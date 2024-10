Les candidats à la Cour suprême de Caroline du Nord s’affrontent sur la partisanerie, la politique et la philosophie

Les deux candidats à la Cour suprême de Caroline du Nord ont évoqué la partisanerie, la philosophie judiciaire et l’expérience lors d’un forum de candidats vendredi.

La juge Allison Riggs, une démocrate cherchant à conserver son siège à la Haute Cour, se présente contre le juge de la Cour d’appel Jefferson Griffin, un républicain.

Le gouverneur Roy Cooper a nommé Riggs à la Cour suprême l’année dernière pour combler un poste vacant. Elle a auparavant siégé à la Cour d’appel, également sur nomination de Cooper, ce qui en fait sa première candidature à un poste électif.

Le résultat de cette course déterminera si le plus haut tribunal de l’État maintiendra une majorité républicaine de 5 contre 2, ou s’il tombera à un seul démocrate dans un tribunal dominé par le Parti républicain. Les juges ont un mandat de huit ans.

Lors du forum de vendredi, organisé par la Federalist Society, Riggs et Griffin ont présenté des points de vue distincts sur le rôle du pouvoir judiciaire et sa relation avec la politique.

Philosophie judiciaire versus méthodologie

Griffin, ancien juge de première instance et vétéran, a déclaré que sa philosophie est que la loi doit être interprétée strictement telle qu’elle est écrite, qualifiant toute autre mesure d’« activisme judiciaire ».

« Une approche originaliste est la manière la plus cohérente de pratiquer l’humilité, de ne pas devenir rois dans le système judiciaire, et de garantir que le peuple est toujours en charge de la loi », a-t-il déclaré.

Riggs, qui a travaillé comme avocat spécialisé dans les droits civiques pendant près de 14 ans, n’était pas d’accord avec le concept de philosophie judiciaire.

« La philosophie judiciaire est devenue un mot de code indiquant comment vous voterez ou quelle est votre idéologie politique », a-t-elle déclaré.

« Je veux être rejoint par des penseurs critiques intelligents, des gens prêts à discuter avec différentes approches et à éviter la réflexion en groupe », a-t-elle déclaré. « J’adhère donc à une méthodologie judiciaire, pas à une philosophie judiciaire. »

Griffin a déclaré que les juges ont le devoir d’expliquer aux citoyens comment ils interpréteront la loi et a déclaré que son bilan en tant que juge montre qu’il était d’accord avec des juges qui ont des philosophies judiciaires différentes des siennes.

Politique, partisanerie et campagne

Les juges de Caroline du Nord se présentent à des élections partisanes, une décision prise par le corps législatif de l’État qui soulève souvent des questions sur le rôle de la politique dans le système judiciaire.

Riggs et Griffin ont tous deux déclaré que la décision de tenir des élections partisanes revenait à l’Assemblée générale et n’affectait pas leur prise de décision.

« C’est leur prérogative et je la respecte », a déclaré Riggs. « J’essaie d’être transparent avec les gens et je pense que cela crée des tensions pour un système judiciaire indépendant, mais je suppose que c’est un système qui est prévu et qui crée simplement un espace permettant aux électeurs de prendre des décisions éclairées. »

Griffin a déclaré qu’il abordait son travail de la même manière qu’il le faisait en tant que soldat.

«J’ai un drapeau sur le bras. J’y vais et je fais mon travail de soldat – je n’y vais pas avec des programmes politiques », a-t-il déclaré. «J’essaie vraiment de rester en dehors de la mêlée autant que possible.»

L’État Code de déontologie judiciaire limite l’activité politique dans laquelle les juges peuvent s’engager et leur interdit de s’exprimer publiquement sur le bien-fondé des affaires en cours. Cela signifie que les candidats à la magistrature s’abstiennent généralement de parler ouvertement des questions qui pourraient leur être soumises devant le tribunal.

Cependant, les deux candidats ont été critiqués dans le passé pour leurs déclarations politiques, principalement liées à l’avortement.

L’année dernière, Griffin a souscrit à une opinion affirmant que « la vie commence dès la conception ». Cet avis a été retiré par trois juges, dont Griffin, en novembre dernier. Dans un entretien avec The News & Observer Cette année, Griffin a déclaré qu’il n’était pas en mesure de fournir des détails sur les raisons pour lesquelles l’avis avait été retiré.

Le mois dernier, Riggs a publié un annonce de campagne Cibler Griffin sur l’avortement.

Dans la publicité, elle affirme que le lieutenant-gouverneur Mark Robinson, candidat républicain au poste de gouverneur, souhaite interdire l’avortement sans exception.

« Mon adversaire pourrait décider si son interdiction devient une loi », dit Riggs, alors que le texte au-dessus de l’image de Griffin indique qu’il « pourrait être le vote décisif ».

Lors du forum de vendredi, Griffin a semblé faire référence aux commentaires de Riggs sur l’avortement, en disant : « WNous n’avons pas besoin d’être là pour dire aux gens comment nous allons voter sur les affaires. Nous n’avons pas besoin d’être là pour dire aux gens comment un autre juge va voter sur des affaires.

Réflexions finales

En conclusion, chaque candidat a expliqué pourquoi il devrait être élu à la Haute Cour.

Riggs a parlé de ses antécédents en tant qu’avocate des droits civiques, soulignant qu’elle a passé plus d’une décennie à intenter des poursuites en vertu des constitutions étatiques et fédérales et qu’elle a même plaidé aux côtés des républicains à l’Assemblée législative de Floride.

« Les questions qui me tenaient à cœur n’étaient pas partisanes », a-t-elle déclaré. «Ils portaient sur les droits constitutionnels et notre accès à la démocratie et sur l’ensemble des libertés et libertés protégées par la constitution de notre État.»

Griffin a également parlé de son bilan, après avoir noté que s’il était élu, il serait le seul juge de la Cour suprême ayant une expérience en tant que juge de première instance.

« Qu’attendez-vous d’un juge de la Cour suprême ? il a demandé. « Que souhaitez-vous pour l’avenir de notre système judiciaire ici en Caroline du Nord ? Je pense que l’une des choses sur lesquelles nous sommes tous d’accord est que tout le monde veut que la politique soit retirée de tout cela. À qui faites-vous le plus confiance pour faire ça ?

Le vote anticipé commence le 17 octobre et le jour du scrutin est le 5 novembre.