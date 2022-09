Les candidats à la mairie de Lumby s’affrontent – ​​Kelowna Capital News

Brad Weston a donné une réponse honnête et humoristique lorsqu’on lui a demandé pourquoi il se présentait à la mairie de Lumby sans expérience politique, et non à un conseiller pour avoir une idée du fonctionnement de la politique municipale.

Weston défie le maire sortant Kevin Acton pour quatre mandats lors des élections municipales du 15 octobre, et le duo a participé avec les candidats au conseil à un forum de tous les candidats le lundi 26 septembre au White Valley Community Centre.

“Honnêtement, je pensais que Kevin n’allait pas courir”, a ri Weston lors de sa réponse à la question du sol. « J’ai entendu dire au cours des deux dernières années que Kevin ne se présentait pas et je pensais que c’était un poste pour lequel personne ne se présenterait. Je saute à pieds joints.

Mais non sans beaucoup de réflexion derrière sa décision, a-t-il déclaré.

« Non, je n’ai pas d’expérience en politique, mais j’ai siégé à de nombreux conseils d’administration, y compris le PDG de mon entreprise de pavage prospère », a déclaré Weston. « J’ai aussi beaucoup suivi la politique. J’ai regardé beaucoup de réunions du conseil, donc je connais le système de fond en comble… J’ai beaucoup de connaissances que je peux apporter à la table.

Acton, acclamé lors des deux dernières élections municipales en 2014 et 2018, a également montré son côté humoristique en répondant à une question du sol qui lui était adressée sur l’état des routes du village, le commentateur notant que la route sur laquelle habite le maire a été goudronnée. plusieurs fois.

« Je peux vous dire que c’est toujours un problème pour une petite ville. La construction d’un kilomètre de route dans un petit village coûte exactement le même prix que la construction d’un kilomètre de route à Kelowna. Kelowna obtient une augmentation d’impôt de 1 p. 100, c’est un million de dollars en poche. Pour nous, c’est 9 000 $.

«Nos gars des travaux publics travaillent d’arrache-pied pour essayer de garder les routes aussi bonnes que possible. J’ai dit en plaisantant aux gens de la rue Maple qui voulaient des ralentisseurs, attendez juste assez longtemps et nous vous en procurerons des inversés. La réalité est que nous avons un programme pour les rues. Le contremaître des travaux publics sort chaque année, parcourt toute la ville, cherche les problèmes, fait une liste des priorités et ils sont réglés en priorité.

Weston a déclaré à la foule qu’il avait une plate-forme en 46 points, dont le point 6 – éliminer les taxes foncières pour les propriétaires dans les deux ans (après avoir été élu). Cela a suscité une question de la femme d’Acton, le général Acton, administrateur acclamé du conseil scolaire de Lumby, qui se demandait d’où proviendrait l’argent pour le village.

« En matière d’impôts, les impôts sont volontaires. Vous payez volontairement des impôts au gouvernement », a déclaré Weston

. « » C’est quelque chose qui peut être structuré, quelque chose dont il faut discuter avec le conseil. C’est tout à fait possible…”

Acton s’est opposée à une question de la salle sur le fait que Lumby “était invisible” pour BC Transit, après que le commentateur ait déclaré qu’un appel téléphonique qu’elle avait passé à l’organisation au sujet du service de transport en commun et des horaires avait été accueilli par un “Où est Lumby?” réponse à l’autre bout du fil.

«Je peux vous garantir que la personne à qui vous avez parlé à Victoria ne sait peut-être pas où nous sommes, mais je siège au conseil de planification stratégique de BC Transit, j’ai eu de nombreuses conversations avec eux, nous avons eu des réunions avec eux au district régional (de North Okanagan, où Acton est président du conseil) », a-t-il déclaré. « J’ai parlé au directeur de district de cette région, il est venu dîner ici. Ils savent exactement où nous sommes.

Le forum, organisé par la Chambre de commerce de Lumby, a réuni près de 100 personnes.



