneur du New Jersey, Chris Christie, qui a annoncé sa candidature à la présidence plus tôt ce mois-ci, a déclaré que les commentaires de Trump suggèrent qu’il est le « pire manager de l’histoire de la présidence américaine ».

« C’est un enfant irritable quand quelqu’un n’est pas d’accord avec lui », a déclaré Christie à « l’état de l’Union » de CNN dimanche.

L’espoir présidentiel et ancien vice-président Mike Pence a déclaré qu’il était « prématuré » de dire s’il pardonnerait ou non à Trump s’il était condamné. Pence a déclaré mercredi qu’il ne pouvait pas défendre les allégations criminelles contre Trump, mais a ajouté dimanche qu’il ne savait pas pourquoi de nombreux républicains présumaient qu’il serait reconnu coupable.

« Tout ce que nous savons, c’est ce dont le président a été accusé dans l’acte d’accusation », a déclaré Pence à « Meet the Press » de NBC dimanche. « C’est triste pour moi que nous soyons maintenant en ce moment. »

Pence a remis en question l’engagement de Trump envers les principes conservateurs, déclarant qu’il « s’éloigne » de sa position sur l’avortement et que sa position sur la dette nationale est « identique » à celle du président Joe Biden.

Il a ajouté qu’il avait espéré que Trump « reviendrait » à accepter les résultats des élections de 2020, que Trump a affirmé à plusieurs reprises avoir été volés.

« Personne qui se place au-dessus de la Constitution ne devrait jamais être président des États-Unis », a déclaré Pence.

Asa Hutchinson, l’ancien gouverneur de l’Arkansas qui est également candidat à la présidence, a déclaré qu’il doutait de la capacité de Trump à se pardonner s’il était réélu.

« J’en doute. Je ne pense pas que ce soit l’intention de la Constitution de donner au président le pouvoir de grâce », a déclaré Hutchinson sur ABC « This Week », ajoutant plus tard que, même si une auto-pardon serait « inappropriée » et « inconvenant », c’est « exactement ce que (Trump) aurait l’intention s’il était élu président ».

Hutchinson a également déclaré qu’il n’accepterait pas l’engagement du Comité national républicain de soutenir l’éventuel candidat à la présidence du GOP comme condition de participation à l’étape du débat.

« Je ne vais pas soutenir – tout comme les autres électeurs ne vont pas soutenir – quelqu’un pour le président qui est sous le coup d’une mise en accusation qui est potentiellement condamné à ce moment-là », a déclaré le républicain de l’Arkansas.

Mais Trump avait un partisan dimanche en la personne du candidat républicain à la présidentielle Vivek Ramaswamy, qui a déclaré que l’ancien président devrait être gracié s’il était reconnu coupable. L’entrepreneur biopharmaceutique a appelé au démantèlement d’institutions telles que le Federal Bureau of Investigation en raison de soi-disant « points de vue politiques ».

L’agence est « une formule de corruption », a déclaré Ramaswamy sur « Fox News Sunday », pour avoir prétendument menacé Martin Luther King Jr. à l’époque des droits civiques ou « poursuivre les conservateurs politiques » comme Trump.

« Il s’agit de défendre les principes plutôt que la politique », a-t-il déclaré.