Les Canadiens surprennent la foule locale et sélectionnent Juraj Slafkovský avec le premier choix du repêchage 2022 de la LNH

Les Canadiens de Montréal ont sélectionné l’ailier Juraj Slafkovsky avec le premier choix du repêchage de la LNH jeudi soir, faisant de lui le premier joueur slovaque à être nommé numéro un.

Alors que Shane Wright a longtemps été considéré comme le premier choix, les Devils du New Jersey ont étonnamment sélectionné le défenseur slovaque et coéquipier olympique de Slafkovsky, Simon Nemec, deuxième. Dans une autre surprise, les Coyotes de l’Arizona ont pris Logan Cooley troisième avec Wright glissant au Seattle Kraken au n ° 4.

Slafkovsky, qui a été nommé joueur le plus utile aux Jeux olympiques de Pékin pour avoir mené le tournoi avec sept buts en sept matchs, a commencé à penser que c’était possible après avoir rencontré les Canadiens au centre de dépistage de la LNH à Buffalo.

« J’ai senti qu’ils étaient très intéressés », a déclaré Slafkovsky, qui a été pris au dépourvu lorsque le directeur général de Montréal, Kent Hughes, a annoncé son nom. “Quand j’ai entendu ‘de Slovaquie’, j’ai dit ‘Wow!”‘

Nemec, qui, avec Slafkovsky, sont les joueurs slovaques les mieux repêchés 22 ans après que Marian Gaborik a été troisième à Ottawa en 2000.

“J’ai perdu les mots”, a déclaré Nemec. “Nous étions enfants et quand nous rêvions du repêchage de la LNH.”

Les Canadiens n’avaient pas fini de bouger lors de leur premier repêchage à domicile depuis 2009. Ils ont échangé le défenseur Alexander Romanov aux Islanders de New York pour le 13e choix et ont transféré cette sélection et le 66e à Chicago pour le jeune attaquant Kirby Dach.

Il s’agissait du deuxième mouvement de démantèlement effectué jeudi par Chicago, qui a également échangé l’ailier Alex DeBrincat, le meilleur buteur, aux Sénateurs d’Ottawa contre trois choix.

Slafkovsky de 6 pieds 4 pouces, qui a établi des comparaisons avec le regretté membre du Temple de la renommée du hockey Clark Gillies et joue un peu comme un jeune Jaromir Jagr, a déclaré qu’il avait dit aux Canadiens jeudi matin de le prendre.

Slafkovsky, qui a eu 18 ans en mars, est parmi les joueurs les plus prêts pour la LNH dans le repêchage après avoir joué contre des hommes adultes en Finlande la saison dernière et avoir impressionné aux Jeux olympiques avec sept buts en sept matchs. Le plus jeune joueur du tournoi était la principale raison pour laquelle la Slovaquie a remporté une médaille de bronze olympique pour la première fois.

Chuck Fletcher, dont les Flyers de Philadelphie ont choisi l’attaquant Cutter Gauthier cinquième, a déclaré mercredi qu’il s’attendait à beaucoup d’échanges lors du repêchage. D’autres directeurs généraux de la ligue ne voulaient pas que le repêchage commence à commencer à traiter.

L’Avalanche du Colorado, champion de la Coupe Stanley, a lancé les choses en acquérant le gardien de but Alexandar Georgiev des Rangers de New York pour un choix de troisième et de cinquième ronde dans ce repêchage et un choix de troisième ronde l’an prochain. Ensuite, Chicago a envoyé DeBrincat à Ottawa pour les septième et 39e choix et un troisième tour en 2024.

Le commissaire de la LNH, Gary Bettman, a ouvert le repêchage en français en disant : « Bon soir, Montréal ». Lorsque les fans l’ont hué comme le veut la tradition, il a dit : “Merci pour cet accueil. C’est un retour à la normale.” Il s’agissait du premier repêchage en personne pour la ligue depuis 2019 à Vancouver.

C’est la première fois que l’équipe hôte a choisi la première place depuis les Maple Leafs de Toronto en 1985 lorsqu’ils ont obtenu Wendell Clark. Les Leafs ont reçu les huées les plus bruyantes lors de l’appel nominal, certains dans la foule scandant “’67!” en référence à l’année dernière, Toronto a remporté la Coupe Stanley.

Les décès récents au hockey ont également été reconnus avant que les Canadiens ne marquent l’horloge. Bettman a demandé à ceux qui étaient au repêchage et dans les gradins d’observer un moment de silence pour le défenseur à la retraite Bryan Marchment, décédé à 53 ans mercredi à Montréal où il assistait au repêchage en tant que dépisteur pour les Sharks de San Jose.

Les enfants des défunts membres du Temple de la renommée Guy Lafleur et Mike Bossy se sont également adressés à la foule, ainsi que l’entraîneur des Canadiens Martin St. Louis, qui a été sérénadé par les chants de “Ole! Ole! Ole!” Célèbre non repêché avant d’avoir une carrière au Temple de la renommée, St. Louis a plaisanté: “Il m’a fallu 45 ans pour enfin être à mon premier repêchage. Cela valait la peine d’attendre.”

La pression opposée appartient maintenant à Slafkovsky, qui pourrait bientôt jouer aux côtés des meilleurs attaquants des Canadiens Nick Suzuki et Cole Caufield.