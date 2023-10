Les candidats à la mairie parlent d’affaires et de développement économique

Les deux candidats à la mairie de Columbus affirment que l’économie locale devra s’adapter aux changements technologiques.

La course à la mairie de Columbus oppose la directrice municipale de l’administration et du développement communautaire, Mary Ferdon, une républicaine, et le barman Sean Burton, un indépendant. Il n’y a aucun candidat démocrate en lice. Le vote anticipé pour les prochaines élections municipales commence le 16 octobre. Le jour du scrutin est le 7 novembre.

Lorsqu’on lui a demandé quels types d’entreprises la ville devait attirer, Ferdon a noté que Columbus a toujours été une « ville manufacturière très forte ».

« Nous avons des milliers de travailleurs qui fabriquent des pièces pour les véhicules à moteur à combustion interne », a-t-elle déclaré. « Nous savons que nous devons être capables de changer et d’évoluer, car à mesure que les constructeurs automobiles se tourneront vers les véhicules électriques, cela changera et cela changera la manière dont les entreprises doivent faire des affaires. Par exemple, ils auront besoin de moins de pièces pour soutenir les véhicules électriques. Nous devons donc trouver comment assurer la transition de ces entreprises et les aider à y parvenir.

Elle a ensuite précisé que les véhicules électriques et hybrides « nécessitent moins de pièces », ce qui signifie qu’il y aura moins de travailleurs si les entreprises locales ne sont pas nécessaires pour produire ces pièces. Il est donc nécessaire de réorienter les employés vers différents emplois.

Au cours des huit dernières années, la ville a cherché à diversifier l’économie locale avec davantage de sociétés pharmaceutiques et d’autres sociétés qui créent des emplois bien rémunérés, a déclaré Ferdon.

Burton a également déclaré qu’il était important de regarder vers l’avenir.

« J’ai l’impression que toutes les villes devraient s’adapter à la façon dont le monde évolue », a-t-il déclaré. « Et le monde évolue vers la robotique, vers l’efficacité énergétique, vers les véhicules électriques, des choses de cette nature. Et je pense qu’en tant que ville à forte densité automobile, il nous serait bénéfique de nous tourner vers l’avenir de l’automobile.

Ferdon a également souligné le rôle du tourisme sportif en tant que moteur économique, déclarant que la grande région de Columbus a enregistré environ 17 millions de dollars de dépenses directes en 2021, et que la création de NexusPark devrait augmenter ces chiffres.

« Nous prévoyons un doublement des revenus de nos dépenses en tourisme sportif au cours des cinq prochaines années », a-t-elle déclaré.

Un autre changement notable dans le paysage économique est la nouvelle prévalence du travail à distance et hybride, qui offre aux salariés une plus grande liberté dans le choix de leur lieu de résidence.

Ferdon a déclaré que la ville doit veiller à ce qu’il existe plusieurs incitations pour que les travailleurs à distance vivent à Columbus, notamment « d’excellents services publics », le logement et les équipements locaux.

« Certaines choses échappent à notre contrôle, comme de bonnes écoles et un bon système médical, mais il y a d’autres choses sur lesquelles la ville peut réellement influencer », a-t-elle déclaré. « Évidemment, nos parcs et le fait d’avoir des équipements comme NexusPark, c’est comme travailler au bord de la rivière, avoir un centre-ville qui est activé. C’est le genre d’équipements qui, nous le savons, sont attrayants pour les gens et, nous l’espérons, les inciteront à vouloir rester et vivre à Columbus ainsi qu’à travailler ici.

Burton a déclaré qu’il estime que la ville a déjà beaucoup à offrir en termes de sécurité, d’art, d’architecture et de diversité.

« Je pense donc qu’il faut continuer à accroître et à doubler l’art public, des choses que les gens trouvent attrayantes », a-t-il déclaré. « Encore une fois, je pense que nous faisons un travail incroyable du point de vue de la sécurité publique. C’est un endroit sûr où vivre. Comme je l’ai dit, de mon point de vue, je ne vois pas pourquoi quelqu’un voudrait vivre ailleurs.

Lorsqu’il s’agit d’attirer de nouveaux employeurs, il a souligné l’importance d’un « gouvernement local transparent et favorable aux entreprises » et a salué le travail déjà accompli par la ville pour créer un bon environnement d’affaires et une communauté attrayante.

