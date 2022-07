Les candidats à la mairie de Joliet font le plein d’argent – ​​Shaw Local

Le candidat à la mairie de Joliet, Terry D’Arcy, a ouvert cette semaine un fonds de campagne avec 75 000 $ de son propre argent.

L’injection rapide d’argent de D’Arcy, qui a annoncé sa candidature il y a un mois aux élections municipales d’avril 2023, marque la probabilité d’une course à la mairie coûteuse entre le concessionnaire automobile et le maire sortant Bob O’Dekirk.

O’Dekirk avait 225 072 $ disponibles dans son fonds de campagne à la fin du mois de mars, selon les derniers documents publiés sur le Conseil des élections de l’État de l’Illinois par les citoyens d’O’Dekirk vendredi en fin d’après-midi. Le site Web montrait D’Arcy avec 85 000 $ jeudi.

Le maire a constitué un coffre de campagne depuis qu’il a été élu pour la première fois maire en 2015 et n’a rien eu à dépenser en 2019 lorsqu’il s’est présenté sans opposition.

O’Dekirk a déclaré vendredi qu’il ne savait pas si la campagne à la mairie serait coûteuse ou si l’argent compterait à la fin.

Le maire Bob O’Dekirk s’exprimant dans la salle du conseil à l’hôtel de ville.

(Eric Ginnard)

“Je pense que vous venez de voir une course où l’argent n’a pas du tout d’importance”, a-t-il déclaré, soulignant le résultat de la récente primaire démocrate dans le 43e district du Sénat où Rachel Ventura a gagné malgré une fraction de l’argent de l’adversaire Eric Mattson. . “Je ne suis pas inquiet, et je ne pense pas que Terry le soit non plus.”

O’Dekirk a déclaré qu’il prévoyait de se présenter sur un record qui comprenait une forte croissance de l’emploi, une augmentation de la valeur des propriétés, une croissance des entreprises et des initiatives majeures comme le pont Houbolt Road actuellement en construction.

“Il y en a beaucoup”, a-t-il dit. « Je pense que le record parle de lui-même. La politicaillerie va se produire, mais je pense que les faits parlent d’eux-mêmes.

Vendredi, D’Arcy ne s’est pas rendu disponible pour un entretien téléphonique et a plutôt publié une déclaration par l’intermédiaire de la société de communication engagée pour sa campagne, affirmant qu’il avait franchi “la prochaine étape” dans sa course à la mairie en créant un comité de campagne avec l’Illinois. Conseil national des élections.

“Comme je l’ai fait tout au long de ma carrière dans les affaires, j’ai rassemblé des talents et des ressources et, au cours des prochains mois, j’ai hâte de rencontrer les habitants et les propriétaires d’entreprises de Joliet et d’entendre leurs préoccupations et leurs réflexions sur la manière dont je peux les servir en tant que maire”, a déclaré le communiqué. a dit.

D’Arcy a annoncé sa campagne à la mairie le 15 juin lors d’une conférence de presse au cours de laquelle il n’a pas eu de réponse lorsqu’on lui a demandé quels problèmes il considérait comme importants, mais a souligné qu’il apporterait de solides compétences en leadership et une expérience des affaires au poste de maire.

L’annonce était inhabituellement précoce pour une élection locale au cours de laquelle les candidats ne peuvent pas commencer à faire circuler des pétitions pour être sur le bulletin de vote avant septembre.

Il reste beaucoup de temps aux autres candidats pour entrer dans la course.

Mais D’Arcy et O’Dekirk sont des poids lourds avec une forte notoriété, des bases de soutien intégrées et plus d’argent de campagne à leur disposition que ce qui est typique pour une élection à la mairie de Joliet.

La participation électorale aux élections locales est généralement faible – presque toujours inférieure à 20 % et parfois chez les adolescents.

Un résident de Joliet se rend à la succursale Black Road de la bibliothèque publique de Joliet pour voter un jour d’élection passé.

(Sean Hastings)

Larry Hug, membre du conseil, qui se présente pour être réélu dans le district 1, a déclaré qu’il était difficile de juger encore si le concours O’Dekirk-D’Arcy motivera une participation plus élevée.

“Bob [O’Dekirk] a été en fonction en tant que conseiller et deux mandats en tant que maire, il a donc une base d’électeurs qui se présente », a déclaré Hug.

D’Arcy, lui aussi, aura une base d’électeurs en raison de sa réputation commerciale, a déclaré Hug.

“S’il amènera plus d’électeurs aux urnes, je ne sais pas”, a-t-il déclaré.

Le membre du conseil Pat Mudron, qui a été en désaccord avec O’Dekirk sur certaines questions clés et soutient D’Arcy, a déclaré qu’il pense que la course à la mairie a déjà suscité un intérêt qui augmentera à l’approche des élections.

“Je pense que cela fera sortir plus d’électeurs”, a déclaré Mudron, qui se présentera à la réélection dans le district deux. “De toute évidence, la dernière fois que le maire s’est présenté sans opposition, cela nous a tous fait mal en termes de participation. Maintenant, avec deux candidats, je pense qu’il y aura beaucoup plus d’intérêt.