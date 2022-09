Les candidats à la direction de l’UCP s’unissent pour viser l’acte de souveraineté de Danielle Smith

Quatre candidats à la direction du Parti conservateur uni se sont réunis à l’hôtel Westin du centre-ville de Calgary jeudi matin pour viser la favorite perçue dans la course, Danielle Smith, et sa politique phare.

“Nous sommes ici unis dans notre opposition à une position politique – la Loi sur la souveraineté de l’Alberta”, a déclaré le candidat Travis Toews, qui est monté le premier sur le podium. “L’acte est une fausse facture de marchandises.”

Les autres candidats Brian Jean, Leela Aheer et Rajan Sawhney ont également pris la parole lors de l’événement.

Les candidats Rebecca Schulz et Todd Loewen ont été invités mais n’y ont pas participé, l’ancienne publiant sur Twitter qu’elle ne soutient pas non plus la politique, mais s’inquiète de la désunion au sein du parti. CBC News a contacté Loewen pour des commentaires supplémentaires.

Soutien du caucus

Les quatre présents à l’hôtel Westin ont déclaré que si Smith gagnait la direction, ils ne soutiendraient pas le projet de loi tel qu’ils le comprenaient dans son état actuel.

“Soit la loi sur la souveraineté est quelque chose qui est un geste symbolique, comme les motions qui ont été adoptées par l’Assemblée nationale du Québec, soit la loi sur la souveraineté est manifestement inconstitutionnelle et équivaut à déclencher une bagarre dans un bar au milieu de la confédération”, a déclaré Aheer.

“De toute façon, Danielle Smith joue avec le feu et vend un fantasme à ses supporters.”

S’adressant aux journalistes après l’événement, on a demandé à Toews comment le caucus soutiendrait l’acte s’il devait être adopté, étant donné que sa campagne a obtenu le plus de soutiens dans la campagne.

“Disons-le de cette façon. Je pense que faire adopter la loi sur la souveraineté, certainement sous la forme que j’ai vue et dans le concept que j’ai vu, serait très difficile à faire passer par l’Assemblée législative, sur la base des commentaires que j’ai eu des membres du caucus qui appuient mon leadership », a-t-il déclaré.

La députée UCP de l’Alberta, Tracy Allard, a déclaré qu’elle ne croyait pas que suffisamment de détails avaient été publiés concernant les plans de la proposition de loi sur la souveraineté de l’Alberta proposée par Danielle Smith. (Janet French/CBC)

Smith a déclaré que le libellé réel du projet de loi serait rédigé avec la pleine participation du caucus. Mais à ce stade, le soutien du caucus à la législation est loin d’être certain, ce qui compliquerait son adoption.

“Je veux avoir une lecture détaillée [of the act] avant que je puisse dire définitivement. Mais avec ma compréhension limitée aujourd’hui, je ne serais pas en mesure de l’appuyer », a déclaré la députée UCP Tracy Allard, qui soutient Toews.

Le député UCP Tany Yao, qui soutient Jean, a déclaré qu’il respecte le désir de Smith d’être plus agressif dans les négociations avec Ottawa, mais qu’il n’est pas sûr de ce mécanisme spécifique pour le faire.

“Je ne sais pas si ce tact particulier serait efficace pour atteindre son objectif”, a-t-il déclaré.

Dans une déclaration de sa campagne, Smith a déclaré que “des dizaines de milliers” de membres de l’UCP avaient adopté le plan d’introduction de la loi. Elle a dit qu’elle respectait le droit de ses collègues candidats à la direction de critiquer le plan.

“Je fais entièrement confiance au jugement de nos membres de l’UCP pour choisir le chef qui, selon eux, sera le mieux à même de les défendre contre les attaques inconstitutionnelles continues d’Ottawa contre notre province”, a déclaré Smith.

“Je respecterai leur décision lorsqu’elle sera prise. Je m’attendrais à ce que mes futurs collègues du caucus fassent de même.”

Le débat a façonné la course

Les candidats ont particulièrement visé un communiqué de presse publié par la campagne Smith plus tôt cette semaine. Dans ce communiqué, Smith a plaidé en faveur des mécanismes qui, selon elle, permettraient la mise en œuvre de la loi.

Mais le groupe de candidats a allégué que la loi n’arrêterait pas la péréquation, la taxe sur le carbone, les mandats fédéraux de voyage ou ne permettrait pas à la province de construire des corridors interprovinciaux.

“L’acte de souveraineté est juste un signal de vertu inutile et dénué de sens”, a déclaré Sawhney. “Danielle doit être franche. Elle doit fournir le libellé de son acte, afin que nous puissions savoir exactement ce qu’il fera.”

Jean a affirmé que la loi sur la souveraineté se concentrait sur des choses qui étaient soit « des choses qui ne pourraient jamais arriver » ou « des choses qui [Smith] ne pourrait jamais changer.”

“Danielle trompe les membres de l’UCP sur la réalité”, a-t-il déclaré. “J’ai de fortes différences de politique avec certaines personnes sur cette scène, sur des éléments comme les verrouillages et les mandats, et bien d’autres choses.

“Nous pouvons être fortement en désaccord sur la politique et sur les libertés. Mais nous ne sommes pas en désaccord sur la réalité.”

Aheer, Jean, Sawhney et Toews prennent la parole à l’hôtel Westin de Calgary jeudi. Toews, photographié sur le podium, a déclaré que la loi sur la souveraineté de l’Alberta de Danielle Smith créerait de la colère et de la désillusion dans la province. (Helen Pike/CBC)

Au cours des dernières semaines, la course a largement tourné autour de la loi, qui a alarmé les experts juridiques et attiré les critiques du premier ministre Jason Kenney, qui a déclaré plus tôt cette semaine que cela transformerait la province en une «république bananière».

Smith, quant à lui, a accusé les “médias” éveillés “, les intérêts enracinés et “l’establishment politique” d’avoir utilisé la propagande alarmiste pour discréditer l’acte.

“À mon avis, la restauration et la réaffirmation des droits provinciaux à travers notre pays protégeront toutes les provinces de la portée destructrice d’Ottawa”, a écrit Smith dans un communiqué publié mardi.

L’UCP doit annoncer les résultats du vote à la direction le 6 octobre.