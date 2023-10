Les Canadiens sont obligés de sacrifier la qualité des aliments en raison de coûts toujours croissants – Twitchy

En septembre, un groupe d’un peu plus de 5 000 Canadiens ont été interrogés pour savoir comment ils font face à la hausse des prix des aliments, et les résultats sont plutôt déprimants. Le sondage a été réalisé par le laboratoire d’analyse agroalimentaire de l’Université Dalhousie, en collaboration avec Caddle, un programme de remise en argent exclusivement disponible au Canada pour les aider à économiser un peu d’argent.

Ici aux États-Unis, nous n’y sommes pas étrangers nous-mêmes dans le cadre des politiques économiques démocrates/de gauche, nous pouvons donc certainement compatir avec nos voisins du Nord. Cet auteur en particulier peut témoigner personnellement de l’augmentation spectaculaire du coût de l’épicerie pour une famille de trois personnes pendant une seule semaine. C’est exaspérant. Merci, Biden.

Sylvain Charlebois, directeur du Laboratoire d’analyses agroalimentaires, a déclaré ceci :

En gros, vous forcez les gens à manger des aliments qui ne sont pas nécessairement souhaitables d’un point de vue nutritionnel… De toute évidence, de plus en plus de gens donnent simplement la priorité aux prix et à l’abordabilité des aliments plutôt qu’à la nutrition.