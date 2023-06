Les canaux font de WhatsApp plus que jamais un média social

WhatsApp est peut-être l’application de messagerie la plus populaire au monde, mais il ne s’agit plus seulement de rester en contact avec vos amis et votre famille.

Sa dernière fonctionnalité, connue sous le nom de chaînes WhatsApp, vous permet de suivre et de recevoir des mises à jour d’une variété de créateurs et d’entreprises. Les premiers utilisateurs incluent l’Organisation mondiale de la santé et les clubs de football Manchester City et Barcelone, mais n’importe qui pourra éventuellement créer une chaîne.

Plutôt que d’avoir besoin d’un numéro de téléphone, vous pourrez rechercher et trouver de nouvelles chaînes par leur nom, comme vous le feriez sur les réseaux sociaux. Mais contrairement à ces applications, WhatsApp Channels sert uniquement à diffuser des mises à jour – il n’y a aucun moyen de réagir ou de répondre directement.

Toutes les chaînes que vous suivez seront affichées dans une nouvelle section « Mises à jour » de l’application, directement sous la fonction Statut existante. Cependant, ce dernier restera exclusif aux amis et à la famille, les mises à jour de la chaîne prenant la forme de messages réguliers pouvant durer jusqu’à 30 jours.

Une courte bande-annonce officielle vous donne une idée de ce qui vous attend :

La société mère Meta le décrit comme « un moyen privé de suivre ce qui compte ». Suivre une chaîne gardera votre numéro de téléphone caché à l’administrateur ou aux autres abonnés, tandis que la photo de profil et le nom des administrateurs ne seront pas partagés avec les abonnés.

Les administrateurs pourront décider si leur chaîne est consultable ou empêcher certaines personnes de la suivre. Contrairement aux messages normaux, les mises à jour des chaînes ne seront pas chiffrées de bout en bout par défaut. Mais WhatsApp n’a pas exclu d’ajouter cette option à l’avenir.

WhatsApp est déjà utilisé par de nombreuses entreprises à travers le monde, avec une application dédiée WhatsApp Business lancée en 2018. L’ajout de la possibilité de diffuser des messages aux utilisateurs réguliers semble être une prochaine étape logique.

L’application Instagram, appartenant à Fellow Meta, a annoncé une fonctionnalité similaire connue sous le nom de « chaînes de diffusion » plus tôt cette année. Mais c’est beaucoup plus interactif, permettant également des réactions et la participation aux sondages.

Les chaînes WhatsApp seront initialement disponibles en Colombie et à Singapour, avant de venir dans d’autres pays « au cours des prochains mois ». Cependant, on ne sait pas encore exactement quand la fonctionnalité sera déployée en Europe et en Amérique du Nord.

Il s’agit de la dernière d’une série de nouvelles fonctionnalités annoncées récemment pour WhatsApp, notamment l’édition de messages et la prise en charge tant attendue de plusieurs téléphones.