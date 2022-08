Les candidats à la direction du Parti conservateur uni tentent de se démarquer lors du débat final

Les politiciens espérant diriger le Parti conservateur uni ont présenté leurs idées les plus distinctes lors de la deuxième et dernière course à la direction de la course mardi soir dans l’espoir de détourner l’attention de la favorite perçue, Danielle Smith.

Certains candidats ont carrément demandé aux membres du parti d’en faire leur deuxième ou troisième choix lors d’une élection par scrutin préférentiel qui pourrait durer plusieurs tours avant qu’un gagnant ne soit couronné chef du parti – et premier ministre de l’Alberta – en octobre.

“Si je ne suis pas votre premier choix, marquez-moi comme votre deuxième, car j’ai montré que je ferai toujours passer l’Alberta et les Albertains en premier”, a déclaré la candidate Leela Aheer.

Lors du premier débat à la direction du parti en juillet à Medicine Hat, la plupart des sept candidats ont lancé des piques à Smith, que les sondages publics considèrent comme étant en tête du peloton, et ont critiqué son projet de loi sur la souveraineté de l’Alberta.

La loi accorderait à la province le droit d’ignorer les lois fédérales et les décisions de justice jugées préjudiciables à ses intérêts.

En revanche, les candidats ont passé le débat de deux heures de mardi à tenter de mettre en lumière leurs propres idées et de se distancer des choix moins populaires du gouvernement de Jason Kenney.

“Parfois, les choses qui semblent scandaleuses ont tendance à faire les gros titres”, a déclaré Rebecca Schulz, espoir de leadership, aux journalistes après le débat. “Ce sur quoi je me concentre, c’est un gouvernement compétent. Un gouvernement compatissant. Un gouvernement de bon sens. Et un chef conservateur dont les membres de notre parti peuvent être fiers.”

Danielle Smith répond à une question lors du débat sur la direction de l’UCP jeudi. (Manuel Carrillos Avalos/CBC)

Au cours du débat, Smith a appelé le challenger Travis Toews pour avoir refusé de s’engager à se présenter aux prochaines élections provinciales, prévues le 29 mai 2023.

Toews a déclaré aux journalistes qu’il voulait d’abord voir le résultat de la course à la direction. Il a également refusé de dire s’il nommerait Smith au cabinet d’un gouvernement dirigé par Toews.

Au cours du débat, Toews a pressé Smith de savoir jusqu’où l’acte de souveraineté proposé par Smith irait pour défier les lois fédérales ou les jugements des tribunaux.

« De quel acte de souveraineté parlez-vous aujourd’hui ? » a déclaré Toews, qui a été ministre des Finances de Kenney. “Celui qui chasse des dizaines de milliards de dollars de cette province, ou celui qui est complètement bénin, trop prometteur et sous-livraison?”

Smith a répondu que la décision du gouvernement Kenney d’imposer des restrictions de santé publique pendant la pandémie de COVID-19 était un choix politique, et non motivé par des preuves. Elle avait auparavant accusé le gouvernement de céder aux pressions des partis d’opposition.

“Je pense que les seuls qui ont créé le chaos sont les ministres impliqués dans le comité des priorités et de la planification qui ont fermé arbitrairement les affaires et fermé l’économie arbitrairement”, a déclaré Smith.

Leela Aheer s’adresse aux journalistes après le dernier débat sur la direction de l’UCP en 2022 à Edmonton. (Janet French/CBC News)

Dans un autre échange, Rajan Sawhney a demandé à Smith si elle, en tant que première ministre, attendrait après une élection provinciale avant de présenter un projet de loi sur la souveraineté.

Smith a déclaré que l’UCP avait déjà un mandat des Albertains pour repousser Ottawa, soulignant un référendum provincial de 2021 qui soutenait la suppression du principe des transferts de péréquation de la constitution.

Sawhney a qualifié cette conclusion de “ridicule” et a déclaré plus tard aux électeurs que faire avancer le projet de loi avant des élections générales serait irresponsable.

“Je pense en fait que c’est une boîte noire et quand vous l’ouvrez, c’est une boîte de Pandore”, a déclaré Sawhney.

Brian Jean s’est engagé à inclure les sept candidats à la direction dans le cabinet de tout gouvernement qu’il dirige. Lui et son collègue député Todd Loewen ont profité d’un débat sur la politique agricole pour se plaindre des relations de l’Alberta avec le gouvernement fédéral.

« J’aimerais m’assurer que nous développons une solution faite en Alberta et reprenons [control of] notre immigration afin que nous ayons de vrais travailleurs agricoles qui font ce dont les Albertains ont besoin sur nos fermes », a déclaré Jean.

Loewen a déploré ce qu’il a dit, c’est que le gouvernement fédéral empiète sur le développement pétrolier et gazier de l’Alberta, et maintenant, sur l’agriculture. Le gouvernement libéral veut réduire les émissions de gaz à effet de serre provenant des engrais.

“Si nous utilisions réellement le BS de Justin Trudeau, nous pourrions probablement fertiliser les cultures avec cela”, a déclaré Loewen. “Peut-être que le monde ne pourrait pas gérer les récoltes avec tout cet engrais.”

Loewen a organisé plusieurs événements de leadership en collaboration avec Smith alors que les prétendants parcourent la province. Il a déclaré aux journalistes qu’il n’avait pas l’intention de quitter la course pour la soutenir.

L’UCP commencera à envoyer des bulletins de vote à près de 124 000 membres du parti à partir de vendredi. Le parti organisera également des bureaux de vote en personne le 6 octobre et annoncera le nouveau chef du parti – et premier ministre – ce soir-là à Calgary.