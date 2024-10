Les Canadiens remportent le prestigieux prix Wildlife Photographer of Year

Une photo d’un essaim de têtards de crapauds de l’Ouest nageant dans les eaux de l’île de Vancouver a valu à un photographe canadien un prestigieux prix international.

Celui de Shane Gross L’essaim de vie a été nommé grand gagnant du titre adulte lors des prix annuels du photographe animalier de l’année décernés par le musée d’histoire naturelle du Royaume-Uni.

C’était un choc absolu, a-t-il déclaré à CBC News lors d’un appel depuis Londres, où il a assisté à la cérémonie de remise des prix mardi soir, ajoutant que ceux qui étaient assis autour de lui ont déclaré que l’expression sur son visage était inestimable.

La photo a également remporté le Zones humides catégorie.

Gross, qui est né et a grandi à Regina et vit maintenant à Nanaimo, en Colombie-Britannique, est l’un des deux Canadiens à être honorés, aux côtés de John E. Marriott de Canmore, en Alberta, dont la photo d’une famille de lynx au Yukon a été couronnée gagnant dans le Portraits d’animaux catégorie.

L’Allemand Alexis Tinker-Tsavalas a remporté le prix du jeune photographe animalier de l’année avec La vie sous le bois mortun portrait d’un minuscule insecte collembole et du minuscule corps fruitier d’une moisissure visqueuse.

Les photos ont été sélectionnées parmi 59 228 entrées provenant de 117 pays et territoires, a indiqué le musée dans un communiqué.

Au Canada, l’exposition complète Wildlife Photographer of the Year sera présentée au Royal Ontario Museum à Toronto du 21 décembre 2024 au 4 mai 2025, et au Royal BC Museum à Victoria du 14 février au 27 avril. 2025.

Un trio de lynx est capturé sur une photo intitulée « On Watch », prise par John E Marriott. Marriot a été nommé lauréat de la catégorie Portraits d’animaux dans le cadre des prix du photographe animalier de l’année du Musée d’histoire naturelle pour 2024. (Image de John E. Marriott/Distribuée par le photographe animalier de l’année du Musée d’histoire naturelle) Photo : (Image de John E. Marriott/Distribuée par le photographe animalier de l’année du Musée d’histoire naturelle)

Gross se décrit comme un photojournaliste de la conservation marine qui se sent le plus à l’aise dans l’eau. Sa photo gagnante a été prise lors d’une plongée avec tuba à travers des tapis de plantes aquatiques flottantes dans le lac Cedar, sur l’île de Vancouver, lors d’une sortie pique-nique avec sa fiancée, Kayla.

La photo montre des dizaines de têtards de crapauds occidentaux, une espèce menacée par le développement et les maladies. (nouvelle fenêtre)nageant ensemble vers la lumière. Gross a déclaré que cela faisait partie d’une migration quotidienne de l’après-midi (nouvelle fenêtre) depuis les profondeurs limoneuses plus sûres, deux ou trois mètres plus bas, jusqu’aux zones où il y a plus d’algues à manger. En fin d’après-midi, il a dit : ils sont là par milliers. C’est étonnant.

Gross a déclaré qu’il avait participé au concours du photographe animalier de l’année chaque année depuis 2011 et qu’il avait eu quelques hautement félicité photos avant, mais c’est la première fois qu’il remporte ne serait-ce qu’une catégorie.

Le jury a été séduit par le mélange de lumière, d’énergie et de connectivité entre l’environnement et les têtards, a déclaré la présidente du jury, Kathy Moran, dans un communiqué de presse.

Le juge de la concurrence, Tony Wu, a déclaré dans un communiqué que la photo de Gross nous plonge dans une migration épique de minuscules têtards, une scène dont la plupart d’entre nous n’auraient jamais imaginé l’existence. En nous plaçant au milieu de ce mouvement de millions de personnes, ils mettent en évidence le fait que la beauté et la magie existent partout, même dans les décors les plus banals.

Gross a déclaré que les zones humides sont souvent négligées, malgré leur importance pour la protection contre les sécheresses et les inondations. Il espère figurer sur la photo gagnante de cette année place les zones humides sur le radar de la conservation.

Le travail de Gross a déjà été présenté dans un documentaire de CBC News de 2020 intitulé Shane Gross : capturer l’impact de l’humanité sur la vie océanique.

REGARDER | Un documentaire sur le travail de Gross :

Début du widget Widget. Passer le widget ?

Trouver le widget Widget. Retourner au début du widget ?

Shane Gross : capturer l’impact de l’humanité sur la vie océanique

Le photographe canadien spécialisé dans la conservation de la faune, Shane Gross, a remporté des prix pour avoir capturé la vie océanique et l’impact de l’humanité sur celle-ci. Il raconte au co-animateur de The National, Andrew Chang, sa mission de créer des liens émotionnels avec ses photographies qui, espérons-le, mèneront à un changement durable. Animateur/Reporter : Andrew Chang Producteur : Sean Brocklehurst Caméra/Monteur : Jared Thomas

En ce qui concerne la photo de Marriott, le musée indique que le photographe suivait les lynx depuis près d’une semaine en raquettes, gardant ses distances pour ne pas les effrayer. Il souligne également la menace qui pèse sur la faune, soulignant que le changement climatique a réduit les proies disponibles pour le lynx.

Marriott a attiré l’attention nationale en 2020 lorsqu’il a capturé une confrontation entre deux grizzlis (nouvelle fenêtre)connu sous le nom de Boss et Split Lip, combattant dans le parc national Banff.

Il a déclaré qu’il avait déjà été finaliste dans la catégorie portrait et qu’il avait déjà été nominé pour le prix du public, mais a déclaré que pouvoir assister à la cérémonie dans l’un des musées les plus connus de Londres en tant que gagnant était une chose étonnante.

REGARDER | Capture par Marriott d’une confrontation avec un grizzly :

Début du widget Widget. Passer le widget ?

Trouver le widget Widget. Retourner au début du widget ?

Une bataille entre les ours les plus gros et les plus méchants de Banff

C’est le rêve d’un photographe animalier d’assister à une confrontation entre deux des grizzlis les plus célèbres de Banff (à distance sécuritaire, bien sûr !).

C’est fascinant et époustouflant, être entouré de certains des meilleurs photographes animaliers au monde – et savoir qu’il en fait partie, a-t-il déclaré. Pour un photographe animalier, c’est le summum… Cela ne ressemble à rien de ce que j’ai jamais vécu.

Marriott a également félicité Gross et a exprimé sa joie qu’une image canadienne ait remporté le grand titre. C’est comme la Coupe Stanley, dit-il.

Le prix Wildlife Photographer of the Year a été créé en 1965.

Emily Chung (nouvelle fenêtre)Andrew Kurjata (nouvelle fenêtre) · Nouvelles de CBC ·