Les Canadiens «veulent les faits» alors que l’appel de Johnston à une enquête sur l’ingérence se profile: experts – National

Les Canadiens « veulent les faits » en ce qui concerne l’ingérence présumée de la Chine dans le pays et ce que le gouvernement sait à ce sujet, disent les experts.

La question de savoir si cela devrait se jouer dans un forum tel qu’une enquête publique sera décidée par le rapporteur spécial David Johnston, qui présentera sa recommandation sur la question la semaine prochaine.

« Les Canadiens et les parlementaires veulent savoir pourquoi tant d’évaluations du SCRS (Service canadien du renseignement de sécurité) ont été envoyées au gouvernement et n’ont manifestement pas été suivies d’effet », a déclaré Charles Burton, chercheur principal à l’Institut Macdonald-Laurier et ancien conseiller à l’Institut Macdonald-Laurier. Ambassade du Canada à Pékin.

« L’idée que nous aurions une personnalité neutre, qui aurait un accès complet à tous les documents classifiés et qui pourrait évaluer ce qui serait dans l’intérêt public de rendre public et ce qui ne le serait pas, serait hautement souhaitable. ”

L’histoire continue sous la publicité





2h30

« Profondément déconcertant »: le député conservateur Michael Chong témoigne sur une ingérence chinoise présumée



Johnston, 81 ans, a été nommé en mars par le premier ministre Justin Trudeau comme rapporteur spécial sur l’ingérence étrangère et a jusqu’au 23 mai pour décider si une enquête publique ou un autre processus indépendant est nécessaire pour examiner les allégations d’ingérence chinoise dans les élections et la société canadiennes.

Le gouvernement libéral a subi d’immenses pressions pour expliquer non seulement ce qu’il savait de l’ingérence étrangère lors des récentes élections, mais aussi comment il protège les institutions démocratiques du Canada.

La recommandation viendra après des mois de reportages de Global News et du Globe and Mail sur les allégations de tentatives de Pékin d’intervenir dans les élections fédérales de 2019 et 2021.





1:24

Mendicino refuse de nommer les députés visés par l’ingérence étrangère, invoquant la loi sur le secret



Depuis des mois, les députés de l’opposition réclament l’ouverture d’une enquête publique. Trudeau, à son tour, a demandé à Johnston de passer cet appel et a ordonné une série d’enquêtes sur les allégations.

L’histoire continue sous la publicité

D’autres allégations ont continué de faire surface, dont une plus tôt ce mois-ci dans le Globe selon laquelle la Chine chercherait des moyens d’intimider le député conservateur Michael Chong et ses proches à Hong Kong.

Cela a conduit le gouvernement à expulser un diplomate chinois au cœur des allégations, ainsi qu’à émettre une nouvelle directive politique au SCRS pour informer le gouvernement des menaces envers les députés, qu’ils soient ou non considérés comme crédibles.

Pékin a en retour expulsé un diplomate canadien et mis en garde contre d’autres mesures de représailles, bien que non précisées.





2:44

Les responsables de la campagne fédérale témoignent sur l’ingérence électorale étrangère



« Nous avons vraiment besoin de savoir exactement ce qui se passe ici et pourquoi il y a eu tant de preuves présentées d’allégations très graves contre les autorités diplomatiques chinoises ici au Canada », a déclaré Burton.

Michael Wernick, titulaire de la chaire Jarislowsky en gestion du secteur public à l’Université d’Ottawa et ancien greffier du Conseil privé, a déclaré à Global News que même si une enquête peut être nécessaire pour restaurer la confiance du public, il s’agit d’un « exercice de rétrospective ». ”

L’histoire continue sous la publicité

« Il est inévitable qu’une enquête recommande de renforcer la législation canadienne sur l’ingérence étrangère… L’enquête n’est pas l’endroit pour rédiger des lois — c’est le travail des législateurs et des parlementaires », a-t-il dit.

« Nous pouvons nous atteler immédiatement à la législation qui prépare l’avenir. Il n’y a aucune raison pour qu’un projet de loi sur l’ingérence étrangère ne soit pas déposé très bientôt et adopté d’ici Noël.





2:15

Poilievre et les conservateurs augmentent la pression politique sur le gouvernement Trudeau



Si une enquête ou un contrôle judiciaire est recommandé et finalement annulé, sa portée devrait être large, suggère Wernick.

À la mode maintenant WestJet et ses pilotes concluent un accord de 11 heures pour éviter la grève

Un homme d’Edmonton dit que le véhicule a percuté 20 fois le jour de Henday lors d’une frénésie de détournement de voiture

« Je préférerais une portée plus large qui examine l’ingérence étrangère d’où qu’elle vienne, et elle devrait avoir une très longue durée. Cela devrait remonter assez loin dans le passé car la question de l’ingérence étrangère remonte à au moins 10 ou 15 ans », a-t-il déclaré.

« Je ne suis pas sûr qu’il sera facile de trouver un Canadien pour diriger cette enquête qui ne fera pas l’objet d’attaques partisanes et de trolling », a-t-il ajouté.

L’histoire continue sous la publicité

«Ce serait une bonne idée de demander à quelqu’un du Royaume-Uni ou d’Australie de mener l’enquête, quelqu’un qui connaît les questions de sécurité nationale, quelqu’un qui a de l’expérience au sein du gouvernement. Il y a beaucoup de gens au Royaume-Uni et en Australie qui pourraient être aptes à exécuter cet exercice.

Guy Saint-Jacques, ancien ambassadeur du Canada en Chine, a déclaré à Global News dans un courriel qu’une enquête publique est nécessaire à ce stade, et que celle-ci pourrait être menée par un juge. Il a suggéré l’ancienne juge de la Cour suprême du Canada Louise Arbour, qui a déposé l’année dernière un rapport cinglant sur les Forces armées canadiennes qui a conclu que l’armée telle qu’elle est actuellement structurée est une «responsabilité» pour le pays.





0:39

Trudeau défend la nomination d’un rapporteur spécial sur l’ingérence électorale, affirme que les critiques de l’opposition « discréditent un problème sérieux »



Burton a suggéré que si cela devenait le cas, la personne à la tête de l’enquête devrait être une « personnalité éminente et neutre » qui doit avoir un accès complet à tous les documents.

L’histoire continue sous la publicité

« Quelqu’un qui aurait la capacité d’appeler n’importe qui à comparaître devant cette personnalité distinguée et qui serait tenu de témoigner sous serment de tout ce qu’il sait, et qu’il devrait y avoir le pouvoir de conséquences judiciaires pour les personnes qui résistent », a-t-il déclaré.

Dans le cadre de son mandat, Johnston soumettra des rapports réguliers à Trudeau, qui seront également partagés avec les chefs de l’opposition et mis à la disposition des Canadiens. Il devrait terminer son examen complet d’ici le 31 octobre. Il aura accès à tous les dossiers et documents pertinents, classifiés ou non classifiés.

Johnston consultera et travaillera également avec des institutions, des agences et des fonctionnaires de l’ensemble du gouvernement fédéral – y compris le Centre de la sécurité des télécommunications, le Service canadien du renseignement de sécurité, le Bureau du Conseil privé et Élections Canada – ainsi que les partis politiques représentés à la Chambre des communes.





3:36

Un député néo-démocrate demande une enquête publique sur l’ingérence électorale



« Rien n’empêche vraiment le gouvernement d’agir et de prendre des mesures d’ici octobre », a déclaré Wernick.

L’histoire continue sous la publicité

« De toute évidence, les conseils de M. Johnston leur seront très utiles, mais ils n’ont pas à attendre. »