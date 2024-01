Les cancers que les médecins ne veulent pas appeler cancers… parce que le mot fait “trop ​​peur”

Le Dr Laura Esserman, professeur de chirurgie et de radiologie à l’Université de Californie à San Francisco, a déclaré : « Le mot « cancer » engendre tellement d’anxiété et de peur. »

Un nombre croissant de médecins proposent que certains cancers ne soient plus appelés cancer.

Les cancers de la prostate de bas grade qui se développent très lentement ne devraient pas être appelés cancer ou carcinome, ont déclaré certains médecins.

En effet, cela peut effrayer les hommes, leurs familles et même leurs médecins, les incitant à un traitement plus agressif que ce dont les patients ont besoin, entraînant des effets secondaires graves, plutôt qu’une approche « attentiste » surveillée.

Le cancer de la prostate est le cancer le plus fréquemment diagnostiqué chez les hommes aux États-Unis et le deuxième cancer le plus meurtrier, mais plus d’un quart des hommes diagnostiqués présentent le grade de risque le plus faible.

Le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, est sorti de l’hôpital ce mois-ci après une opération pour un cancer de la prostate. Austin a été hospitalisé le 1er janvier mais a initialement gardé son traitement secret pour la Maison Blanche.

Le roi Charles a également récemment subi une procédure corrective pour une hypertrophie de la prostate, qui peut provoquer bon nombre des mêmes symptômes que le cancer de la prostate, notamment des douleurs en urinant.

Les chercheurs ont découvert que le taux de mortalité était le même chez les personnes ayant initialement reçu un traitement (lignes rouges et bleues) et chez celles qui étaient suivies par un médecin jusqu’à ce qu’elles en aient besoin (ligne pointillée).

Changer le nom des conditions n’est pas rare.

Certains cancers de la thyroïde, du col de l’utérus et de la vessie ont été reclassés, parfois en partie pour éviter que les gens ne deviennent trop inquiets face à des cancers peu susceptibles de se propager.

Le cancer papillaire de la thyroïde a été décrit comme une lésion ou comme des cellules anormales, plutôt que comme un cancer, ce qui s’est avéré réduire l’anxiété des patients de manière plus approfondie. étude.

Elle recommande également de renommer un type de cancer du sein à faible risque.

« Les patients pensent que si je ne fais rien demain, cela va me tuer. En fait, ce n’est pas vrai”, a-t-elle déclaré.

La technologie de dépistage s’est améliorée et les contrôles sont devenus plus courants, ce qui signifie que davantage de cancers sont détectés et diagnostiqués à un stade précoce.

Si on les surveille attentivement, certains pourraient reculer et ne présenter aucun risque majeur pour la santé, ont indiqué certains médecins.

Le Dr Esserman a déclaré que les dépistages peuvent détecter « un réservoir de maladie moins agressif et dont certaines peuvent même disparaître d’elles-mêmes ».

Le cancer de la prostate est classé en groupes de un à cinq, cinq étant le risque le plus élevé.

Les cancers de grade 1, les cancers à risque le plus faible, représentent environ un quart des hommes diagnostiqués avec un cancer de la prostate, a déclaré le Dr Scott Eggener, professeur de chirurgie et oncologue urologue à l’Université de Chicago.

Le traitement du cancer de la prostate peut varier de la surveillance active, lorsque les hommes subissent des tests réguliers, à la radiothérapie ou à la chirurgie.

La forme de traitement la plus agressive est la prostatectomie – une intervention chirurgicale visant à retirer une partie ou la totalité de la prostate – qui peut laisser les patients avec un dysfonctionnement urinaire et sexuel.

Les radiations peuvent entraîner des dysfonctionnements urinaires, érectiles et intestinaux.

Les médecins ont tendance à conseiller une surveillance active pour les cancers de bas grade, tandis que les patients de grade modéré et élevé subiront une intervention chirurgicale ou une radiothérapie.

La recherche montre qu’environ 60 pour cent des hommes atteints d’un cancer de la prostate de grade 1 font l’objet d’une surveillance active, a déclaré le Dr Eggener. Les autres subissent une intervention chirurgicale ou une radiothérapie.

Mais certains médecins pensent que les cancers de bas grade devraient quand même être appelés cancer.

Les échantillons de biopsie sont parfois inexacts, a déclaré le Dr Samson Fine, pathologiste urologue traitant au Memorial Sloan Kettering Cancer Center de New York.

Les biopsies n’examinent qu’un petit nombre de cellules, ce qui signifie qu’elles peuvent être difficiles à classer pour les médecins.

Entre 20 et 35 pour cent des cancers de groupe de grade 1 chez les hommes qui subissent ultérieurement une intervention chirurgicale finissent par être des cancers de grade supérieur, a déclaré le Dr Fine.

Une étude, publiée dans le Journal de médecine de la Nouvelle-Angleterrea examiné les données de 1 643 hommes diagnostiqués avec un cancer de la prostate au Royaume-Uni.

Chacun avait un cas relativement bénin sans propagation détectée du cancer.

La population a été divisée en trois groupes en fonction du traitement reçu au début de leur lutte contre la maladie.

Parmi le groupe, 553 ont été opérés et 545 ont suivi une radiothérapie. Un troisième groupe de 545 personnes n’a reçu ni l’un ni l’autre.

Au lieu de cela, le dernier groupe était régulièrement surveillé par un médecin pour surveiller la progression de la maladie.

Si leur cancer atteignait un stade ultérieur ou se propageait à une autre partie du corps, un traitement approprié leur était alors proposé.

Après 15 ans, 17 des 545 personnes du groupe de surveillance sont décédées, soit 3,1 pour cent d’entre elles.

Cela correspondait aux 12 ou 553 personnes du groupe chirurgical décédées – 2,1 pour cent – ​​et aux 16 membres du groupe de traitement – ​​2,9 pour cent.