Les Canadiens veulent plus de contrôle sur leurs données en ligne : sondage

Un nouveau sondage d’Interact révèle que la majorité des Canadiens s’inquiètent de leur vie privée en ligne et des limites qu’ils ont pour contrôler leurs renseignements personnels en ligne.

Le sondage a révélé que 76 % des Canadiens s’inquiètent de la protection de leur vie privée en ligne, tandis que 74 % préfèrent avoir plus de contrôle sur leurs informations en ligne.

Les organisations qui donnent aux clients plus de contrôle sur leurs informations personnelles sont considérées comme une opportunité cruciale d’instaurer la confiance, car 53 % des clients disent que les entreprises sont responsables de la protection de leurs informations personnelles et 69 % pensent qu’elles devraient protéger leur vie privée en ligne.

En ce qui concerne les médias sociaux, 58 % des Canadiens utilisent leur compte de médias sociaux pour se connecter à d’autres services en ligne, tandis que seulement 11 % d’entre eux font confiance à ces comptes.

«Lorsque les clients se connectent à un service en ligne, ils font confiance à ce fournisseur pour assurer la sécurité de leurs données», a déclaré Colette Stewart, conseillère juridique principale et responsable de la confidentialité chez Interac, dans un communiqué de presse. « Alors que les Canadiens tiennent les organisations responsables de l’utilisation et du stockage des données, les entités de toutes tailles ont l’impératif de fournir des lignes directrices claires sur la façon dont les renseignements personnels seront utilisés et de permettre un contrôle accru pour les utilisateurs lorsqu’il s’agit de gérer leur vie privée en ligne.

Le sondage a également révélé que 69 % des Canadiens s’inquiètent de la façon dont leurs renseignements personnels sont utilisés sans leur consentement. La plupart d’entre eux pensent que leurs informations personnelles sont utilisées à des fins “infâmes” telles que le suivi de leur emplacement (58 %), la manipulation de leurs croyances (32 %) et le vol de leur identité (31 %). les renseignements personnels sont utilisés aux fins prévues.

Le sondage suggère que les comportements à risque comme l’utilisation du même courriel et du même mot de passe sur plusieurs sites Web et le fait de ne pas changer de mot de passe souvent comme la moitié des Canadiens le font mettent leurs renseignements personnels en danger.

Le sondage d’Interac suggère également qu’une plus grande éducation pourrait être nécessaire en matière de confidentialité des données. seulement 33 % des répondants ont affirmé savoir quoi faire ensuite si leurs renseignements personnels ont été volés en ligne, tandis que 69 % ont déclaré qu’ils aimeraient apprendre comment protéger leurs renseignements personnels en ligne.

MÉTHODOLOGIE

Le sondage a été réalisé par Hill+Knowlton Strategies à l’aide du panel en ligne Léger Opinion. Entre le 3 et le 6 janvier, 1 500 Canadiens ont été interrogés. L’échantillonnage a été effectué dans le cadre de quotas d’âge, de sexe et de région et les données ont été pondérées en fonction de l’âge, du sexe et de la région selon les chiffres du recensement de 2016. Les résultats sont précis à ± 2,5 % près, 19 fois sur 20.



