Les cancers pour lesquels les délais d’attente pour un traitement sont les plus longs

Il existe une variation inacceptable dans les délais d’attente pour le traitement de différents cancers en Angleterre, montre une analyse exclusive réalisée pour BBC News par Cancer Research UK. Les patients atteints de cancers affectant la tête et le cou, l’intestin et les régions gynécologiques sont les plus susceptibles de faire face à de longues attentes – un peu plus de la moitié sont vus dans le délai cible de 62 jours. En comparaison, les patients atteints de cancers du sang, de la moelle osseuse et de la peau sont les plus susceptibles de commencer le traitement à temps. L’association a déclaré que les différences mettaient des vies en danger, soulignant une étude suggérer qu’un délai de quatre semaines avant l’intervention chirurgicale augmente le risque de décès de 6 à 8 % pour de nombreux cancers.

Jayne Gray, originaire du Leicestershire, est décédée en 2021, à l’âge de 64 ans, après qu’un cancer de la vessie a entraîné une insuffisance rénale. Malgré des antécédents de cancer, Jayne avait attendu 74 jours pour que le traitement commence, après une consultation urgente de son médecin généraliste. Le cancer de la vessie est un type de cancer urologique qui, selon l’analyse de Cancer Research UK, présente l’un des délais d’attente les plus longs.

Amy Gray Jayne Gray (à droite) est décédée en 2021, après avoir attendu plus longtemps que le délai cible de 62 jours pour un traitement

La fille de Jayne, Amy, 38 ans, a déclaré : « C’était une torture d’attendre le début de son traitement – elle aurait dû être une priorité. « Nous nous demanderons toujours si cela aurait été différent si elle avait été vue plus rapidement. » Cancer Research UK a déclaré que divers facteurs étaient à l’origine des différences dans les délais d’attente, notamment une pénurie plus aiguë de personnel spécialisé pour certains cancers et le fait que certains pouvaient prendre plus de temps et étaient plus complexes à diagnostiquer. Certains ont également plus de références que d’autres. On a constaté une augmentation des signalements de cancer du côlon, par exemple, en raison d’une plus grande sensibilisation suite au décès de « Bowelbabe » Dame Deborah James.

Naser Turabi, directeur des preuves et de la mise en œuvre de Cancer Research UK, a déclaré que des délais d’attente aussi longs étaient inacceptables. « Les patients atteints de cancer méritent d’être traités à temps, quel que soit leur type de cancer », a-t-il déclaré. « Le nouveau gouvernement a une occasion en or de renverser la situation et de veiller à ce que les objectifs en matière de délais d’attente pour les traitements contre le cancer soient atteints d’ici la fin de la présente législature. « Mais il n’existe pas de solution miracle et une planification et une réforme à long terme sont essentielles. « Un plan sur 10 ans qui fournira au NHS du personnel supplémentaire ainsi que des équipements de diagnostic essentiels réduira les listes d’attente et sauvera des vies. »