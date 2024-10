Les candidats à la Chambre des représentants critiquent la non-présentation de Hageman au débat

CHEYENNE — Le sénateur américain John Barrasso, R-Wyo., était le seul des deux candidats sortants candidats à la réélection cette année à s’être présenté jeudi à un débat organisé par le Wyoming PBS à Riverton.

La représentante américaine Harriet Hageman, R-Wyo., n’a pas participé au débat à la Chambre des représentants des États-Unis pour la deuxième fois consécutive. Lorsqu’elle s’est présentée pour la première fois au Congrès en 2022, Hageman s’est présentée au débat sur les élections primaires, où elle a affronté l’ancienne représentante américaine Liz Cheney, R-Wyo.

Après que Hageman ait évincé Cheney lors des primaires, elle a refusé de débattre de son adversaire démocrate avant les élections de mi-mandat. Le Wyoming PBS a tenté d’organiser un débat primaire début août de cette année, mais a annulé après que Barrasso et Hageman ont refusé d’y participer. La députée du Wyoming n’a pas accepté une offre de débat depuis qu’elle s’est opposée à Cheney il y a deux ans, bien qu’elle ait tenu sa promesse d’organiser des réunions publiques dans tout l’État de Cowboy cette année.

Les trois autres candidats au siège unique du Wyoming à la Chambre des représentants des États-Unis se sont toutefois présentés au débat de jeudi soir. Il s’agit du candidat démocrate Kyle Cameron de Cheyenne, du candidat libertaire Richard Brubaker de Riverton et du candidat du Parti constitutionnel Jeff Haggit de Mountain View.

Le débat a été modéré par Steve Peck, producteur principal des affaires publiques du Wyoming PBS, Clair McFarland, journaliste du Cowboy State Daily, et Chris Clements, journaliste du gouvernement de l’État du Wyoming Public Media.

Barrasso a débattu jeudi soir avec son adversaire démocrate, Scott Morrow de Laramie. Le mandat actuel de la sénatrice américaine du Wyoming, Cynthia Lummis, R-Wyo., ne se termine que le 3 janvier 2027.

« Se considère comme la reine »

La première question posée par Peck aux candidats leur demandait ce qu’ils pensaient de l’absence notable de Hageman dans le débat. Brubaker a déclaré que les électeurs du Wyoming devraient être préoccupés par le refus de la députée de comparaître devant eux et d’expliquer sa position sur des sujets d’actualité.

« C’est comme si elle se considérait comme la reine, et nous étions juste ce qui se trouvait en dessous d’elle », a déclaré Brubaker.

Cameron a déclaré que le fait qu’il y ait trois autres candidats en lice pour le siège de Hageman est un signe que la députée ne fait pas un bon travail en représentant les besoins de ses électeurs.

« Évidemment, le représentant Hageman ne nous représente pas. Sinon, nous n’aurions pas ces deux messieurs et moi-même ici, ce qui est une chose incroyable », a déclaré Cameron.

Haggit, cependant, a adopté une approche plus indulgente. Il a déclaré que le Wyoming est en grande partie un État républicain et que Hageman a remporté les élections de mi-mandat de 2022 avec 70 % des voix. Selon Ballotpedia, Hageman a remporté 66 % des voix aux primaires de 2022 et 68 % des voix aux élections de mi-mandat.

« Elle est très confiante, je pense, dans sa réélection, et elle ne ressent pas le besoin d’être ici », a déclaré Haggit, ajoutant plus tard qu’il n’avait « pas de sentiments forts » à propos de son absence.

Les candidats au Sénat trouvent un terrain d’entente

Morrow et Barrasso ont réussi à trouver un terrain d’entente sur des questions au cours du débat, telles que les efforts bipartites au Congrès non couverts par l’actualité, et la censure des médias contre la liberté d’expression.

Les deux candidats au Sénat ont déclaré que les médias se concentraient trop sur les divisions entre partis au Congrès et ont encouragé les électeurs à regarder C-SPAN, un réseau où les débats du Congrès sont retransmis en direct.

« John et moi sommes d’accord sur le fait que les gens ne voient que les mauvaises choses à la télévision parce qu’ils ne regardent pas C-SPAN », a déclaré Morrow. « Nous devons être plus transparents et encourager les gens à regarder C-SPAN et à se renseigner. Nous ne pouvons pas le faire à leur place. Ils ont la responsabilité civique d’y prêter attention.

En ce qui concerne la censure des médias, Morrow a déclaré qu’il était « un fervent partisan de la liberté d’expression » et a déclaré que c’était un peu excessif de la part du pouvoir exécutif d’imposer des sanctions de censure sur les plateformes de médias sociaux. Il a ajouté qu’il s’agit d’une question politique qui relève du Congrès et non du président.

Barrasso est d’accord avec Morrow, ajoutant qu’il a entendu les inquiétudes des électeurs concernant l’utilisation croissante de la technologie de l’intelligence artificielle.

« Ce qui m’inquiète, c’est que la situation va empirer lorsque le Congrès tentera de légiférer sur ces questions », a déclaré Barrasso. « Nous devons nous assurer de ne pas entraver la liberté d’expression du peuple américain. Mais ce sont des préoccupations dont j’entends parler lorsque je parle aux étudiants de (l’Université du Wyoming).

Les candidats sont toutefois restés divisés sur des questions telles que les athlètes transgenres et les droits reproductifs.

Lorsque l’Université du Wyoming a récemment retiré son équipe de volleyball d’un match contre l’État de San Jose, qui compte un joueur transgenre, Barrasso a déclaré qu’il soutenait la forfaiture.

« J’ai deux filles qui font du sport. Pour tout ce que vous avez dit, je veux connaître la justice pour ces jeunes femmes qui tentent de participer à des compétitions sportives », a déclaré Barrasso. « Et dire qu’une femme biologique doit rivaliser avec un homme biologique, je ne suis tout simplement pas d’accord. »

Morrow a déclaré que le choix de l’UW de déclarer forfait n’était rien de plus qu’un « coup politique ».

«C’est quelque chose pour les médias. Je ne sais pas qui était cet athlète, mais je peux vous dire que les personnes transgenres souffrent de dysphorie de genre », a déclaré Morrow. «C’est un trouble psychiatrique DSM-5. Cela leur fait du mal, et c’est pourquoi ils font cela, et est-ce que cela change la concurrence ou non ? Je ne sais pas. »

Il a ajouté que tout type de soins de santé, qu’il s’agisse de soins d’affirmation de genre ou de choix d’avorter, devrait rester entre la personne et son médecin.

« J’en ai assez de voir Big Brother s’interposer entre les médecins et les soins de santé pour femmes, les personnes souffrant de dysphorie de genre, les personnes handicapées », a déclaré Morrow. « Je pense que nous devrions laisser les plans de traitement médical aux médecins et aux patients. Nous n’avons aucune raison – le gouvernement n’a aucune raison – de nous impliquer dans ces deux domaines.