Les Canadiens se soucient de Cuba, mais d’une manière négligente

La séduction est une force puissante dans notre monde. Il en a toujours été ainsi. Les rusés, les beaux, mais surtout les forts, lorsqu’ils sont mal intentionnés, attirent leur proie dans la soumission à travers elle, puis utilisent une démonstration de force menaçante et des mensonges pour garder leur proie soumise et subjuguée.

Bienvenidos au monde de Cuba, terre d’évasion romantique, « paradis des travailleurs » et pays où tout le monde est « éduqué », mais parmi les plus pauvres d’entre les pauvres, et où la désinformation est monnaie courante.

Les Canadiens connaissent-ils le vrai Cuba? Aussi avertis que soient les Canadiens dans les affaires du monde, et malgré le halo autour de votre bilan en matière d’aide humanitaire internationale, cela me peine de vous le dire – la plupart des Canadiens sont négligents lorsqu’il s’agit de Cuba. Vos dollars du tourisme, et un trop grand nombre de vos entreprises, soutiennent la tyrannie, l’injustice et les violations des droits de l’homme sur notre île. Et les choses empirent.

Pendant plus de 60 longues années, Cuba a été gouvernée par un régime gouvernemental militaire abusif, antidémocratique et craintif. La grande majorité des Cubains attendent patiemment des élections libres, le rétablissement de leurs droits et une économie décentralisée plus efficace qui encourage l’entrepreneuriat, la création de richesse et l’innovation.

Au lieu de cela, ils ont enduré des abus et une répression continus de la part du système socialiste à parti unique qui aspire la richesse, étouffe l’innovation et ne réussit qu’à rendre tout le monde également pauvre – à l’exception de la classe dirigeante militaire.

Pour aggraver les choses, les Cubains doivent endurer le barrage sans fin de touristes qui tombent involontairement dans le piège que leur tend le Parti communiste de Cuba, le seul parti autorisé à penser et à agir sur l’île. Les voyageurs viennent avec de l’argent, des images romantiques de combattants révolutionnaires et des sacs de cadeaux occasionnels pour mon peuple. À leur insu, le principal bénéficiaire de leurs voyages et de leurs bonnes intentions est le gouvernement criminel illégitime qui gouverne d’une main de fer.

À Cuba, plus de 70 % des hôtels et toute l’économie sont contrôlés par le gouvernement. La recherche révèle que, pour chaque dollar dépensé dans l’économie cubaine, 80 cents se retrouvent directement dans les coffres de l’armée. C’est le même groupe qui a condamné plus de 400 manifestants en juillet dernier à une peine de prison moyenne de 30 ans après une manifestation largement pacifique impliquant des dizaines de milliers de Cubains ordinaires qui réclamaient plus de libertés.

En fait, au cours des trois dernières années, sous le couvert du COVID et, plus récemment, de la guerre contre l’Ukraine, le gouvernement cubain a intensifié sa répression. Bien que douloureux, il a poussé des groupes du monde entier à se réveiller lentement de leur sommeil pour exprimer leur solidarité envers le peuple cubain.

En Argentine, par exemple, deux ONG ont récemment installé des stands avec des livres d’auteurs cubains interdits lors de la Foire du livre 2022 pour encourager leurs citoyens à réfléchir aux questions de droits humains sur l’île. En Espagne, plusieurs partis politiques ont lié les armes lors de marches publiques pour appeler à la fin de la répression cubaine. Pourtant, de nombreux Canadiens demeurent inconscients des réalités de la vie à Cuba.

En 2022, la Banque mondiale a établi que le seuil de pauvreté en Amérique latine est un salaire d’environ 2,15 dollars par jour ou moins. Après des décennies de socialisme intégral imposé par la force et soutenu par l’ignorance ou l’indifférence des autres nations, le revenu moyen d’un travailleur à Cuba se situe entre 20 et 25 dollars par mois. Est-ce un pays qui mérite d’être soutenu avec vos dollars de voyage ? Plus à propos : n’est-ce pas une situation qui vaut la peine d’être dénoncée et de résister ?

À première vue, les Canadiens semblent attachés aux droits et libertés de la personne, à la démocratie et au maintien de la paix. Au fil des ans, alors que nous concentrions nos efforts sur les États-Unis, nous avons oublié que les Canadiens jouent l’un des rôles les plus importants en soutenant nos oppresseurs.

Je suis content que tu t’en soucies. Faisons maintenant quelque chose qui puisse réellement aider notre peuple pour de vrai et pour de bon.

