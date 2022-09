Les Canadiens se tournent vers les cartes de crédit pour soulager leur stress financier — et la dette augmente

Alors que les taux d’inflation élevés font grimper le coût des produits de première nécessité, les consommateurs placent des achats petits et grands sur leurs cartes de crédit pour atténuer certaines pressions financières immédiates.

Un rapport publié mardi par le bureau de crédit Equifax Canada montre que cette pratique endette les Canadiens alors que les soldes commencent à dépasser la capacité de rembourser le crédit.

Le rapport indique qu’au cours du dernier trimestre, les soldes des cartes de crédit ont atteint leur plus haut niveau depuis le dernier trimestre de 2019. Il y a eu une augmentation de 6,4% des soldes créditeurs entre le premier et le deuxième trimestre de cette année – et les gens achètent plus de crédit. les cartes aussi.

“La dette globale des consommateurs est à la hausse”, a déclaré Rebecca Oakes, vice-présidente de l’analyse avancée chez Equifax Canada. Elle a ajouté qu’une augmentation de la dette non hypothécaire était l’une des tendances les plus éclairantes qui se dégagent du rapport.

Comme on pouvait s’y attendre, la dette hypothécaire continue de grimper en raison des prix élevés des maisons et, au cours des dernières années, des faibles taux d’intérêt qui ont incité les gens à profiter du marché.

Mais c’est la dette accumulée en dehors du marché du logement qui pose problème.

“Nous savons tous que les prix des maisons ont augmenté au cours des deux dernières années … certaines dettes hypothécaires ont également augmenté, mais c’est vraiment cette composante non hypothécaire qui nous intéresse en ce moment.”

Les consommateurs qui ont un faible pointage de crédit et qui risquent déjà de manquer des paiements sont parmi les plus susceptibles d’avoir vu un changement dans leur solde créditeur. Pour ceux dont le pointage de crédit est inférieur à 620, il y a eu une augmentation de 16,2 % de leur solde créditeur depuis le deuxième trimestre de 2021.

Mais une augmentation de la dette de carte de crédit peut être observée dans tous les domaines, a déclaré Oakes. “C’est beaucoup de gens dans tous les groupes d’âge, dans de nombreux scores de risque de crédit différents, dans différentes régions.”

Le siège social d’Equifax à Atlanta est illustré ici. Un rapport publié mardi par le bureau canadien de l’entreprise montre que le recours aux cartes de crédit pousse les Canadiens à s’endetter alors que les soldes commencent à dépasser la capacité de rembourser le crédit. (Mike Stewart/Associated Press)

Pendant tout ce temps, les prêteurs offrent des limites de crédit “sans précédent” plus élevées, a déclaré Oakes. Selon le rapport d’Equifax, la limite de crédit moyenne actuelle se situe à 5 800 $.

Les résultats reflètent les données de juin 2022 publiées par Statistique Canada le mois dernier . L’agence de données a déclaré que la dette de carte de crédit auprès des banques à charte avait augmenté de 1,6 % par rapport au mois précédent.

Cette cinquième augmentation mensuelle consécutive était un indicateur récent que les Canadiens comptent de plus en plus sur les cartes de crédit pour gérer les coûts gonflés, tout comme d’autres tendances de consommation, telles que les services « achetez maintenant, payez plus tard », qui sont utilisés pour acheter de la nourriture, des vêtements et de la technologie.

Les prix augmentent, les salaires restent les mêmes

Les Canadiens comptent sur leurs cartes de crédit pour suivre le rythme du coût de la vie. “Je suis sur le point d’aller acheter un ordinateur avec la carte de crédit de ma mère parce que je n’ai pas d’autre choix”, a déclaré Nicolas Gislason. (Radio-Canada)

Nicolas Gislason, chauffeur Uber Eats et étudiant vivant à Toronto, a déclaré qu’il ne croyait pas qu’il soit possible de joindre les deux bouts au salaire minimum actuel.

