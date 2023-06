Les candidats à la présidence du Guatemala canalisent les tactiques brutales du dirigeant salvadorien

GUATEMALA CITY (AP) – Les candidats à la présidence du Guatemala s’inspirent du chef du Salvador voisin et promettent à leurs électeurs de construire des méga-prisons et de soumettre les gangs criminels.

La formule du président salvadorien Nayib Bukele est devenue bien connue des citoyens d’Amérique latine, et le leader qui parle dur et qui aime Bitcoin bénéficie d’une cote d’approbation qui fait l’envie de tout dirigeant mondial – même un an après avoir suspendu les droits clés pour faire la guerre contre son gangs du pays.

« Ce serait bien d’adopter son programme » au Guatemala, a déclaré Lucrecia Salazar, 48 ans, une employée du gouvernement qui vit dans un quartier de la capitale connu comme un haut lieu des gangs et de la criminalité. « Nous avons les ressources. Ce qui nous manque, c’est la volonté.

Maintenant, de nombreux candidats à la présidence du Guatemala rivalisent pour démontrer une telle volonté, affirmant avant le scrutin du 25 juin que, s’ils étaient élus, ils imiteraient les tactiques brutales de Bukele.

L’ancienne Première Dame Sandra Torres du parti Unité nationale de l’espoir a annoncé sa plate-forme pour encourager les partisans dans un hôtel en mai, affirmant qu’elle mettrait en œuvre les stratégies de Bukele « pour mettre fin au fléau des homicides, des meurtres et des extorsions dans notre pays ».

Elle dit qu’elle va construire deux méga-prisons pour les membres de gangs.

À la suite d’une explosion de violence de gangs au Salvador en mars 2022, Bukele a poursuivi une stratégie consistant à enfermer toute personne ayant une odeur d’affiliation à un gang – totalisant désormais plus de 68 000 personnes. Il a construit ce qui a été présenté comme la plus grande prison d’Amérique latine.

Les homicides, déjà en baisse, ont chuté. La vie est revenue dans les rues et les places publiques de nombreuses communautés qui avaient longtemps été sous le joug des gangs et où les familles avaient l’habitude de se cacher chez elles après la tombée de la nuit.

Au Guatemala, bon nombre des mêmes gangs terrorisent et extorquent la population. Mais le pays a près de trois fois la population et cinq fois la superficie de son voisin, il n’y a donc aucune garantie que les stratégies d’El Salvador puissent être reproduites ici.

Les taux d’homicides dans la région ont chuté en 2020 en raison des fermetures pandémiques. Mais alors qu’ils ont continué de baisser au Salvador chaque année depuis lors, passant de 19 pour 100 000 habitants en 2020 à seulement 8 pour 100 000 l’année dernière, ils ont rebondi au Guatemala.

L’année dernière, le Guatemala a enregistré 17 homicides pour 100 000 habitants, contre son creux historique de 15,3 pour 100 000 habitants en 2020. À titre de comparaison, le Honduras en comptait 36 ​​pour 100 000 habitants l’année dernière.

Le politologue Renzo Rosal de l’Université Landivar du Guatemala a déclaré que les candidats imitaient Bukele en partie à cause de la propre souche d’autoritarisme du Guatemala et en partie parce qu’ils n’avaient pas leurs propres propositions.

Un candidat de longue date, Amilcar Rivera du parti de la Victoire, a même adopté une apparence semblable à celle de Bukele avec une barbe sombre et rase et une casquette de baseball. « Le niveau de vide est tel qu’ils copient même son apparence physique », a déclaré Rosal.

Des fans et des imitateurs de Bukele ont également fait leur apparition dans d’autres parties de l’Amérique latine.

En Argentine, les bannières de campagne de Santiago Cúneo, candidat marginal aux élections présidentielles de ce pays en octobre, présentent côte à côte des photos de lui-même et du président salvadorien.

Le magazine colombien de droite Semana a récemment mis Bukele en couverture avec le titre « Le miracle de Bukele », pour un article louant les réalisations de son administration en matière de sécurité. La Colombie organisera des élections locales et régionales en octobre.

Un autre candidat guatémaltèque de premier plan, Zury Rios Sosa, fille du défunt dictateur Efraín Ríos Montt et porte-drapeau de la coalition d’extrême droite Valor-Unionista, a exprimé son admiration pour Bukele et l’ancien président colombien Alvaro Uribe, qui a mené une campagne tous azimuts. offensive contre les guérillas de gauche lors de sa présidence en 2002-2010.

Rios Sosa a promis de construire au moins trois nouvelles prisons dans le cadre de ce qu’elle appelle le « Plan de renforcement El Salvador-Colombie ».

« Nous devons admettre que le président Bukele a eu le caractère, la force et la détermination d’appliquer la loi », a déclaré Ríos Sosa.

Les défenseurs des droits de l’homme ont largement critiqué ce qu’ils appellent une érosion de la procédure régulière au Salvador. Carolina Jiménez, présidente de WOLA, une organisation non gouvernementale basée à Washington et axée sur les droits de l’homme dans les Amériques, considère que les mesures promises par les admirateurs guatémaltèques de Bukele créent une illusion de sécurité.

« L’effet Bukele est contagieux en raison des besoins de sécurité des gens, une nécessité valable qui n’a pas été satisfaite », a-t-elle déclaré. La chose la plus simple à dire est : « Je peux appliquer ce modèle de sécurité ici. »

« Mais qu’est-ce qui vient après ? » a demandé Jimenez. « Les racines (du problème) ont à voir avec l’exclusion sociale, la pauvreté et d’autres problèmes structurels. »

Danilo Cardona, un agent de sécurité de 49 ans dans un restaurant de la capitale guatémaltèque, a déclaré que les politiques de Bukele ne peuvent pas être copiées au Guatemala « parce que nous sommes différents avec des problèmes différents ».

« La sécurité est une priorité, mais l’éducation, l’économie et la malnutrition le sont aussi », a déclaré Cardona.

Peut-être que le plus grand fan de Bukele parmi les candidats guatémaltèques n’est plus dans la course depuis la semaine dernière lorsque la Cour suprême du Guatemala l’a déclaré inéligible pour violation de la loi électorale.

Mais le mois dernier, alors que l’homme d’affaires conservateur et populiste Carlos Pineda était toujours en tête dans les sondages, il a publié une vidéo de lui atterrissant au Salvador pour voir comment un pays peut être prospère « quand l’argent n’est pas volé ».

Pineda avait également envoyé une vidéo «lettre ouverte» à Bukele louant bon nombre des mesures les plus controversées du président. « J’ai pour objectif de faire au Guatemala exactement ce que vous faites au Salvador », a-t-il déclaré.

Oscar Romero, 64 ans, graphiste, a déclaré qu’il soutiendrait la politique anti-gang de Bukele au Guatemala, en particulier pour lutter contre l’extorsion. Mais les gens doivent être conscients du compromis potentiel, a-t-il déclaré.

« Il faudrait voir comment les choses se passent, parce que c’est la sécurité en échange de la liberté », a-t-il dit.

Sonia Pérez D., The Associated Press