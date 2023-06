Les Canadiens travaillent après leur retraite, mais pas parce qu’ils veulent

Coût de la vie8h00Travailler après la retraite

À 70 ans, James Kadri travaille toujours à son épicerie locale à Calgary. Il y travaille depuis 35 ans et compte sur cet emploi et sur deux autres emplois à temps partiel pour joindre les deux bouts.

« Si ce n’était pas pour le travail de nuit, je serais fauché ou en faillite, vous savez, et alors où serais-je », a déclaré Kadri Coût de la vie.

« Ça a été mauvais parce que, oui, l’inflation, il y a beaucoup de hausses de prix et tout, vous savez. Alors je fais attention à la façon dont je dépense mon argent. »

Selon un Enquête sur la population active de Statistique Canada en 2022 . Il a cité les dépenses essentielles et l’inadmissibilité à la pension comme principales raisons pour lesquelles les gens continuaient à travailler.

Et un rapport de février ont constaté que moins de personnes avaient pris leur retraite au cours de la dernière année, par rapport à l’année précédente, chez les personnes âgées de 55 à 64 ans.

Kadri dit qu’il travaille certainement par nécessité. Il avait une marge de crédit qui a été transformée en une hypothèque qu’il s’efforce de rembourser, ainsi qu’une hypothèque sur sa maison.

Il dit que ces paiements lui coûtent 1 000 $ toutes les deux semaines. Il dit qu’il reçoit environ 1 200 $ par mois d’une combinaison de la Sécurité de la vieillesse et du Régime de pensions du Canada. Mais il ne lui suffit pas de se débrouiller sans avoir un emploi, ou trois, car l’épicerie n’offre pas d’horaires stables à temps plein.

« Il reste peu pour les factures et peu pour la nourriture », a déclaré Kadri.

Bill VanGorder a déjà entendu des histoires comme celle de Kadri et travaille même après sa retraite. Depuis que VanGorder a pris sa retraite à l’âge de 63 ans, il a occupé quatre emplois à temps plein à divers moments et est maintenant le chef de l’exploitation de l’Association canadienne des individus retraités.

« De plus en plus de gens doivent retourner au travail parce qu’ils ont juste besoin d’argent. Ils n’ont pas le revenu dont ils ont besoin. Les gens n’ont pas d’épargne-retraite. Ils n’ont pas de régimes de retraite », a déclaré VanGorder. .

Bill VanGorder, 63 ans, chef de l’exploitation de CARP, affirme qu’un problème clé est que l’inflation augmente plus rapidement que les aides gouvernementales telles que le Régime de pensions du Canada ou les paiements de la Sécurité de la vieillesse. (Radio-Canada)

Plus de dettes poussent à la retraite

VanGorder dit que de nombreuses personnes à qui il a parlé aimeraient prendre leur retraite, ou au moins réduire leur travail, mais ont du mal à faire face à l’augmentation du coût de la vie.

« Ils n’ont plus le soutien gouvernemental qu’ils avaient auparavant », a déclaré VanGorder.

« L’inflation a augmenté beaucoup plus rapidement que les augmentations du soutien gouvernemental qui existent, en particulier pour les Canadiens âgés à faible revenu. »

Depuis le début de 2021, les Canadiens ont connu une forte hausse de l’inflation. Et bien que cela se soit légèrement refroidi, le taux d’inflation a encore augmenté le mois dernier .

Giovanni Gallipoli dit qu’il n’y a pas que l’inflation. Il est économiste à l’Université de la Colombie-Britannique et étudie les marchés du travail et la retraite, et il dit que les gens s’endettent aussi plus tard.

Selon Statistique Canada, au cours des deux dernières décennies, le nombre d’aînés ayant une dette hypothécaire a presque doublé.

« Les personnes âgées n’avaient plus de dettes à la retraite dans les années 80, au début des années 90, et ce n’est plus le cas. Et cela est en partie dû au fait qu’il est tellement plus facile d’emprunter maintenant. Vous avez beaucoup plus accès à crédit que vous ne l’avez fait auparavant », a déclaré Gallipoli.

VanGorder affirme que les entreprises doivent être plus disposées à employer des travailleurs à l’âge de la retraite, qui peuvent offrir beaucoup à une main-d’œuvre. (Shutterstock)

Il dit aussi que les modes de vie ont changé. Les gens prennent plus de temps pour obtenir leur éducation, ce qui signifie qu’ils entrent sur le marché du travail plus tard. Et les gens vivent plus longtemps.

On ne s’attend pas à ce que cela affecte seulement les personnes âgées.

Un récent sondage en ligne réalisé par le groupe Angus Reid au nom de H&R Block, auprès d’un échantillon représentatif à l’échelle nationale de Canadiens membres du Forum Angus Reid, a révélé que de nombreux jeunes Canadiens ne s’attendent pas à une retraite complète et prévoient d’avoir un concert parallèle une fois qu’ils le font pour suivre le coût de la vie.

« Ce serait bien d’avoir une vie de loisirs et d’avoir une retraite, tout le monde profitant de 25 ans de retraite. Mais c’est cher, et cela signifie que l’argent doit durer plus longtemps », a déclaré Gallipoli.

Regard sur l’aide gouvernementale

VanGorder affirme que CARP a fait pression pour que le gouvernement revoie le soutien financier qu’il offre aux Canadiens retraités et qu’il supprime l’obligation pour les gens d’encaisser leur fonds enregistré de revenu de retraite à un certain âge.

« Les gouvernements ne comprennent pas les besoins réels des Canadiens âgés. Dans la situation financière d’aujourd’hui, où le coût de la vie augmente mais pas les revenus », a déclaré VanGorder.

VanGorder affirme que CARP a fait pression pour que le gouvernement revoie le soutien financier qu’il offre aux retraités canadiens. (Sean Kilpatrick/La Presse Canadienne)

En réponse à une demande de CBC, un porte-parole du Cabinet du ministre des Aînés du Canada a déclaré que le gouvernement avait apporté des changements pour soutenir les aînés confrontés à ces défis économiques.

Plus récemment, le gouvernement a bonifié son exemption de revenus du Supplément de revenu garanti pour aider les personnes âgées à faible revenu qui travaillent.

En attendant, Kadri ne sait pas quand il pourra prendre sa retraite. Il dit qu’il ne peut pas vivre avec 2 000 $ par mois, ce qui correspond au montant qu’il recevrait du gouvernement s’il abandonnait ses trois emplois.

« Ce n’est pas très facile de prendre sa retraite là-dessus. Vous savez, une fois que vous avez payé quoi que ce soit, il ne reste plus grand-chose », a déclaré Kadri. « 2 000 $ ne couvrent pas la moitié de cela. Il n’y a rien à économiser, pas grand-chose à manger. Alors c’est juste, je ne sais pas. »

Kadri aime s’occuper et prend beaucoup de plaisir à aider les clients. Mais ce sont les deux hypothèques qu’il doit payer qui l’empêchent de retourner au travail.

« J’aimerais simplement ne pas être responsable de devoir me lever et aller n’importe où ou faire quoi que ce soit. Je pourrais aller prendre un café ou faire du jogging. »