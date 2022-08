Les candidats à la direction de l’UCP choisissent leurs cibles – et leurs partenaires de danse – lors du débat final

Cette chronique est l’opinion de Graham Thomson, un journaliste primé qui a couvert la politique albertaine pendant plus de 30 ans. Pour plus d’informations sur Section Opinion de CBC veuillez consulter le FAQ .

Le dernier forum public de la course à la chefferie du Parti conservateur uni à Edmonton mardi soir était moins un débat qu’une compétition de danse.

Le format avait les candidats jumelés dans de petits mini gambades qui leur étaient propres. Le choix de chacun pour leur virevolte rhétorique de trois minutes autour du sol était très stratégique et fascinant.

C’était un aperçu de l’esprit des différentes campagnes alors qu’elles font les calculs compliqués entourant un système de vote préférentiel.

Danielle Smith, par exemple, a choisi Travis Toews pour un débat houleux sur la politique énergétique.

Leela Aheer a choisi Rajan Sawhney pour une discussion plus amicale sur l’éducation.

Brian Jean a invité Todd Loewen pour une petite conversation sur l’agriculture.

Parfois, cela semblait aléatoire, mais il y avait une méthode dans le chaos.

Smith a choisi Toews pour débattre de la politique énergétique, mais en réalité, elle l’a choisi pour attaquer sa proposition de tarifs contre les provinces qui entravent l’industrie énergétique de l’Alberta.

“Nous ne pouvons pas arrêter la libre circulation des biens et des tarifs entre nos juridictions”, a déclaré Smith, qualifiant l’idée de Toews d’inconstitutionnelle.

Toews a rétorqué que la proposition de Smith pour une loi sur la souveraineté de l’Alberta – qui permettrait à la province d’ignorer les lois fédérales jugées non albertaines – créerait le chaos.

“La loi sur la souveraineté est une fausse déclaration de marchandises”, a déclaré Toews. “Cela enverra des dizaines de milliards de dollars hors de cette province.”

Danielle Smith s’adresse aux journalistes après le dernier débat à la direction de l’UCP 2022 à Edmonton jeudi. (Janet French/CBC)

C’était une dispute prévisible que les deux avaient depuis des semaines où, en tant que précurseurs perçus, ils essayaient de se déchirer.

Mais la dynamique derrière tout cela concerne ce scrutin préférentiel. Smith et Toews savent qu’ils ne compteront pas l’un sur l’autre pour se soutenir – et sont donc libres de se cogner l’un l’autre. Et se frappent les uns les autres, ils le font sans arrêt. L’animosité est si grande que Toews a refusé de dire s’il courrait à nouveau s’il perdait la course.

Mais ils se gardent bien de dénigrer les autres candidats, de peur de s’aliéner leurs partisans. Dans un scrutin préférentiel, ce n’est pas seulement le premier choix des membres qui compte, mais leur deuxième ou troisième ou quatrième, etc.

C’est à peu près comme ça qu’Ed Stelmach a remporté la course à la chefferie du Parti progressiste-conservateur en 2006. Il a gagné en étant le gentil garçon — le deuxième choix de tout le monde.

Dans cette course, au moins trois candidats – Sawhney, Jean et Rebecca Schulz – veulent être le nouveau Ed Stelmach.

Ils savent qu’ils ne sont pas les favoris et, comme Stelmach, espèrent rester dans le décompte assez longtemps pour obtenir le soutien des candidats qui sont contraints de quitter la course.

Jean, par exemple, a choisi Loewen pour une discussion sur l’agriculture où Jean a tenu à dire à Loewen : « J’apprécie son opinion. Ce serait Jean offrant une main d’amitié à Loewen, espérant que les partisans de Loewen feront de Jean leur deuxième choix sur le scrutin.

Travis Toews s’adresse aux journalistes après le dernier débat à la direction de l’UCP 2022 à Edmonton (Janet French/CBC)

Le débat est parfois devenu tendu lorsque Sawhney a choisi Smith pour débattre de la question du crime, mais en réalité, cela donnait à Sawhney l’occasion d’attaquer l’acte de souveraineté de Smith.

“C’est ridicule”, a déclaré Sawhney, qui a pressé Smith de retarder l’introduction de la loi cet automne et de soumettre plutôt la question aux électeurs albertains lors des élections provinciales de mai prochain. Sawhney a ensuite ridiculisé l’idée de Smith, soulignant que Smith parlait des deux côtés de sa bouche en décrivant l’acte à la fois comme un acte de défi contre Ottawa et comme un simple geste symbolique.

« De quel acte de souveraineté parle-t-on : de l’inconstitutionnel ou du constitutionnel ? a demandé Sawhney, qui sait qu’elle n’a rien à perdre en attaquant Smith mais peut-être quelque chose à gagner.

Sawhney essaie de se présenter comme la candidate anti-Smith, espérant que les partisans de candidats plus modérés tels que Schulz et Aheer feront de Sawhney leur deuxième choix sur le scrutin.

Mais ce que les candidats n’ont pas fait mardi soir, c’est de mettre Smith au centre de l’attention comme ils l’ont fait lors du premier débat le mois dernier à Medicine Hat, où ils ont grillé Smith mais n’ont réussi qu’à lui donner la vedette.

Cette fois-ci, ils se sont affrontés. Pas aussi intéressant que la dernière fois, mais beaucoup plus stratégique.

Ainsi, à certains moments au cours du débat, Smith a semblé aussi oublié que tout le monde dans la course.

Mais Smith semblait avoir la foule de son côté. Lorsqu’elle a tiré sur les anciens ministres du cabinet sur la scène pour les restrictions pandémiques, de nombreux spectateurs de 700 personnes ont applaudi.

Même si les votes ne seront pas comptés avant le 6 octobre, cette semaine est une sorte de dernière ligne droite.

Mardi était le dernier débat des candidats avant que les bulletins de vote préférentiels ne soient envoyés aux membres. Ils ont un mois pour les renvoyer, mais si les bulletins de vote par correspondance précédents sont une indication, les gens ont tendance à les envoyer rapidement parce qu’ils ont déjà pris leur décision.

Malgré toute l’élaboration de stratégies mardi soir, le débat n’aurait peut-être rien changé du tout.

Si tel est le cas, le gagnant de la course sera déjà choisi dans la semaine prochaine et les résultats seront entre les mains de Postes Canada. Nous ne connaîtrons tout simplement pas les résultats avant octobre.