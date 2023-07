Les Canadiens s’inquiètent de l’accès aux nouvelles après C-18 : Angus Reid

Alors que le gouvernement libéral et les géants de la technologie s’affrontent sur l’avenir des nouvelles canadiennes numériques, de nombreux Canadiens craignent de perdre l’accès aux nouvelles sur leurs plateformes préférées, selon un nouveau sondage.

Le mois dernier, le projet de loi C-18 est devenu loi au Canada. Le projet de loi, communément connu sous le nom de Loi sur les nouvelles en ligne, oblige des entreprises telles que Meta et Google à indemniser les publications médiatiques canadiennes pour avoir rendu le contenu des nouvelles disponible sur leurs plateformes.

Bien que la loi ne soit pas encore en vigueur, Meta et Google ont immédiatement réagi en disant qu’ils bloqueraient le contenu des nouvelles canadiennes de leurs sites Web, conformément à leur avertissement émis lors de la discussion du projet de loi.

Maintenant, les Canadiens s’inquiètent de ce que cela signifie pour leur consommation de nouvelles et certains s’opposent au projet de loi, selon un nouveau rapport de l’Institut Angus Reid.

Selon le rapport, 61 % des Canadiens conviennent que les entreprises de technologie devraient rémunérer les organes de presse canadiens pour leur contenu. Cependant, un nombre similaire, 63 %, craignent de perdre l’accès aux nouvelles canadiennes sur leurs plateformes de prédilection comme Facebook et Google. En conséquence, environ 49 % disent que le gouvernement fédéral devrait « reculer » dans sa bataille contre les géants de la technologie, 26 % disent qu’il devrait « rester ferme » et 25 % ne sont pas sûrs de la meilleure voie à suivre.

Selon le rapport, les Canadiens âgés de 64 ans et plus sont les plus susceptibles de visiter les sites de nouvelles canadiens pour consommer des nouvelles avant de chercher ailleurs. Pourtant, le reste de la population préfère d’abord consulter les sites de médias sociaux comme Facebook et Reddit pour s’informer.

GOOGLE ET FACEBOOK DOMINENT L’ESPACE NUMÉRIQUE

Selon Angus Reid, 85 % des Canadiens ne paient aucun abonnement aux nouvelles en ligne. L’organisme à but non lucratif affirme que les entreprises de médias canadiennes sont devenues plus dépendantes des revenus publicitaires sur Internet, car les revenus traditionnels d’abonnement et de publicité ont chuté au fil du temps.

Le problème avec cette dépendance, selon le rapport, est que le marché numérique est dominé par des géants de la technologie comme Meta. Au Canada, Google et Facebook reçoivent 80 % des revenus publicitaires numériques.

L’année dernière, Meta a réalisé plus de 23 milliards de dollars de bénéfices et Alphabet, la société mère de Google, a réalisé près de 60 milliards de dollars de bénéfices, selon le rapport.

Angus Reid affirme que 82 % des Canadiens conviennent que « trop peu d’entreprises technologiques ont trop de pouvoir sur Internet ».

LES ENTREPRISES DOIVENT-ELLES PAYER POUR LES INFOS CANADIENNES?

Le rapport indique qu’un peu plus de la moitié des Canadiens (54 %) parlent de la nouvelle loi et de la réponse de Meta et Google avec leur famille et leurs amis, mais tout le monde ne ressent pas la même chose à propos de la situation.

La moitié des hommes âgés de 35 à 54 ans croient que les entreprises technologiques ne devraient pas payer pour accéder aux nouvelles canadiennes.

Au contraire, les Canadiens plus âgés, en particulier les femmes de plus de 54 ans, croient que les entreprises de presse devraient être indemnisées d’une manière ou d’une autre lorsque du contenu apparaît sur Google ou Facebook.

Selon le sondage, 42 % des répondants croient que Google et Meta devraient payer des frais annuels, tandis que 20 % ont déclaré que les géants de la technologie devraient payer chaque fois qu’un lien vers des nouvelles canadiennes est cliqué sur leurs plateformes.

MÉTHODOLOGIE

L’Institut Angus Reid a mené un sondage en ligne du 4 au 6 juillet 2023 auprès d’un échantillon aléatoire représentatif de 1 610 adultes canadiens membres du Forum Angus Reid. À des fins de comparaison uniquement, un échantillon probabiliste de cette taille comporterait une marge d’erreur de +/- 2 points de pourcentage, 19 fois sur 20. Les écarts dans ou entre les totaux sont dus à l’arrondissement. L’enquête a été auto-commandée et payée par ARI.

Vendredi, Bell Média, propriétaire de CTV News, s’est joint à un nombre croissant d’entreprises de médias pour suspendre toute sa publicité sur les plateformes de Meta.

« Comme de nombreux Canadiens, nous sommes préoccupés par les conséquences que la décision de Meta de bloquer les liens des organes de presse canadiens aura sur les Canadiens et tous ceux qui résident ou travaillent ici, qui devraient tous pouvoir compter sur des informations indépendantes et fiables provenant de sources canadiennes. « , a déclaré le président de Bell Média, Wade Oosterman, dans un communiqué écrit.