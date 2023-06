Les Canadiens sont les têtes d’affiche du Summer Game Fest à Los Angeles, l’un des meilleurs spectacles de l’industrie

Il n’est pas nécessaire de chercher bien loin pour trouver une présence canadienne à ce que plusieurs considèrent comme le plus important salon de l’industrie du jeu vidéo en Amérique du Nord.

Geoff Keighley, animateur et créateur de la cavalcade d’une semaine de bandes-annonces de jeux, d’annonces et de vitrines de théâtre en direct, est originaire de Markham, en Ontario, mais est actuellement basé à Los Angeles.

« Je suis vraiment fier de mon héritage. Je pense qu’il y a beaucoup de développeurs de jeux incroyables dans tout le Canada, ce qui est excitant pour moi », a-t-il déclaré.

Hébergé plus tôt ce mois-ci à Los Angeles, le Summer Game Fest n’en est qu’à sa troisième année, après avoir commencé comme une bobine en ligne uniquement de bandes-annonces et d’annonces pour les jeux vidéo nouveaux et à venir. Mais depuis lors, il s’est considérablement transformé en un événement en personne réunissant des développeurs de jeux vidéo, des médias et des fans pour susciter l’enthousiasme pour ce qui s’en vient au cours de la prochaine année de sorties.

Pensez-y comme un croisement entre le Consumer Electronic Show et le Comic-Con de San Diego, avec une tentative de faste du Festival de Cannes.

L’acteur Nicolas Cage, à droite, apparaît sur scène au Summer Game Fest Live Showcase avec l’animateur Geoff Keighley, à gauche, au YouTube Theatre de Los Angeles. Cage apparaîtra dans le jeu de survie zombie en ligne Dead by Daylight. (thegameawards/YouTube)

C’est une sorte de successeur spirituel de l’E3, l’Electronic Entertainment Expo, qui remplissait le Los Angeles Convention Center de centaines de stands et d’avant-premières de jeux chaque mois de juin.

Bien que beaucoup plus petit que l’E3, les développeurs et les journalistes ont déclaré qu’ils étaient heureux d’assister au Summer Game Fest à la place de l’E3, même s’il était aux prises avec des questions en cours sur ses dirigeants reflétant les diverses personnes qui jouent à des jeux et si les joueurs réguliers peuvent être incités à payer. le prix du billet pour assister à ce qui a toujours été un spectacle réservé à l’industrie.

Vitrine des jeux canadiens

Plusieurs jeux canadiens ont été présentés lors de la présentation du Summer Game Fest dans le YouTube Theatre à une foule de quelques milliers d’initiés de l’industrie, de journalistes, d’influenceurs des médias sociaux et de fans de jeux.

Des jeux fabriqués au Canada comme FaeFarm, Été et Îles de la perspicacité a partagé la vedette avec des blockbusters américains et japonais comme Noyau blindé 6 et Champ d’étoiles.

Lors d’un panel réservé à la presse, Sarah Bond de Xbox a rendu hommage à l’équipe indépendante torontoise Cococucumber, créateur de Génération d’écho et Ravenlok.

REGARDER | Remorque FaeFarm :

Lorsqu’on lui a demandé, Keighley a déclaré qu’il ne travaillait pas activement pour promouvoir les développeurs canadiens avant les États-Unis, le Japon ou d’autres nations puissantes dans l’industrie en pleine croissance de plusieurs milliards de dollars.

« Cela se produit naturellement. Nous ne le cherchons pas vraiment, n’est-ce pas? Mais j’aime mettre en valeur les équipes canadiennes lorsque nous les avons dans nos émissions. »

Alors que l’E3 décline, le Summer Game Fest augmente

L’Electronic Entertainment Expo était le plus grand événement de l’industrie du jeu en Amérique du Nord depuis sa création en 1995.

Mais il n’est pas revenu après une interruption forcée pendant la pandémie de COVID-19, et plusieurs faux pas qui comprenaient divulguer les informations personnelles des participants aux médias .

Ce vide a été comblé par Keighley en 2020 avec le lancement du Summer Game Fest. Gamers et journalistes le connaissent pour les Game Awards, qui a enregistré plus de 103 millions de diffusions en direct l’année dernière.

Des journalistes de jeux, des influenceurs médiatiques et des développeurs assistent au Summer Game Fest à Los Angeles le vendredi 9 juin 2023. (Jonathan Ore/CBC)

« C’est évidemment beaucoup plus petit, c’est beaucoup plus ciblé, c’est définitivement plus intime. Il n’y a pas le même genre de spectacle » des E3 passés, a déclaré Patrick Klepek, écrivain de jeux et streamer pour Remap Radio qui avait assisté à l’E3 pendant plusieurs années. points de vente depuis les années 1990.

Les vidéos d’archives de l’E3 des années 90 et du début des années 2000 étaient chargées de kitsch de convention, y compris des statues de personnages comme Mario ou Halo Master Chief, et des « booth babes » dansantes.

SGF a évité cela en faveur de canapés confortables devant de grands téléviseurs faisant la promotion de nouveaux jeux.

