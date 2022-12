Les candidats à la mairie d’Ottawa Dan Aussem et Robert Hasty déposent le 1er jour – Shaw Local

Le maire Dan Aussem et Robert Hasty ont tous deux annoncé leur candidature à la mairie d’Ottawa lors des élections d’avril il y a des mois, mais cela est devenu officiel lundi matin lorsque les deux ont déposé des documents à l’hôtel de ville d’Ottawa.

À 10 h lundi matin, deux ont déposé leur candidature au poste de maire d’Ottawa et huit candidats ont déposé pour quatre sièges de commissaires généraux, dont les quatre titulaires.

Les commissaires Marla Pearson, James Less, Tom Ganiere et Wayne Eichelkraut ont chacun déposé leur candidature pour conserver leur siège de commissaire tandis que Frank Miller, Clayton Brown, Matt Skelly et Dylan Conmy ont déposé une demande de siège.

Lundi était le premier jour pour déposer sa candidature au conseil municipal d’Ottawa. Les candidats ont jusqu’au lundi 19 décembre, heure de clôture, pour déposer les documents nécessaires au scrutin d’avril.

Dans la course à la mairie, Aussem a vanté ses réalisations en tant que maire et a déclaré qu’il prévoyait de maintenir ce rythme et de tenir les promesses qu’il avait faites lors de l’annonce de sa première campagne en 2018.

“J’avais beaucoup d’objectifs auxquels je me suis engagé lorsque j’ai couru en 2018 et certains d’entre eux sont pris en charge, mais la plupart d’entre eux ne sont pas encore atteints”, a déclaré Aussem. “Je veux voir le YMCA terminer sa construction et s’ouvrir, et je pense que Nells Woodland est sur le point d’être terminé et aura bientôt une coupe de ruban.”

Hasty a déclaré qu’il avait pris la décision de se présenter à la mairie parce qu’il voyait un besoin de faire avancer Ottawa avec une vision précise et transparente qui n’a pas encore été présentée au public.

« Il doit y avoir une vision cohérente qui est présentée et affichée aux habitants d’Ottawa et elle doit être à multiples facettes », a déclaré Hasty. “Il doit y avoir une compréhension cohérente de ce qui va se passer au bord de la rivière, à quoi ressemble le calendrier et quand ce sera terminé.”

Aussem a déclaré que la ville avait eu un succès sans précédent dans la réception de subventions pendant son mandat de maire, décrochant plus de 20 millions de dollars en diverses subventions destinées à des projets, comme celui qui, espère-t-il, résoudra la congestion ferroviaire de la ville.

La subvention pour ce projet a été accordée au district portuaire, lui accordant 10 millions de dollars pour déplacer les aiguillages ferroviaires de l’emplacement actuel entre la route 23 et la rue Champlain.

“Nous recevons toutes sortes de compliments sur le centre-ville en ce moment et je sais que ma première année, nous avons eu un peu de fiasco avec les lumières, mais je pense que nous avons pu nous racheter”, a déclaré Aussem. «Maintenant, nous avons le marché Chris Kringle et toutes les décorations du centre-ville avec des bénévoles qui se sont mobilisés. Nous recevons beaucoup de compliments.

Aussem a déclaré que la ville avait une activité de subvention en cours pour rénover Allen Park et créer des quais de pêche accessibles aux personnes handicapées. Une autre demande de subvention d’Ottawa à la FEMA vise à aider la ville à acheter le terrain sur lequel le YMCA est assis pour démolir le bâtiment.

Hasty a déclaré que le public sait qu’un amphithéâtre est à venir et qu’un nouveau YMCA est en construction, mais il pense qu’il faut se concentrer sur ce qui va suivre. Il a utilisé le projet du canal de l’Illinois et du Michigan comme exemple d’un projet qui a été construit sans avoir une vision complète de la façon dont il allait être utilisé.

« Qu’allons-nous faire pour nous assurer qu’une fois construit, ce sera un succès ? » demanda Hasty. « Je n’ai pas l’impression qu’on en parle en ce moment. C’est juste un peu dans l’air. “Si nous le construisons, ça viendra”, et je pense que nous devons tout construire avec un but.

Hasty croit également qu’Ottawa pourrait faire plus pour communiquer avec ses citoyens via les médias sociaux et appelle à une plus grande transparence.

“Je suis d’avis que si vous n’expliquez pas et ne fournissez pas d’informations dès le départ, les gens vont commencer à inventer eux-mêmes”, a déclaré Hasty. “Qu’il s’agisse de communiquer pourquoi les feuilles sont ramassées selon un calendrier ou une nouvelle ouverture d’entreprise en ville, je pense que nous avons besoin d’une mairie engagée avec ses habitants au quotidien pour que les gens sachent que ceux qu’ils ont élus travaillent pour eux. ”

L’élection consolidée a lieu le 4 avril.