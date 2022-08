Les candidats à la direction de l’UCP menacés de mort pendant la campagne

Deux candidats à la tête du Parti conservateur uni de l’Alberta ont déclaré avoir reçu des menaces de mort au cours de la campagne.

Travis Toews, l’ancien ministre des Finances, et Brian Jean, le député provincial de Fort McMurray-Lac La Biche, ont déclaré à CBC News qu’ils avaient chacun fait l’objet d’au moins une menace de mort.

Tous deux ont également reçu des menaces supplémentaires en ligne et via les réseaux sociaux.

“M. Toews a reçu une quantité importante d’abus sur ses plateformes de médias sociaux, y compris au moins une menace de mort, qui a été partagée avec la GRC et les shérifs de l’Alberta”, a déclaré Christine Myatt, porte-parole de Toews, dans un communiqué.

Des publications sur un groupe de médias sociaux discutant de la course à la direction de l’UCP ont également suggéré que Toews soit pendu pour son rôle au sein du gouvernement pendant COVID-19.

Jean a déclaré avoir reçu un appel téléphonique avec une menace de mort plus tôt dans la campagne, et cette situation n’était pas considérée comme à haut risque mais a continué à être surveillée.

“Il y avait aussi des menaces en ligne extrêmement moches dirigées contre moi et ma famille sur les réseaux sociaux”, a-t-il ajouté.

“Certaines personnes recherchent la publicité, et leur donner de la publicité ne fait que les encourager, ainsi que d’autres, à se comporter mal. En règle générale, nous devons accroître la civilité dans la vie publique.”

La révélation de ces menaces intervient une semaine après qu’une autre candidate, Leela Aheer, l’aurait fait Comptes Facebook piratés et ensuite utilisé pour distribuer du matériel d’exploitation sexuelle d’enfants.

“Des précautions supplémentaires ont été prises pour assurer la sécurité de Mme Aheer. Et nous continuerons à le faire”, a écrit Sarah Biggs, sa directrice de campagne.

Le harcèlement et les menaces contre des politiciens, des personnalités des médias et d’autres personnalités publiques se sont intensifiés ces dernières semaines – y compris un incident où la vice-première ministre Chrystia Freeland a été confronté à un homme lui criant des grossièretés lors d’une visite en Alberta.

“Cela soulève évidemment une fois de plus le niveau d’inquiétude quant à l’hostilité et au venin qui sont dirigés contre les élus ou ceux qui se présentent aux élections”, a déclaré Lori Williams, politologue à l’Université Mount Royal.

“Ce ne sera pas une chose facile à essayer de limiter, mais je pense qu’il est absolument essentiel qu’un certain nombre de dirigeants reconnaissent que certaines des activités dans lesquelles ils s’engagent alimentent cela.”

“Les Albertains sont en colère et frustrés”

CBC News a contacté chacun des quatre autres candidats pour leur demander à quel harcèlement leurs campagnes ont pu être confrontées.

Danielle Smith, perçue comme la première dans la course pour remplacer le premier ministre Jason Kenney, a déclaré que même si elle n’avait personnellement reçu aucune menace directe, son personnel avait été victime d’abus en ligne.

“Nous ne nous engagerons ni ne participerons à ce type de tactique d’annulation de la culture. … Nous ne commenterons pas davantage les bénévoles et le personnel de la campagne interne sur notre campagne ou d’autres à l’avenir”, lit-on dans un communiqué du porte-parole Matthew Altheim.

Rebecca Schulz n’a pas non plus reçu de menaces de mort, mais sa campagne dit qu’il est “bouleversant et préoccupant que d’autres candidats aient reçu ce type d’attaques, et ils ont tout notre soutien pour dénoncer ce comportement inacceptable”.

L’équipe de campagne de Rajan Sawhney a refusé de commenter le harcèlement qu’elle aurait pu subir.

Les équipes de Toews et de Jean affirment que les menaces, aussi sérieuses soient-elles, ne feront pas dérailler la course.

“M. Toews reste déterminé à mener une campagne positive et tournée vers l’avenir, basée sur des idées et non sur des attaques personnelles. Il a beaucoup de respect pour tous ses collègues dans cette course et est attristé d’apprendre que d’autres ont également été victimes de haine et d’abus. “, indique le communiqué.

Et Jean a fait un signe de tête à la période difficile que traverse actuellement la politique canadienne.

“Cette course se déroule à un moment où les Albertains sont en colère et frustrés, et certaines personnes ont particulièrement du mal à faire face à tout ce qui s’est passé au cours des deux dernières années.”

L’UCP annoncera son nouveau chef le 6 octobre.