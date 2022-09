Dans son premier discours au caucus depuis qu’il a remporté le poste de chef du parti, le chef conservateur Pierre Poilievre a déclaré lundi que son objectif à la barre serait de tenir le gouvernement responsable de ses échecs perçus en matière d’économie et d’inflation.

Poilievre – qui a parlé pendant environ 10 minutes, parfois sous les applaudissements tonitruants des députés et sénateurs réunis – a déclaré que le premier ministre Justin Trudeau et les libéraux au pouvoir étaient déconnectés des luttes des travailleurs.

Il a dit qu’en tant que fils d’une mère célibataire et fils adoptif de deux enseignants, il vient d'”origines modestes” et peut sympathiser avec le sort des Canadiens qui luttent pour s’en sortir.

L’indice des prix à la consommation a augmenté de 7,6 % en juillet par rapport à l’année précédente, a rapporté Statistique Canada le mois dernier.

Bien qu’il puisse y avoir un signe précoce de la baisse des prix du carburant indiquant que l’inflation d’une année sur l’autre a atteint un sommet, les coûts du logement et d’autres biens restent élevés. Au cours des derniers mois, les augmentations des prix à la consommation ont continué de dépasser l’augmentation d’une année à l’autre des salaires horaires.

Poilievre a déclaré lors de sa campagne à la direction qu’il avait rencontré des jeunes vivant dans les sous-sols de leurs parents en raison des prix exorbitants des maisons, des cols bleus qui n’ont pas les moyens d’acheter de nouvelles bottes pour leur travail et des mères célibataires qui ont réduit leur consommation de nourriture. ils nourrissent leur famille à cause de la flambée des prix des épiceries.

« Les Canadiens souffrent et c’est notre travail de transformer cette douleur en espoir. C’est ma mission », a déclaré Poilievre.

Poilievre a appelé Trudeau à arrêter les augmentations des charges sociales comme les cotisations à l’assurance-emploi (AE) et les cotisations au Régime de pensions du Canada.

Il a également déclaré qu’il était imprudent de la part du gouvernement d’imposer des hausses importantes de la taxe fédérale sur le carbone – la taxe sur les carburants passera de 50 $ la tonne d’émissions cette année à 170 $ la tonne d’ici 2030 – alors que les gens “souffrent déjà”.

“Je lance un défi à Justin Trudeau aujourd’hui. Si vous vous en souciez vraiment, engagez-vous aujourd’hui à ce qu’il n’y ait pas de nouvelles augmentations d’impôts pour les travailleurs, les personnes âgées. Aucune”, a déclaré Poilievre.

“Mon engagement est envers le premier ministre et sa coalition radicale éveillée avec le NPD : nous nous battrons bec et ongles pour empêcher la coalition d’introduire de nouvelles taxes.”

Poilievre proposa également une autre solution.

Au cours de sa campagne à la direction, Poilievre a tenté de lier les dépenses du gouvernement à l’époque de la pandémie à l’inflation. Avec plus d’argent en circulation, a fait valoir le député, le coût des marchandises a augmenté pour répondre à la demande croissante.

Le gouvernement a rejeté ces affirmations, affirmant que la pandémie de COVID-19 et la guerre en Ukraine sont en grande partie responsables des récentes flambées des prix.

‘Pay-as-you-go’

Poilievre a déclaré que, s’il est élu premier ministre, il déposera un projet de loi pour obliger le gouvernement fédéral à compenser chaque dollar de nouvelles dépenses par une réduction de quelque chose d’autre – un programme qu’il appelle une approche «pay-as-you-go» pour budgétisation.

Le plan de Poilievre est essentiellement de plafonner les dépenses fédérales afin qu’elles n’aillent pas beaucoup plus haut qu’elles ne le sont actuellement.

La législation, si elle est adoptée, obligerait le gouvernement à trouver de l’argent pour de nouvelles mesures dans les budgets existants, plutôt que d’augmenter la dette et les impôts pour couvrir de nouveaux coûts.

“Nous connaissons le problème – le coût du gouvernement fait grimper le coût de la vie”, a-t-il déclaré, soulignant les près d’un demi-billion ajoutés à la dette fédérale ces dernières années lors d’une crise sanitaire mondiale. “Le gouvernement devrait trouver un moyen d’économiser un dollar pour chaque nouveau dollar dépensé. C’est la proposition que nous allons faire.”

Poilievre, une figure populiste, a déclaré qu’il voulait diriger un pays avec “un petit gouvernement et de grands citoyens… [where] l’État est le serviteur et le peuple est le maître.”

Poilievre, qui a la réputation d’être un chien d’attaque dans les partis politiques, a amené sa femme et l’un de ses enfants à la tribune avant son discours du lundi matin.

Il a chaleureusement embrassé sa femme, Ana, qui a fait une présentation bien accueillie à son mari lors de l’événement de leadership de samedi. Il a également tenu son bébé, Cruz, qui a eu un an aujourd’hui, et a soufflé les bougies d’un petit gâteau d’anniversaire sous le regard d’un caucus souriant.

