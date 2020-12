MONTRÉAL: L’ancien joueur par excellence de la LNH Corey Perry a signé un contrat d’un an avec les Canadiens de Montréal pour 750 000 $.

L’ailier de 35 ans a récolté cinq buts et 16 passes en 57 matchs avec Dallas la saison dernière. Il a ajouté cinq buts et quatre passes en 27 matchs éliminatoires alors que les Stars se qualifiaient pour la finale de la Coupe Stanley.

Perry a accumulé 377 buts et 420 passes en 1045 matchs en carrière dans la LNH avec Anaheim et Dallas. Il a remporté une coupe Stanley avec Anaheim en 2007 et le trophée Hart en tant que joueur par excellence en 2010-11.

Perry faisait partie des équipes olympiques médaillées d’or du Canada en 2010 et 2014.

