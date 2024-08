Les candidats à la mairie de Cranston s’affrontent sur le logement et l’économie lors d’un débat marqué par l’acrimonie

Le maire Ken Hopkins et la représentante Barbara Ann Fenton-Fung, les deux prétendants à la primaire républicaine pour le siège de maire de Cranston, sont vus lors d’un débat le 26 août 2024 à la bibliothèque publique de Cranston. (Alexander Castro/Rhode Island Current)

Les choses sont devenues personnelles lors d’un débat lundi soir entre les candidats républicains de Cranston à la mairie.

Le maire en exercice Ken Hopkins et la représentante Barbara Ann Fenton-Fung ont discuté d’un certain nombre de problèmes dans la deuxième ville la plus peuplée de Rhode Island, tels que le logement, le développement économique et le manque de stationnement résidentiel.

Il y a eu des moments de détente, comme lorsque les candidats ont cité leurs livres préférés : Hopkins préfère « Le caractère est le destin » de John McCain ; Fenton-Fung aime « Les mardis avec Morrie ». Mais la plupart des débats ont été tendus, et même les questions politiques sont devenues personnelles. Lorsque Fenton-Fung a souligné la nécessité de créer des logements plus abordables pour les personnes âgées, Hopkins a répondu qu’il avait emménagé dans un appartement construit à l’origine pour sa belle-mère après la mort de celle-ci et de sa femme. Hopkins a remercié avec insistance Fenton-Fung d’avoir « bien pris soin de moi ».

Fenton-Fung a également pris pour cible la famille de Hopkins, notant que plusieurs membres « Il y a 38 autres villes et villages qui pourraient probablement utiliser leurs talents », a-t-elle déclaré. « S’il avait fait preuve d’un véritable leadership, il leur aurait dit d’aller dans d’autres villes jusqu’à ce qu’il ne soit plus maire. »

Un plainte éthique l’accusation de népotisme de la part de Hopkins était licencié en juillet. Mais le sujet restait délicat pour le maire.

« Monsieur le Représentant, attaquer la famille de quelqu’un et ses enfants est la forme de gouvernement la plus basse qui existe », a-t-il répondu.

Le débat d’une heure a été animé par le Cranston Herald et modéré par John Howell, l’ancien éditeur du journal. Parmi les intervenants figuraient Rory Schuler du Herald, Isabella Jibilian de Rhode Island PBS et Ian Donnis de The Public’s Radio.

Une foule nombreuse est venue assister aux débats des candidats à l’antenne centrale de la bibliothèque. Les personnes arrivées trop tard pour s’emparer d’une des 50 places disponibles se sont plutôt alignées le long des murs.

La campagne de Fenton-Fung a pris l’habitude de dépeindre le maire comme un dirigeant indigne de confiance ; un récent courrier utilise des images de Pinocchio pour caractériser le mandat de Hopkins, le nez du jouet en bois devenant progressivement plus grand.

Lors du débat, Fenton-Fung a présenté Hopkins de la même manière : « Chaque fois que j’entends Ken parler, il accuse quelqu’un ou quelque chose d’autre, même pour le plus petit problème. Ce n’est jamais sa faute. Il n’est jamais le seul responsable. »

Les luttes intestines au sein du parti républicain

Les luttes intestines entre républicains sont rares dans le paysage électoral de Rhode Island. Le GOP est minoritaire au niveau de l’État, avec seulement neuf républicains à la Chambre et cinq au Sénat lors de la session de 2024. Deux de ces législateurs – les représentants Fenton-Fung et Patricia Morgan – se présentent à d’autres postes, tandis que le représentant Brian Rea ne se présente pas du tout.

Cranston, quant à elle, est en quelque sorte une anomalie : la ville n’a pas eu de maire démocrate depuis 2009. Le républicain Allan Fung, le mari de Fenton-Fung, a exercé ses fonctions de 2009 à 2021. Lorsque Hopkins s’est présenté en 2020, il a reçu le soutien de Fung et a battu sa rivale démocrate Maria Bucci.

« Vous étiez autrefois des alliés politiques. Et maintenant, plus maintenant. Pourquoi ? » demanda Jibilian.

