Les Canadiens restent en vie avec la victoire du match 4 en prolongation contre le Lightning

Les Canadiens de Montréal ont mélangé leur alignement lundi soir et ont évité l’élimination contre le Lightning de Tampa Bay.

Tirant de l’arrière 3-0 dans la finale de la Coupe Stanley au meilleur des sept, l’entraîneur des Canadiens Dominique Ducharme a ajouté trois joueurs, en a soustrait trois et a mélangé les trois premiers trios.

Le résultat : Les Canadiens ont marqué le premier but pour la première fois de la série. Josh Anderson, qui a été déplacé dans les remaniements de ligne, a marqué deux fois, y compris en prolongation, pour une victoire de 3-2 à Montréal.

Le Lightning, à la recherche de championnats consécutifs, est tombé à 0-5 en séries éliminatoires en cédant le premier but et a une fiche de 3-3 dans les matchs décisifs potentiels. Ils tenteront de décrocher la troisième coupe Stanley de l’histoire de la franchise à domicile mercredi soir.

Un regard sur le jeu 4:

Les changements de composition portent leurs fruits

Les nouveaux visages montréalais dans l’alignement étaient l’attaquant Jake Evans et les défenseurs Romanov et Brett Kulak. L’attaquant Jesperi Kotkaniemi et les défenseurs Erik Gustafsson et Jon Merrill étaient absents.

Les Canadiens ont eu besoin de temps pour lancer l’offensive, mais l’un des nouveaux trios a marqué en première période lorsque Nick Suzuki a mis en place Anderson.

Habituellement, Tyler Toffoli était sur cette ligne, mais il a été propulsé sur la première ligne.

Le but de Romanov en troisième période était sur un tir de la pointe. Il faisait sa troisième apparition en séries éliminatoires.

Evans, qui n’avait joué qu’un seul match depuis qu’il avait quitté le deuxième tour sur une civière, a tiré la passe décisive.

Anderson a de nouveau marqué à 3:57 de la prolongation, plongeant pour renverser la rondelle devant le gardien du Lightning Andrei Vasilevskiy.

Gros penalty

Les Canadiens ont dû mettre fin à une double punition mineure avec un bâton élevé à Shea Weber qui a duré la fin du temps réglementaire et le début de la prolongation.

Le Lightning est allé 0-en-5 sur le jeu de puissance lundi. Le gardien des Canadiens Carey Price a joué un rôle important en arrêtant neuf tirs alors que son équipe était en désavantage numérique. L’efficacité de Montréal en désavantage numérique est de 91,4 % en séries éliminatoires.

« C’est un bon PK, a déclaré le défenseur du Lightning Victor Hedman. « C’est l’une des principales raisons, je pense, qu’ils sont ici. … Nous examinerons la bande encore une fois et nous nous améliorerons et nous assurerons que notre avantage numérique se poursuivra au prochain match.

Rallye éclair deux fois

Tampa Bay n’avait jamais traîné en finale de la Coupe Stanley jusqu’à lundi.

Mais il s’est redressé deux fois après un déficit d’un but pour égaliser le match et forcer les prolongations.

Barclay Goodrow a marqué en deuxième période sur une belle passe du défenseur Ryan McDonagh.

Patrick Maroon a créé l’égalité en troisième période.

Le but de Goodrow a mis fin à une sécheresse de 14 matchs. Le but de Maroon était son deuxième en 22 matchs éliminatoires cette saison.

Ce qui attend Montréal

Les chances sont encore longues pour les Canadiens. Seules quatre équipes de la LNH ont remporté une série après avoir perdu les trois premiers matchs. Les Maple Leafs de Toronto de 1942 sont la seule équipe à se rallier à la finale de la Coupe Stanley.

Mais pour le moment, les Canadiens ont évité que le Lightning se joigne aux Flames de Calgary de 1989 en tant que seule équipe à célébrer la Coupe Stanley à domicile à Montréal.

« Nous nous sommes qualifiés ce soir, a déclaré l’attaquant des Canadiens Brendan Gallagher. « Nous ne pouvons vraiment pas nous permettre d’en profiter trop longtemps. Passez au suivant et faites la même chose. Nous avons en quelque sorte accepté le fait que ce ne sera jamais facile. »

Remarques

Un moment de silence avant le match pour le gardien Matiss Kivlenieks, 24 ans, décédé d’un traumatisme thoracique lors d’un accident de feu d’artifice. Il avait joué huit matchs au cours des deux dernières saisons avec les Blue Jackets de Columbus. … L’attaquant du Lightning Alex Killorn, blessé, a participé aux échauffements, mais n’a pas joué pour le troisième match consécutif.