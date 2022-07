Les candidats à la direction des conservateurs “ignorent” la crise hivernale du carburant et devraient expliquer comment ils aideraient les familles et les entreprises, ont déclaré des organisations caritatives de premier plan.

Martin Lewis, fondateur de MoneysavingExpert.com, a averti que la crise énergétique était “potentiellement plus dangereuse pour des vies que la pandémie” et que le pays pourrait faire face à des problèmes “cataclysmiques” cet hiver alors qu’il recevait son CBE au château de Windsor mercredi.

L’expert en consommation a condamné les députés candidats à la course à la direction des conservateurs pour leur “silence assourdissant” sur la manière dont ils s’attaqueraient à la crise énergétique en devenant Premier ministre à l’automne.

De nombreux candidats dans la course pour remplacer Boris Johnson dans le numéro 10 ont promis de réduire les taxes sur le carburant s’ils sont élus, mais ils n’ont pas encore établi de plan détaillé sur la manière dont ils s’attaqueraient à la crise du coût de la vie.

Aujourd’hui, plus de 40 organisations caritatives et groupes de campagne, dont Oxfam, Save the Children et Fuel Poverty Action, ont écrit à chaque candidat pour leur demander de détailler comment ils « garderaient les gens en sécurité et au chaud cet hiver ».

Ils craignent que les décisions clés sur la crise du coût de la vie ne soient retardées jusqu’à l’élection du nouveau chef à l’automne après que le Premier ministre a déclaré que toute nouvelle politique devait attendre que son successeur soit en place.

Les groupes demandent aux candidats à la direction d’élaborer dès que possible des politiques détaillées afin qu’elles puissent être mises en œuvre une fois élus.

Dans leur lettre, ils ont averti que le pays « se dirigeait vers un hiver potentiellement catastrophique ».

Ils ont écrit : « Dans onze semaines, plus d’un tiers des ménages – plusieurs millions de familles britanniques – pourraient ne pas être en mesure de se permettre de chauffer leur maison.

« Pendant ce temps, plus tôt cette année, 2,3 millions de familles à faible revenu manquaient de nourriture et étaient incapables de chauffer leur maison.

« Selon les mots de Martin Lewis la semaine dernière : ‘des millions de foyers seront contraints à la pauvreté si nous n’agissons pas. Il s’agit d’une véritable urgence urgente ».

Simon Francis, coordinateur de la End Fuel Poverty Coalition, a déclaré Les temps: « Les candidats pour être notre prochain premier ministre ignorent le problème le plus urgent auquel sont confrontées les familles à travers le pays.

“À moins qu’ils ne prennent des mesures audacieuses et décisives maintenant, le premier acte du prochain Premier ministre en tant que chef sera de présider le pire hiver pour des millions de personnes de mémoire d’homme.”

Les conseils récemment apparus envisagent d’offrir des “espaces chaleureux” aux résidents pendant l’hiver s’ils n’ont pas les moyens de se chauffer avec des factures d’énergie qui montent en flèche.

M. Lewis a demandé sur les réseaux sociaux si des «banques chaudes» – similaires aux banques alimentaires mais destinées aux personnes ayant besoin de chauffage – seraient nécessaires cette année.

Certains ont répondu en disant que les roues étaient déjà en mouvement pour mettre en place des espaces publics chauds gratuits alors que la flambée des prix de l’énergie paralysait davantage les budgets dans la crise du coût de la vie.

Le maire de Bristol, Marvin Rees, a répondu qu’il était “tout à fait vrai” qu’un équivalent de chauffage des banques alimentaires serait nécessaire cette année.

Une autre réponse a partagé une lettre du Gateshead Council qui appelait les partenaires locaux à aider à mettre en place un programme Warm Spaces.