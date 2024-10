Les Canadiens soutiennent le dépistage précoce du cancer du sein

94 pour cent conviennent que l’âge du dépistage devrait être de 40 ans.

REGINA — Une nouvelle enquête menée par Cancer du sein Canada révèle qu’un grand nombre de personnes interrogées conviennent que le dépistage systématique devrait commencer à l’âge de 40 ans.

Selon Cancer du sein Canada, en février 2021, l’Organisation mondiale de la santé a déclaré que le cancer du sein était le cancer le plus diagnostiqué au monde. Au Canada, une femme sur huit recevra un diagnostic au cours de sa vie, affirme l’organisation.

Cette année seulement, environ 28 000 Canadiens recevront un diagnostic de maladie.

Dans un récent sondage réalisé par Cancer du sein Canada, les Canadiens ont exprimé leurs réflexions sur le paysage du cancer du sein au Canada. Voici quelques points clés :

94 pour cent des Canadiens conviennent que le dépistage systématique devrait commencer à l’âge de 40 ans

84 pour cent des Canadiens subiraient un test de dépistage à l’âge de 40 ans, s’ils y étaient admissibles

88 pour cent des Canadiens conviennent que l’endroit où vous vivez au Canada affecte votre accès à des soins de qualité

Alors que le Mois de sensibilisation au cancer du sein approche à grands pas, ces nouvelles données arrivent à un moment critique, soulignant le besoin urgent de lignes directrices nationales mises à jour en matière de dépistage et d’un accès plus équitable aux soins contre le cancer du sein à travers le pays.

Même si l’accès au dépistage du cancer du sein à partir de 40 ans bénéficie d’un soutien massif, il reste encore du travail à faire, affirme l’agence. Même s’ils reconnaissent l’importance de la détection précoce, de nombreux Canadiens ne se font pas dépister.

Plus de 27 pour cent des Canadiens ont déclaré que ni eux ni un de leurs proches n’avaient jamais subi de dépistage du cancer du sein. Cette lacune souligne la nécessité d’une formation continue pour garantir que la sensibilisation se traduise en action, ajoute l’agence. Le dépistage précoce est crucial pour identifier le cancer du sein à ses premiers stades, améliorer les résultats du traitement et, à terme, sauver des vies, affirme-t-il.

L’impact de la détection retardée

L’histoire de Carie-Anne Dunscombe donne un visage humain aux statistiques. À 47 ans, Carie-Anne s’est vu refuser une mammographie malgré une grosseur et une éruption cutanée. Ce n’est que lors d’une visite aux urgences qu’elle a finalement reçu une mammographie et qu’on lui a diagnostiqué un cancer du sein de stade 3. Malheureusement, elle est décédée un an plus tard, à l’âge de 48 ans.

« Si ma mère avait subi un dépistage plus tôt, son cancer du sein aurait pu être détecté à temps », partage sa fille, Megan Dunscombe.

« Le dépistage de routine n’était pas disponible pour ma mère à 40 ans. Les retards dans son diagnostic l’ont non seulement privée de la possibilité d’un traitement précoce, mais ont également dévasté notre famille. La détection précoce n’est pas seulement un terme médical, c’est une bouée de sauvetage. »

Changement nécessaire dans les directives nationales

« Aujourd’hui plus que jamais, l’urgence de mettre à jour les lignes directrices nationales en matière de dépistage est indéniable. Il ne s’agit pas seulement de changer un chiffre : il s’agit de transformer le paysage du cancer du sein au Canada pour sauver des vies », souligne Kimberly Carson, PDG de Cancer du sein Canada.

« Encourager la vigilance et faire pression en faveur d’une détection précoce représentent des étapes essentielles pour garantir que chaque Canadien, quel que soit son âge ou son lieu de résidence, ait accès aux soins dont il a besoin. »