Les Canadiens se connectent pour regarder les funérailles de la reine Elizabeth à Londres – Kelowna Capital News

Des milliers de Canadiens à travers le pays se sont levés tôt lundi pour assister aux funérailles de la reine Elizabeth à Londres alors que la cérémonie du chef d’État le plus ancien du pays se déroulait à l’abbaye de Westminster.

La reine est décédée le 8 septembre dans sa maison de vacances du château de Balmoral dans les Highlands écossais à l’âge de 96 ans, déclenchant 10 jours de deuil national au Royaume-Uni.

La mort du plus long monarque régnant du pays après 70 ans sur le trône a suscité le chagrin des gens du monde entier.

Alors que certains Canadiens se sont rendus à Londres pour rendre hommage, beaucoup ont assisté aux débats tôt le matin depuis leur domicile ou des soirées de visionnage locales.

À Yellowknife, Marie York-Condon s’est levée à 4 heures du matin, heure locale, pour commencer à regarder ce qu’elle a qualifié d'”événement historique monumental” qui lui a rappelé le moment où elle a juré allégeance à la reine en tant que membre civil de la GRC.

York-Condon a déclaré qu’elle voulait honorer une reine qui avait bien servi le Canada, ajoutant qu’elle ressentait de fortes émotions lorsque le cercueil est entré dans l’abbaye.

« Je suis très affectée par le fait que la personne à qui j’ai dédié mon service n’est plus là », dit-elle.

Joe Young, un résident d’Halifax, a déclaré qu’il n’avait pas ressenti de tristesse personnelle en regardant la cérémonie, mais qu’il avait le sentiment d’observer un moment d’histoire.

“C’est la religion et la politique, mes deux grands intérêts réunis en un seul”, a déclaré Young, un retraité de 67 ans qui travaillait dans l’industrie aéronautique.

“En tant que chrétienne essayant de comprendre la voie dans le monde moderne, (la reine) a vécu une vie fidèle”, a déclaré Young, qui est actif au sein de l’Église anglicane du Canada.

Son moment préféré des funérailles était la lecture de prières par divers dirigeants chrétiens, bien que Young ait ajouté qu’il n’était pas content qu’une traduction plus formelle des Écritures “qui utilisait toi et toi” ait été lue, plutôt que des versions anglaises plus contemporaines.

Les funérailles, auxquelles assiste une délégation canadienne dirigée par le premier ministre Justin Trudeau et qui comprenait la participation de la GRC, ont commencé à l’abbaye à 6 h HE.

—Michael Tutton, La Presse canadienne

Famille royaleRoyaume-Uni