Les candidats à la direction des Verts vantent leurs plans pour revitaliser le parti dans le débat

Les candidats en lice pour devenir le prochain chef du Parti vert fédéral ont tenté de convaincre les membres qu’ils étaient la meilleure option pour revitaliser le parti après quelques années tumultueuses marquées par des conflits internes et des luttes intestines.

La première moitié du débat du mercredi soir – qui s’est déroulé sur Zoom – a permis une petite confrontation en tête-à-tête, les candidats ayant eu le même temps pour répondre à une liste de questions.

Mais on leur a offert la possibilité de contester ce que les autres candidats avaient dit dans leurs réponses, ce qui a conduit à des allers-retours, en particulier sur le sujet de la pertinence du parti.

L’ancienne chef des Verts et actuelle députée Elizabeth May, qui se présente sur une liste à deux candidats avec Jonathan Pedneault, a déclaré qu’avoir un chef au Parlement est le meilleur moyen de redonner de la pertinence au parti.

“Plus nous continuons sans un leader qui est au Parlement, moins nous devenons pertinents et nous devons être pertinents immédiatement”, a-t-elle déclaré.

Mais Anna Keenan et Chad Walcott, également candidats à la co-direction, ont suggéré qu’ils pouvaient travailler avec les députés en exercice du parti pour faire avancer les questions au Parlement.

May “va être au Parlement de toute façon, quel que soit le candidat à la direction”, a déclaré Keenan.

“Nous nous engageons à travailler extrêmement bien avec elle… si nous gagnons le leadership.”

Keenan a souligné que le colistier de May, Pednault, est un nouveau venu politique et a remis en question sa capacité à mener une campagne électorale. Keenan et Walcott se sont déjà présentés comme candidats verts dans les circonscriptions locales.

“Je pense que l’expérience électorale compte vraiment et j’aimerais voir [Pednault] courir et voir ce qu’il faut pour réussir une élection », a déclaré Keenan.

Mais Pednault a répondu qu’il avait de l’expérience dans la course à la direction et a interrogé Keenan et Walcott sur la façon dont ils dirigeraient de l’extérieur du Parlement.

“Pour diriger le parti, il faut avoir la capacité de s’engager avec le premier ministre, avec les autres chefs de parti”, a déclaré Pednault.

Walcott a déclaré que le parti a des députés sur lesquels il peut compter pour les discussions parlementaires et peut compter sur les dirigeants pour soulever des problèmes à l’extérieur.

“Nous croyons en la diversité des tactiques, nous avons besoin de pression à l’intérieur et à l’extérieur”, a déclaré Walcott.

Les deux candidats en lice à titre individuel, Sarah Gabrielle Baron et Simon Gnocchini-Messier, ont également avancé des idées pour donner du peps au parti.

Baron a déclaré que le parti devait se concentrer sur le fait d’être une organisation de base, donner plus de pouvoir aux associations de circonscription électorale locales et se rendre disponible, ainsi que son équipe de direction, pour des discussions politiques hebdomadaires.

“Deux ego, deux leaders au sommet ne font pas, comme par magie, une organisation de base”, a-t-elle déclaré.

Gnocchini-Messier a déclaré s’être joint au parti après avoir été déçu par le NPD et avoir voulu présenter les Verts comme une alternative de gauche à son ancien parti, qu’il accuse de trop souvent soutenir les libéraux.

Annamie Paul concède sa défaite dans sa circonscription de Toronto lors des dernières élections fédérales du 20 septembre 2021. Elle a ensuite démissionné de son poste de chef du parti et a complètement quitté les Verts. (Chris Young/La Presse Canadienne)

“Pour être pertinents lors des prochaines élections fédérales, nous devrions nous présenter sur une plate-forme cristalline de démocratie sociale verte”, a-t-il déclaré.

Les deux listes de candidats à la codirection ont également tenté de se présenter comme de meilleurs collecteurs de fonds. Les dernières données d’Élections Canada montrent que, bien que May et Pednault aient amassé le plus d’argent, Keenan et Walcott ont plus de donateurs individuels.

Les candidats ont également été contraints de parler du départ de l’ancienne dirigeante Annamie Paul, qui a mis fin à son adhésion au parti lorsqu’elle a démissionné.

Lors de sa conférence de presse à la suite des élections fédérales de 2021, Paul a décrit son mandat de chef comme « la pire période de ma vie » à bien des égards.

Certains membres du parti avaient critiqué le style de leadership de Paul et l’avaient blâmée pour la défection de la députée Jenica Atwin aux libéraux plus tôt cette année-là. À l’époque, Paul a dit les accusations portées contre elle étaient motivées par le racisme et le sexisme .

Alors que la plupart des candidats actuels ont déclaré qu’ils n’étaient pas nécessairement d’accord avec le style de leadership de Paul, ils se sont tous engagés dans une réforme interne pour s’assurer que le parti est un espace accueillant.

C’était le seul débat officiel en anglais de la campagne à la chefferie.

Les membres du parti voteront pour leur nouveau chef en ligne et par courrier. Les Verts annonceront le gagnant le 19 novembre.