Selon Hopkins, « l’équipe s’est effondrée ». Hopkins a affirmé que le point de rupture s’est produit lors d’un petit-déjeuner avec Fung, au cours duquel Hopkins a affirmé que l’ancien maire avait essayé de convaincre Hopkins d’embaucher son cabinet privé pour effectuer des travaux juridiques pour la ville de Cranston.

« Avez-vous signalé ce petit-déjeuner que vous avez pris avec l’ancien maire aux forces de l’ordre ou à la commission d’éthique ? », a demandé Schuler, l’actuel rédacteur en chef du Herald.

« À l’époque, j’étais un joueur d’équipe », a déclaré Hopkins.

« Pardon, c’était quand ? » continua Jibilian. « Étiez-vous maire à l’époque ? »

Hopkins a déclaré que le petit-déjeuner avait eu lieu pendant son mandat de maire. Dans sa réponse, Fenton-Fung a qualifié l’histoire de « complètement absurde » et a déclaré que l’ancien employeur de son mari, le cabinet d’avocats Johnston Pannone Lopes Devereaux & O’Gara, travaillait pour le conseil municipal, bien que l’on ne sache pas immédiatement en quoi consistait ce travail.

Couverture fiscale

Quant au conseil municipal, il est lui aussi en guerre avec Hopkins. Le maire a déposé une plainte contre le conseil pour son utilisation des fonds de l’American Rescue Plan Act (ARPA), a rapporté le Herald. Le conseil devait examiner la question en séance à huis clos lors de sa réunion ordinaire, qui a eu lieu juste après la fin du débat.

Fenton-Fung a promis de travailler avec le conseil et a cité l’atténuation des inondations, un problème récurrent dans la ville, comme l’une de ses trois principales préoccupations.

« Je trouve intéressant que mon adversaire travaille avec le conseil, alors que celui-ci n’a pas été en mesure de résoudre ce problème au cours des 50 dernières années », a déclaré Hopkins. « C’est avec le gouvernement fédéral que nous devons travailler. »

Concernant l’économie, Fenton-Fung a déclaré qu’elle aimerait voir un secteur des sciences biomédicales et de la santé – une industrie qui émerge également à Providence – le long du côté est de la ville. Hopkins a déclaré qu’il poursuivrait ses efforts pour rationaliser le budget de la ville.

Interrogés sur leur intention d’augmenter les impôts, les deux hommes ont hésité. Fenton-Fung a déclaré que la ville devait stabiliser les impôts.

« C’est une bonne question », a déclaré Hopkins. « Voyons ce que l’avenir nous réserve. »

Avant de conclure, les candidats ont eu chacun une minute pour dire quelques mots gentils à propos de leur adversaire. Fenton-Fung a dit des choses gentilles à propos du maire qui a ramené le défilé du Jour des anciens combattants. Hopkins a qualifié Fenton-Fung de « passionnée » et « fougueuse » et a déclaré qu’elle le faisait « travailler dur pour gagner cette réélection ».

Les remarques finales de Fenton-Fung n’étaient pas aussi généreuses.

« La ville est freinée par la rancœur, le chaos, des dépenses incontrôlables et un maire qui a un jour de retard, un dollar de moins et deux pas de retard sur absolument tout », a déclaré Fenton-Fung. « Le 10 septembre, nous entamerons le voyage vers l’époque de Fung ici à Cranston. »

Vote anticipé Les primaires se dérouleront jusqu’au 9 septembre et auront lieu le lendemain, le 10 septembre. Le vainqueur des primaires républicaines affrontera le démocrate Robert Ferri, un ancien républicain.

Même s’ils échangeaient des coups verbaux, Hopkins et Fenton-Fung semblaient tous deux conscients que leur division pourrait plaire à leurs rivaux.

« Nous continuons d’avoir des problèmes avec le Conseil parce qu’ils aiment nous voir échouer, parce qu’ils aspirent à prendre le contrôle du bureau », a déclaré Hopkins.

Fenton-Fung a déclaré que son adversaire se délectait de leur désaccord : « M. Ferri est en fait juste à l’extérieur de la salle, en train de rire et de secouer la tête. C’est un peu une farce. »

Le fonds de campagne de Hopkins était doté de 205 686 $ pour affronter Ferri, selon les données de campagne les plus récentes déposées le 12 août. Fenton-Fung avait 141 800 $.

