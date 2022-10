Les candidats à la mairie de Peachland s’affrontent dans le forum de tous les candidats – Kelowna Capital News

Trois visages familiers ont expliqué pourquoi ils devraient être le prochain maire de Peachland lors d’un forum de tous les candidats au centre communautaire le 3 octobre.

Keith Fielding, Cindy Fortin et Patrick Van Minsel siègent tous actuellement au conseil. L’une des questions qu’ils ont abordées était centrée sur leur vision de la communauté.

Fielding a déclaré qu’il doit y avoir un processus pour ce que la communauté veut pour l’avenir.

“C’est ma vision, la vision communautaire”, a-t-il déclaré. “Nous devons établir cela beaucoup plus clairement.”

Van Minsel a déclaré avoir entendu des résidents dire qu’ils voulaient un conseil uni.

“Dans le même objectif pour Peachland, gardez-le dynamique, et nous devons également laisser le développement se produire.”

Fortin a parlé d’infrastructures et de logements abordables pour la communauté.

« Pour les personnes âgées, nous sommes sur notre deuxième immeuble », dit-elle. “Mais nous devons également encourager les jeunes familles à venir dans la communauté.”

Plus de 350 personnes ont écouté les candidats répondre aux 11 questions. Deux des plus gros problèmes étaient le développement et les hauteurs maximales des bâtiments sur Beach Avenue, ainsi que le logement.

Fortin a déclaré qu’elle favorisait un développement modéré le long de Beach Avenue et a suscité les applaudissements du public lorsqu’elle a noté que ce n’était pas la seule route de Peachland.

“Ce n’est pas le seul quartier, ce n’est pas le seul endroit où les gens vivent”, a-t-elle ajouté. “Nous devons nous adresser à toute la communauté.”

Fielding a souligné que la question faisait référence à la hauteur des bâtiments.

“Je crois qu’une limite de trois étages sur Beach Ave. est absolument nécessaire”, a-t-il déclaré.

Cela a également attiré les applaudissements de la foule.

Van Minsel a déclaré que s’il était élu, il aimerait revoir la vision du conseil pour le centre-ville.

“Pour s’assurer qu’il contient de bons éléments”, a-t-il déclaré. “Je veux envisager de créer un zonage où nous limitons la hauteur et la façade sur Beach Ave.”

En matière de logement, Fortin a plaidé pour un logement accessible et abordable pour tous.

«Nous devons avoir cela pour les jeunes familles, ainsi que pour les célibataires et les personnes âgées», a-t-elle déclaré.

Van Minsel a déclaré qu’un nouveau conseil doit rechercher des partenariats.

“Pour nous apporter les développements spécialement conçus dont nous avons besoin”, a-t-il ajouté.

Fielding a ajouté que le conseil a fait beaucoup de travail pour fournir des logements.

“De plus, nous avons autorisé des suites secondaires qui sont un excellent ajout pour aider à faire face à la crise du logement.”

Le vote par anticipation pour les élections municipales a ouvert le 4 octobre, avec le jour du vote général le 15 octobre.

Conseil municipalÉlection 2022Élection municipale