«Je pense que nous devons continuer à améliorer notre infrastructure, pour nous assurer qu’elle puisse croître avec une communauté en pleine croissance», a déclaré Burton.

S’il est élu, Ferdon prévoit de travailler avec la Commission de développement économique et la Commission de réaménagement de Columbus pour s’assurer que des propriétés prêtes à démarrer soient disponibles pour les nouvelles entreprises.

« Les employeurs veulent de bons services publics », a-t-elle ajouté. « Ils veulent de bonnes routes. Ils veulent des services publics fiables. Ils veulent une sécurité publique solide, car cela contribue à l’efficacité de leurs opérations. Ils veulent également des commodités pour leurs employés.

Elle prévoit également poursuivre l’utilisation par la Ville de certains outils de développement économique. Cela comprend des abattements fiscaux, qui permettent aux entreprises d’économiser sur les impôts fonciers pour les nouveaux équipements et les améliorations immobilières. En règle générale, lorsque le conseil municipal de Columbus approuve un abattement, les nouveaux impôts fonciers de l’entreprise sont introduits progressivement sur une période de 10 ans, l’entreprise payant 0 % des nouveaux impôts la première année, 10 % la deuxième année, et ainsi de suite jusqu’à ce que le conseil municipal de Columbus approuve un abattement. ils commencent finalement à payer le montant total au cours de la onzième année.

Les réductions d’impôts sont « un formidable outil économique », a déclaré Ferdon.

« Nous voulons être compétitifs dans la région », a-t-elle déclaré. « Et les réductions d’impôts sont l’un des moyens par lesquels nous pouvons y parvenir, car il s’agit en réalité d’intérêts composés. Plus l’entreprise investit dans la communauté, plus nous constatons une croissance de nos recettes fiscales et de notre valeur nette imposable.

Burton a déclaré que les réductions d’impôts sont « un excellent moyen pour la ville de montrer son soutien et sa solidarité » envers les entreprises. Toutefois, il s’est également dit préoccupé par un abattement récemment accordé

Le conseil municipal a approuvé la demande de Nikkei MC Aluminum America visant à obtenir des réductions d’impôts fonciers et personnels lors d’un vote de 5 voix contre 2 en juillet dernier.

Les membres du Conseil, Elaine Hilber et Grace Kestler, ont voté contre la mesure en raison de craintes que Nikkei ne respecte pas pleinement la croissance de ses effectifs promise par une précédente demande de réduction. Le directeur de l’usine, Dean Trapp, a déclaré que cela était dû en partie aux conditions économiques, ainsi qu’aux « goulots d’étranglement » liés aux nouveaux équipements achetés dans le cadre de la réduction précédente.

Burton a déclaré que les entreprises devraient avoir une explication raisonnable si elles ne respectent pas leurs promesses.

« Je ne veux pas créer un précédent : vous pouvez simplement accepter un abattement fiscal et revenir à la table pour un autre sans avoir rempli les obligations de l’abattement précédent », a-t-il déclaré. « Et j’ai l’impression que c’est peut-être la direction que le conseil a prise. »

Un autre outil que Ferdon a exprimé est le financement par augmentation d’impôts (TIF). Un district TIF est un mécanisme qui permet à la commission de réaménagement de retenir l’augmentation des taxes foncières dans une zone sélectionnée pour financer des projets destinés à bénéficier à la communauté.

Selon Ferdon, les dollars du TIF ont été utilisés pour financer divers projets, notamment The Commons, le State Street Corridor, les parkings du centre-ville, The Cole, The Taylor et les initiatives de développement de la main-d’œuvre de Bartholomew Consolidated School Corp.

« C’est un moyen de financer des projets de développement avec les revenus générés par ce développement, puis de financer les développements futurs », a déclaré Ferdon. « Cela fait vraiment grandir la communauté. Et encore une fois, c’est un autre outil qui permet de cumuler les intérêts.

Burton a déclaré qu’il n’était pas « très familier » avec le financement du TIF, même s’il avait lu quelques informations sur le sujet.

Après avoir entendu une brève description de l’outil, il a déclaré : « Je voudrais simplement être sûr que les zones touchées par l’augmentation des impôts fonciers sont les mêmes que celles dans lesquelles nous restituons l’argent. »