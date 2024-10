Les Canadiens sont de plus en plus sceptiques quant à la vaccination des enfants – Research Co.

Un peu plus de trois personnes sur dix continuent de croire à l’idée démystifiée selon laquelle il existe un lien entre le vaccin ROR et l’autisme.

Vancouver, Colombie-Britannique [October 16, 2024] – Près de trois Canadiens sur dix sont opposés à un mandat lié à la vaccination des enfants, selon un nouveau sondage Research Co.

Dans le sondage en ligne mené auprès d’un échantillon national représentatif, 29 % des Canadiens pensent que ce sont les parents qui devraient « certainement » ou « probablement » décider si leurs enfants doivent être vaccinés, soit une hausse de neuf points depuis un sondage similaire mené par Research Co. en mars 2022. .

Un peu plus des deux tiers des Canadiens (67 %, -8) affirment que la vaccination des enfants devrait « certainement » ou « probablement » être obligatoire dans leur province.

Le soutien à l’idée de permettre aux parents de décider de la vaccination de leurs enfants est le plus élevé en Alberta (34 %, +18), suivie du Québec (31 %, +16), de la Saskatchewan et du Manitoba (30 %, +11), de la Colombie-Britannique (également 30 % , +9), l’Ontario (28 %, +3) et le Canada atlantique (également 28 %, +3).

À la fin des années 1990, une étude publiée dans l’hebdomadaire médical La Lancette– qui a depuis été discrédité et rétracté – a tenté de lier la vaccination des enfants et l’autisme.

Plus de trois Canadiens sur dix (31 %, +12) croient qu’il existe un lien entre le vaccin infantile contre la rougeole, les oreillons et la rubéole (ROR) et l’autisme.

« Le lien longtemps démystifié selon lequel il existe un lien entre la vaccination des enfants et l’autisme est une réalité pour deux Canadiens sur cinq âgés de 18 à 34 ans (40 %) », déclare Mario Canseco, président de Research Co. « Moins de Canadiens âgés de 35 ans Les -de 54 ans (36%) et les 55 ans et plus (19%) partagent la même croyance erronée.»

Près de trois Canadiens sur cinq (59 %, +8) pensent que chacun devrait être autorisé à décider s’il souhaite se faire vacciner contre les maladies saisonnières, tandis que près de deux Canadiens sur cinq (38 %, -3) pensent que le vaccin contre la grippe devrait être obligatoire dans leur province.

Les Canadiens qui ont voté pour le Parti libéral en 2021 sont plus susceptibles d’appuyer un mandat de vaccination contre la grippe dans leur province (46 %) que ceux qui ont voté pour le Nouveau Parti démocratique (NPD) (41 %) ou le Parti conservateur (32 %). %) lors des dernières élections fédérales.

Méthodologie: R.Les résultats sont basés sur un sondage en ligne mené du 7 au 9 octobre 2024 auprès de 1 001 adultes au Canada. Les données ont été pondérées statistiquement selon les chiffres du recensement canadien selon l’âge, le sexe et la région. La marge d’erreur, qui mesure la variabilité de l’échantillon, est de +/- 3,1 points de pourcentage, dix-neuf fois sur vingt..

