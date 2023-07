Les Canadiens soulignent la diversité nationale et les libertés lors des célébrations de la fête du Canada

Les sons des tambours autochtones ont retenti aux côtés des chansons et des acclamations en l’honneur de la fête du Canada samedi alors que les Canadiens d’un océan à l’autre se sont réunis pour célébrer la diversité et la liberté qui, selon eux, rendent le pays spécial.

Les municipalités de tout le pays ont marqué un retour aux types de célébrations observées avant que la pandémie de COVID-19 n’ait provoqué des années d’annulations, bien que pour certains, le retour à la normale ait été gâché par la qualité de l’air et les conditions météorologiques qui les ont forcés à annuler des événements de renom comme des feux d’artifice .

Mais lors des défilés, des concerts et des hommages qui ont eu lieu, les Canadiens et les dignitaires ont pris le temps de mettre en valeur les traditions des peuples et des cultures autochtones du monde entier.

« Les gens viennent au Canada pour l’appeler fièrement leur chez-soi et construire leur vie, nos communautés et notre pays, tous ensemble », a déclaré le Premier ministre Justin Trudeau à une foule enthousiaste lors d’une cérémonie de la fête du Canada à Ottawa.

Il a déclaré que le pays avait résisté à des défis, comme les incendies de forêt et la guerre en Europe, en faisant preuve de compassion, d’engagement, d’ouverture et de démocratie.

« C’est plus que jamais l’avantage du Canada dans le monde », a-t-il déclaré.

Bon nombre des festivités tenues en l’honneur du 156e anniversaire de la Confédération du Canada se sont déroulées sous un ciel brumeux assombri par le smog des récents incendies de forêt.

Les avertissements sur la qualité de l’air ont couvert une grande partie du Québec et ont entraîné l’annulation de feux d’artifice à Montréal et dans plusieurs de ses banlieues insulaires. Mais dans le centre-ville même, des centaines de personnes ont parcouru un itinéraire de 12 pâtés de maisons pour participer au premier défilé de la fête du Canada de la ville depuis 2019.

« C’est un peu plus petit, mais ce n’est pas grave. Regardez tous ces gens ici, ils vivent tous ensemble et ils vivent tous en harmonie », a déclaré l’organisateur Nick Cowen.

Pour Adriana Shervan, qui regardait le défilé avec sa mère, c’était l’occasion de célébrer les libertés et la diversité du Canada.

« Mes parents sont iraniens, mais je suis né ici. J’aime le fait que cet endroit soit culturellement diversifié et apprécie toutes les cultures, et c’est ce qui rend cette nation si belle », a-t-elle déclaré.

Voir les gens se rassembler est ce qui a également amené Keirth Sivaarjah aux célébrations à Ottawa, bien qu’elle vive maintenant au Texas.

« C’est bien de le voir un peu plus diversifié maintenant », a-t-il déclaré, se souvenant du temps qu’il avait l’habitude d’assister aux festivités lorsqu’il était enfant.

Ottawa a marqué l’occasion en présentant des artistes francophones et en tenant des serments publics de citoyenneté de nouveaux arrivants originaires de France et du Cameroun. L’événement du matin où Trudeau a pris la parole a également présenté une apparition de l’astronaute né en Ontario Jeremy Hansen, qui doit se rendre sur la lune dans le cadre d’une mission de la NASA l’année prochaine.

La gouverneure générale Mary Simon a également pris la parole, affirmant qu’elle est fière de vivre dans un pays qui travaille sur des défis nationaux et mondiaux tout en s’efforçant de s’améliorer.

« Si nous travaillons dur, si nous le faisons ensemble, il n’y a rien que nous ne puissions faire », a-t-elle déclaré.

Les festivités à Ottawa ont ensuite été suspendues en raison d’avis de temps violent, qui sont intervenus quelques heures après que les dirigeants autochtones locaux ont parlé de la nécessité de protéger la Terre et de prendre au sérieux les changements climatiques.

Pendant ce temps, une célébration en sourdine a eu lieu sous un ciel nuageux au Nathan Phillips Square de Toronto, où des batteurs autochtones étaient dispersés dans toute la région.

Des membres de la foule — plusieurs vêtus de rouge et de blanc et arborant des tatouages ​​temporaires de feuilles d’érable — ont applaudi et agité des drapeaux canadiens tout au long des représentations.

Yawn Wi, qui a émigré de Chine, a déclaré que cette journée lui rappelait les libertés dont elle jouit désormais.

« Liberté d’expression, liberté d’environnement », a-t-elle déclaré. « Par rapport à mon pays d’origine, (le Canada) m’offre un bien meilleur cadre de vie et aussi une liberté, non seulement physique mais mentale.

Ailleurs, les festivités dans la ville portuaire historique d’Halifax se sont déroulées sous un épais voile de brouillard. Les conditions ont entraîné l’annulation d’un spectacle des Snowbirds, l’équipe de démonstration de vol acrobatique des Forces canadiennes, ainsi que d’un feu d’artifice prévu pour la soirée.

Les autres événements d’Halifax, qui comprenaient des concerts gratuits, ont été élaborés en collaboration avec les communautés autochtones pour honorer la Nation Mi’kmaq. Ashley Augustine, membre de la Première nation Sipekne’katik, s’est dite ravie du programme.

« C’est incroyable que nous soyons reconnus le jour de la fête du Canada », a déclaré Augustine, gestionnaire du Treaty Truckhouse, qui vendait des articles Mi’kmaq faits à la main sur le front de mer. « Nous sommes enfin devant…. Il est définitivement temps. »

John Kenny, un résident d’Halifax, a déclaré qu’il avait emmené sa famille au centre-ville parce qu’ils «ne voulaient pas être enfermés dans la maison et nous voulions être impliqués».

Son partenaire, Mace Guarin, a déclaré que samedi marquait sa deuxième fête du Canada en tant que citoyenne canadienne.

« Je suis très reconnaissant envers ce pays parce qu’il m’a donné une vie meilleure », a déclaré Guarin, qui est venu au Canada des Philippines il y a sept ans.

— Avec des dossiers de Michael MacDonald à Halifax, Jacob Serebrin à Montréal et Kiernan Green à Toronto

David Fraser et Mickey Djuric, La Presse canadienne