“Je suis sur le point d’aller acheter un ordinateur avec la carte de crédit de ma mère parce que je n’ai pas d’autre choix”, a-t-il déclaré.

Plusieurs personnes interrogées par CBC News ont déclaré que, comme l’inflation et les taux d’intérêt ont augmenté et que le coût de la vie est devenu plus cher, ils n’ont pas vu d’augmentations de salaire pour compenser la différence.

“Aucun d’entre nous n’a obtenu d’augmentation depuis que l’inflation a augmenté, donc votre coût de la vie augmente et non votre salaire. Alors, bien sûr, les gens vont utiliser leurs cartes de crédit”, a déclaré Melanie McQuillan de Vancouver.

Kerry Taylor, un expert en finances personnelles basé à Vancouver, a déclaré à CBC News que de saines habitudes financières formées par les circonstances pendant la pandémie – y compris le paiement régulier de la dette – n’ont pas duré une fois que l’inflation et les taux d’intérêt ont augmenté cette année.

Avec la hausse des taux d’intérêt, “toute personne qui a un prêt, une hypothèque à taux variable, une marge de crédit hypothécaire, la valeur nette de sa maison à crédit, certains prêts étudiants – elle va payer plus, donc ça va ajouter à être un peu un peu plus à court d’argent”, a déclaré Taylor.

L’analyse d’une facture de carte de crédit pour les dépenses mensuelles oubliées ou les achats d’abonnement est un moyen d’économiser de l’argent, dit-elle. À l’épicerie, le prix unitaire – le prix par mesure – sous chaque article est l’indicateur le plus fiable pour les offres, dit-elle.

La Banque du Canada augmente vigoureusement les taux d’emprunt depuis le début de l’année pour lutter contre la forte inflation, qui a culminé à 8,1 % en juin.

La guerre de la Russie en Ukraine a poussé l’inflation mondiale encore plus haut à partir de février, les prix des aliments et de l’énergie montant en flèche et les retards de la chaîne d’approvisionnement contribuant à des coûts supplémentaires au niveau de la vente au détail.

En juillet, la banque centrale a annoncé une nouvelle hausse considérable des taux de 2,5 %. Mais les économistes canadiens s’attendent à une autre augmentation significative la semaine prochaine lors d’une réunion le 7 septembre.

Taylor note qu’à mesure que les restrictions liées à la pandémie s’assouplissent, les gens paient plus juste pour sortir de la maison : un voyage en voiture pour voir un parent qui nécessite un plein d’essence, un billet d’avion coûteux pour un voyage supplémentaire, ou même aller chercher l’onglet dans un restaurant ou un bar.

Elle aussi dit que, alors que l’inflation grimpait jusqu’à 8 %, les Canadiens ont remarqué que leurs salaires restaient les mêmes – et ces consommateurs se tournent vers les cartes de crédit pour « combler l’écart ».

“J’ai une carte de crédit et je l’utilise et c’est la seule chose parce que vous ne pouvez pas économiser”, a déclaré Esther Imafidon à Toronto. (Radio-Canada)

Esther Imafidon, qui a déménagé d’Italie au Canada en 2019, a déclaré qu’elle comptait sur sa carte de crédit et qu’elle n’était actuellement pas en mesure d’économiser de l’argent car elle accumulait des intérêts sur les paiements manqués.

“C’est stressant”, a-t-elle déclaré. “J’ai une carte de crédit et je l’utilise et c’est la seule chose, parce que vous ne pouvez pas économiser … Je dois beaucoup d’argent. Je dois beaucoup d’argent sur la carte de crédit.”

Taylor dit que se tourner vers les cartes de crédit est “vraiment la première étape que les gens font lorsqu’ils ont un manque à gagner parce que c’est vraiment facile à faire”.

“Il n’y a pas beaucoup de friction lorsqu’il s’agit de taper sur un morceau de plastique pour couvrir ce manque à gagner.”