Les candidats à la direction du Parti conservateur uni s’affronteront lors du premier débat

Les sept candidats en lice pour devenir le prochain chef du Parti conservateur uni et premier ministre de l’Alberta doivent aborder la santé, l’économie et d’autres questions clés lors de leur premier débat ce soir.

Ils doivent s’affronter à Medicine Hat pour le premier des deux débats prévus avant le 6 octobre, lorsque les membres du parti voteront pour savoir qui devrait remplacer le premier ministre Jason Kenney.

Le débat sera animé par l’ancien conseiller municipal de Calgary, Jeff Davison, et mettra l’accent sur l’unité, le leadership et l’environnement.

Les candidats incluent les anciens ministres Travis Toews, Rebecca Schulz, Rajan Sawhney et Leela Aheer.

Les membres actuels de l’Assemblée législative, Brian Jean et Todd Loewen, sont également dans la course, tout comme l’ancienne dirigeante de Wildrose, Danielle Smith.

Il s’agit du seul débat prévu avant la date limite cruciale du 12 août pour que les membres s’inscrivent s’ils souhaitent voter dans la course à la direction. Le débat final est prévu pour le 30 août à Edmonton.

Les candidats ont déjà publié des positions politiques et des promesses sur certains des sujets à discuter, notamment les soins de santé.

Smith a promis d’introduire des comptes d’épargne santé de 300 $ pour des services alternatifs non couverts par l’assurance, tels que les dentistes et les chiropraticiens.

Elle devrait également faire face à de nouvelles critiques et questions d’autres candidats sur les récents commentaires de podcast dans lesquels elle a déclaré que la responsabilité du cancer à un stade précoce est sous le contrôle du patient. Les autres candidats ont qualifié cela de profondément mal informé et insultant.

Toews et Schulz promettent de créer des incitatifs pour embaucher plus de professionnels de la santé et rationaliser et réduire la bureaucratie dans la gestion de la santé.

Sur le plan économique, l’Alberta ayant enregistré un excédent de 3,9 milliards de dollars au cours du dernier exercice, les candidats proposent des moyens d’aider les gens à faire face à la hausse des coûts due à l’inflation.

Jean, qui a déclaré que les Albertains sont confrontés à des prix abusifs à la pompe à essence, promet de plafonner temporairement les marges de prix si elles sont sensiblement plus élevées que dans les autres provinces.

Sawhney a déclaré qu’elle remettrait des chèques mensuels d’au moins 75 dollars aux ménages alors que les prix du pétrole restent élevés pour aider les familles aux prises avec l’inflation.

La guérison des divisions au sein du parti et avec les Albertains sera également à l’honneur.

Aheer a été démis du cabinet de Kenney il y a un an après avoir critiqué ses actions sur COVID-19. Elle a déclaré que le soutien ne peut être exigé par un leader, mais doit être gagné par le respect et la collaboration.

Loewen, qui a été exclu du caucus de Kenney au printemps 2021 pour l’avoir appelé à démissionner, a déclaré que la reconstruction de l’unité avec un leader plus collaboratif était également un élément central de sa plate-forme.