Les Canadiens sont plus favorables aux grévistes dans un contexte d’inflation et de bénéfices des entreprises

C’était la première fois que Samantha Henry faisait grève et elle a fait la une des journaux à travers le pays.

« Certains pensaient que la grève ne durerait qu’une semaine, quelques jours. Et cela a duré presque cinq semaines », a déclaré Henry, l’un des quelque 3 700 employés de Metro dans la région de Toronto qui ont débrayé cet été.

Lors des précédentes rondes de négociations qui n’ont pas débouché sur des grèves, Henry affirme que les réactions du public concernant les revendications des travailleurs étaient souvent négatives.

« C’était comme… ‘À quoi tu t’attends ? Elle travaille dans le commerce de détail.

Cet été, c’était différent. Les gens, y compris de nombreux clients réguliers de Metro, se sont joints aux travailleurs sur les lignes de piquetage, ont promis de boycotter les magasins appartenant à Metro, ont klaxonné en passant devant et ont apporté des cartes-cadeaux, du café et des collations.

«Je pense que j’ai mangé plus de beignets et de Timbits que jamais dans ma vie», a plaisanté Henry.

Elle pense que la pandémie a contribué à faire prendre conscience aux gens à quel point les travailleurs du commerce de détail sont essentiels, notant que de nombreux clients réguliers étaient furieux lorsque les épiceries ont supprimé le « salaire de héros » des travailleurs. Mais ce n’est pas toute l’histoire. L’inflation et la hausse des taux d’intérêt ont grugé les résultats financiers de chacun, et Henry pense que les clients sont ainsi plus en phase avec le sort des travailleurs les moins bien payés.

«Je pense que la sympathie pour les grévistes est motivée par une crise de l’accessibilité financière qui a frappé tous les travailleurs, quel que soit leur statut syndical», a déclaré Larry Savage, professeur au département d’études sociales de l’Université Brock.

Selon le cabinet d’analyse Gallup, l’approbation des syndicats aux États-Unis est à son plus haut niveau depuis plus de 50 ans.

Le soutien aux syndicats est plus difficile à mesurer au Canada parce qu’il n’est pas régulièrement suivi, mais les personnes en première ligne des grèves et ceux qui étudient le mouvement syndical conviennent que la sympathie du public pour les grèves est également plus forte que d’habitude ici.

Un récent sondage de l’Institut Angus Reid suggère que le soutien aux syndicats au Canada est relativement élevé, bien qu’il soit difficile de contextualiser les résultats sans un précédent record avec lequel comparer, a déclaré Adam King, professeur adjoint au département d’études sociales de l’Université du Manitoba. .

Mais le soutien à la grève très médiatisée de Metro a démontré que le message syndical touche de nombreux Canadiens : « Les bénéfices du secteur de l’épicerie ont été mis en lumière publiquement et le fait que l’inflation des prix alimentaires continue de dépasser l’inflation globale. Il y a donc quelque chose de vraiment viscéral et personnel là-dedans.

Les experts du travail au Canada doivent généralement s’appuyer sur des sondages sur les conflits de travail individuels pour évaluer l’opinion du public, et ceux-ci varient, a déclaré Savage.

Historiquement, les syndicats ont eu une image publique négative, en partie à cause des perturbations que les grèves peuvent provoquer, a-t-il expliqué. Un exemple mémorable est la grève des travailleurs de la ville de Toronto en 2009, qui a particulièrement affecté la collecte des déchets.

Le soutien du public varie car il dépend souvent de la nature de la grève, a déclaré Savage. Il est plus facile pour le citoyen moyen de soutenir une grève qui ne l’affecte pas directement plutôt qu’une grève qu’il ne peut ignorer – comme si son vol vers Hawaï était annulé ou si l’air de l’été était chargé d’une odeur d’ordures chaudes.

Mais dans des sondages plus récents sur les conflits individuels, Savage s’est dit surpris par le niveau de soutien.

Par exemple, un sondage Abacus sur le conflit entre le gouvernement de l’Ontario et les travailleurs de l’éducation l’année dernière a montré que davantage d’Ontariens blâmaient le gouvernement, et non les travailleurs, pour le conflit. Près de la moitié ont déclaré qu’ils soutiendraient d’autres syndicats qui se retireraient du travail par solidarité.

Quelques mois plus tard, lorsque 155 000 fonctionnaires fédéraux de l’Alliance de la Fonction publique du Canada se sont mis en grève, un sondage de l’Institut Angus Reid a montré un fort soutien à presque toutes les revendications syndicales, a noté Savage.

« On ne voit généralement pas ce niveau de sympathie pour les travailleurs du secteur public », a-t-il déclaré.

Bea Bruske, présidente du Congrès du travail du Canada, a déclaré qu’elle avait également remarqué un changement dans les lignes de piquetage et les rassemblements à travers le pays.

« Le niveau de soutien du public et de compréhension de la nécessité de faire grève… est plus élevé qu’il ne l’a été depuis de très nombreuses années », a-t-elle déclaré.

Dans le secteur privé, le grand public a peu de sympathie pour les sociétés géantes et rentables, un sentiment qui s’est accru ces dernières années et qu’Unifor a exploité avec succès contre Metro, a déclaré Savage.

Le soutien du syndicat national et de la communauté dans son ensemble peut aider à faire franchir la limite à un comité de négociation, a déclaré Mario Moceri, un représentant du personnel des services nationaux chez Unifor qui a soutenu environ 250 travailleurs de la mine de sel de Windsor dans un conflit de sept mois cette année : conduisant à un accord ratifié fin août.

Cela permet également d’envoyer un message à l’employeur au cours des négociations, a déclaré Moceri : « Je pense qu’ils savaient que nous étions là pour le long terme. »

Dans certains cas, le soutien du public est très important pour le succès des négociations, a déclaré King, tandis que dans d’autres conflits, il compte moins.

« Mais ce qui, à mon avis, est vraiment encourageant ces derniers temps, c’est que le soutien public est de la partie, même dans les cas où il semble qu’il serait moins conséquent », a-t-il déclaré.

Savage a déclaré que le soutien du public peut aider à garder le moral sur la ligne de piquetage.

« Il n’y a rien de pire qu’un travailleur sur une ligne de piquetage à qui on crache dessus et qui lui dit qu’il est cupide et qu’il doit retourner au travail. Cela peut avoir un effet très démoralisant sur les gens. »

Le soutien du public joue un rôle accru dans les négociations du secteur public, car c’est l’argent des contribuables qui est en jeu, a déclaré Savage. Les discussions se résument souvent à des désaccords sur des sujets tels que la taille des salles de classe et la régularité des transports en commun.

« Ce type de soutien public est essentiel dans les relations de travail dans le secteur public, car les gouvernements paient un prix politique pour avoir précipité une grève et perturbé les services dont dépendent les gens. »

Mais le soutien accru du public aux grévistes n’est pas une chose sur laquelle les syndicats peuvent compter pour durer, a déclaré Savage.

« Il existe une véritable fenêtre d’opportunité, et elle ne sera pas là éternellement », a-t-il déclaré.

Entreprises dans cette histoire : (TSX : MRU)

Rosa Saba, La Presse Canadienne

inflationEmplois