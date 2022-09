Les candidats à la mairie de Kelowna discuteront de l’abordabilité du logement – ​​Kelowna Capital News

Trois des cinq candidats à la mairie de Kelowna participeront à une discussion sur l’abordabilité du logement, organisée par l’Association canadienne des constructeurs d’habitations Central Okanagan (CHBA-CO).

Colin Basran, Tom Dyas et David Habib discuteront de ce sujet le jeudi 13 octobre en partenariat avec l’Association of Interior Realtors. Les candidats Glendon Smedley et Silverado Socrates ont été invités mais n’ont pas répondu, selon le CHBA-CO.

« Ces élections sont particulièrement importantes », a déclaré Darren Witt, président du CHBA-CO. «Les politiciens locaux non seulement taxent les nouveaux logements de dizaines de milliers de dollars avant qu’une pelle ne touche le sol, mais fixent également des limites de croissance qui ont un impact direct sur les prix des terrains. L’effet d’entraînement est massif. Nos talents de métier ne peuvent plus se permettre de vivre ici, ce qui rendra le logement encore plus cher pour tout le monde, et il faudra plus de temps pour construire une maison.

CHBA-CO a également lancé un site Web Central Okanagan Votes 2022 pour aider les résidents à comprendre comment les politiciens locaux peuvent influer sur le coût du logement dans leur région.

Le site présente des questions sur l’impact des coûts de logement au niveau local et partage les réponses aux sondages des candidats de tout le centre de l’Okanagan.

« Plus de 70 % des Britanno-Colombiens veulent voir plus d’action de leur municipalité sur les questions liées à l’abordabilité du logement », a déclaré Daniel Winer, directeur général de la CHBA-CO. « Nous sommes la région qui connaît la croissance la plus rapide au Canada et nous n’approuvons pas suffisamment de logements pour répondre à la demande.

Actuellement, le prix de référence moyen d’une maison unifamiliale dans l’Okanagan est supérieur à 1,1 million de dollars.

“Le CHBA-CO exhorte tous les résidents de l’Okanagan à faire leurs recherches, à s’engager et à voter pour des candidats qui soutiennent des politiques de logement progressistes dans leurs communautés”, a déclaré Winer. « Si nous n’utilisons pas notre droit de vote, le logement deviendra de plus en plus inaccessible pour le citoyen moyen.

Plus d’informations peuvent être trouvées sur le site Web Central Okanagan Votes 2022.