Le chef conservateur Pierre Poilievre, sa femme Anaida et son fils Cruz arrivent à la réunion du caucus conservateur à Ottawa le lundi 12 septembre 2022 – le premier anniversaire de Cruz. (Sean Kilpatrick/Presse canadienne)

Alors que Poilievre avait le soutien d’une grande partie du caucus pendant sa course à la direction, il a tendu la main aux députés et sénateurs qui ont soutenu d’autres candidats pendant la course parfois désagréable.

«Peu importe les candidats que vous soutenez tout au long de la course à la chefferie, peu importe si vous êtes resté neutre. Je vous suis reconnaissant de vos contributions. Nous sommes tous ensemble et nous faisons tous partie de la grande famille conservatrice», a-t-il déclaré.

Le député québécois Gérard Deltell, qui a soutenu l’ancien premier ministre du Québec Jean Charest dans la course à la direction, a déclaré que lui et d’autres étaient prêts à s’unir derrière Poilievre.

“Je pense que le message est que M. Poilievre a obtenu un bon résultat au premier tour, alors maintenant il est le chef de tous les membres conservateurs de ce parti”, a-t-il déclaré.

“L’inflation est le gros problème des Canadiens en ce moment – nous devons y remédier et M. Poilievre est celui qui le fera”, a-t-il ajouté. Detell a cependant continué à prendre ses distances par rapport à la promesse électorale de Poilievre de « virer » le gouverneur de la Banque du Canada : « Ce n’est pas ma position là-dessus.

La députée conservatrice Michelle Rempel Garner a déclaré que la nature décisive de la victoire de Poilievre devrait mettre fin à la “guerre de succession” du parti. (Sean Kilpatrick/La Presse Canadienne)

La députée albertaine Michelle Rempel Garner, qui a soutenu Brampton, Ont. Le maire Patrick Brown pour le chef avant qu’il ne soit empêché de se présenter, a déclaré qu’elle était satisfaite du résultat clair car cela met un terme à la liste tournante des dirigeants du parti.

«Je suis soulagé que notre guerre de succession soit terminée et que M. Poilievre ait reçu un mandat écrasant et je pense que cela va apporter une stabilité bien nécessaire à notre caucus à un moment où nous devons nous concentrer, en tant qu’opposition, à retenir le gouvernement rendre compte », a-t-elle dit. “C’est de retour au travail pour nous.”

Le député albertain Glen Motz a déclaré que la victoire déséquilibrée du chef montre que la plupart des conservateurs sont d’accord avec le populisme de Poilievre.

“Nous ne sommes pas aussi divisés que vous ne le pensez”, a-t-il déclaré, qualifiant Poilievre de “faiseur de consensus” qui travaillera avec certains des députés qui se sont hérissés de son style pendant la course à la direction.

Trudeau dénonce Poilievre pour des idées “discutables”

S’adressant aux journalistes lors d’une retraite du caucus libéral au Nouveau-Brunswick, Trudeau a félicité Poilievre pour sa victoire et a déclaré qu’il était prêt à travailler avec le chef conservateur sur les défis du pays.

Le premier ministre a également déclaré qu’il n’hésiterait pas à critiquer Poilievre pour avoir épousé ce qu’il a qualifié d'”idées économiques hautement discutables et imprudentes”.

“Ce dont les Canadiens ont besoin, c’est d’un leadership responsable. Les mots à la mode, les sifflets de chien et les attaques imprudentes ne correspondent pas à un plan pour les Canadiens”, a déclaré Trudeau.

Il a critiqué Poilievre pour avoir auparavant poussé les crypto-monnaies comme un moyen de “se retirer” de l’inflation. La valeur de Bitcoin a chuté ces derniers mois, anéantissant des milliards de dollars d’économies.

“Quiconque a suivi ce conseil aurait vu ses économies détruites”, a déclaré Trudeau à propos du discours cryptographique de Poilievre.

“Lutter contre les vaccins qui ont sauvé des millions de vies, ce n’est pas un leadership responsable”, a déclaré Trudeau, faisant référence aux gestes de soutien de Poilievre à certains camionneurs opposés au mandat de vaccination d’Ottawa pour les voyages transfrontaliers.

En marge de la retraite libérale, un certain nombre de députés ont déclaré que le parti devait pivoter pour contrer un nouveau chef conservateur qui a mobilisé des centaines de milliers de Canadiens et recueilli 70 % du vote populaire dans la course à la direction du parti.

Certains ont dit qu’ils aimeraient voir le parti adopter des positions plus centristes pour contrer Poilievre.

“Il faut revenir à un centre fédéral, parti de centre-droit”, a déclaré un député, qui s’est exprimé à condition de ne pas être identifié. “Nous avons besoin d’un gouvernement qui soit terre-à-terre et moins réveillé.”

“Le parti de Poilievre ne peut pas remplir le centre”, a déclaré un autre.