« À bien des égards, on a l’impression que le Summer Game Fest gagne en influence, tandis que l’E3 diminue », a déclaré Todd Martens, journaliste des jeux pour le Los Angeles Times.

Diversité à l’écran et dans les coulisses

Les questions sur la diversité et la représentation persistaient dans une industrie traditionnellement connue sous le nom de club de garçons, malgré les enquêtes montrant une division presque égale entre les joueurs masculins et féminins .

Keighley a interviewé une poignée de développeurs et d’acteurs lors de sa vitrine en direct le 8 juin, dont l’acteur Nicolas Cage. Mais aucune femme ne l’a rejoint pendant la durée de près de deux heures du programme.

De gauche à droite : Matt Booty de Xbox Game Studios, Sarah Bond de Game Creator Ecosystem, Todd Howard, directeur de jeu sur Starfield, et Phil Spencer, responsable de Xbox, prennent la parole lors du panel What’s Next for Gaming le dimanche 11 juin à Los Anges. (Casey Rodgers/AP Images pour Xbox)

Keighley a déclaré Melanie Liburd, l’acteur qui joue le nouveau personnage Saga Anderson dans le prochain Alan Wake IIdevait s’afficher, mais n’a pas pu s’afficher en raison de conflits d’horaire.

« Je pense qu’en général, nous faisons du bon travail avec la diversité dans nos émissions. C’est quelque chose qui est juste », a-t-il déclaré. « Nous voulons également être authentiques vis-à-vis des jeux présentés dans la série et des développeurs qui les créent. Alors oui, je pense que nous en sommes conscients. »

Plusieurs jeux dont Révolution mécanique et Au sud de minuit et Star Wars : Hors-la-loi mettaient en vedette des femmes de couleur comme personnages principaux.

Art pour Aragorn et Arwen pour l’extension du jeu de cartes Magic: the Gathering’s Le Seigneur des Anneaux: Contes de la Terre du Milieu. (Magali Velleneuve/Les sorciers de la côte)

Le jeu de cartes de table Magic the Gathering était le seul jeu non vidéo exposé à SGF, montrant sa prochaine extension Lord of the Rings. Ces dernières semaines, il est devenu la cible d’une colère raciste en ligne, après que son art ait révélé des interprétations d’Aragorn, Galadriel et d’autres personnages classiques à la peau foncée.

Ovidio Cartagena, directeur artistique principal de l’ensemble du Seigneur des Anneaux, a déclaré qu’il attendait la réponse. Mais il était important pour lui de représenter une diversité de personnes dans l’art des cartes pour refléter la vie réelle.

« J’ai pesé la positivité contre la négativité et la positivité a fini par gagner. Et maintenant … je reçois plus de courrier et plus de commentaires positifs que négatifs. Beaucoup plus », a-t-il déclaré.

Mais est-ce pour les gamers ?

La journaliste de jeux indépendante Shannon Liao a déclaré que les participants pouvaient être vus en réseau, donner des commentaires pratiques sur les aperçus de jeux ou simplement avoir des conversations créatives fructueuses au SGF.

C’est aussi un bon accès pour les journalistes, qui partagent rarement la salle avec les courtiers en puissance de l’industrie comme le chef de Xbox Phil Spencer ces jours-ci.

« Lorsque vous êtes en personne, vous pouvez continuer à suivre les choses qu’ils disent qui sont intéressantes, mais vous voulez juste avoir un peu plus de temps et les pousser sur certaines de leurs réponses », a déclaré Liao.

L’attrait pour votre joueur de tous les jours est moins certain.

Liao note que pour le joueur moyen simplement avide d’annonces et de bandes-annonces, les regarder depuis chez lui sera probablement suffisant, peu importe qui dirige l’émission.

« Ils ne se soucient pas vraiment de savoir si c’est l’E3 ou si c’est le Summer Game Fest de Geoff Keighley », a-t-elle déclaré.

Deux mannequins se font passer pour des personnages du jeu de combat Tekken 8 au pavillon de Bandai Namco au Summer Game Fest de Los Angeles, le vendredi 9 juin 2023. (Jonathan Ore/CBC)

D’après Stephen Totilo d’Axios Gaming le YouTube Theatre de 6 000 places ne s’est pas vendu pour la vitrine en direct de Keighley, les billets ayant finalement été réduits à 10 $ chacun.

« Je suis ici parce que, honnêtement, j’ai eu des billets gratuits », a déclaré un jeune homme nommé Eugene, qui a refusé de donner son nom de famille.

Au cours d’une interview, Keighley n’a donné aucune indication de planifier un pivot ou d’amener l’événement au Los Angeles Convention Center – l’ancien repaire de l’E3, le King’s Landing des domaines du jeu vidéo.

Dans la mesure où il est prêt à le dire, il se concentre sur le maintien du cap.

« J’adore cette communauté. J’en fais partie depuis trois décennies et la raison pour laquelle nous avons créé le Summer Game Fest était, espérons-le, de créer de l’énergie dans cette communauté à propos des jeux et de ce que ce média signifie pour tout le monde », a déclaré Keighley.