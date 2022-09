Les Canadiens réfléchissent aux pensionnats indiens lors de la Journée de la vérité et de la réconciliation – Kelowna Capital News

Avec des tambours et des chants, lors de pow-wow et de cérémonies publiques, les communautés de tout le pays célèbrent la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation.

Le jour férié fédéral, également connu sous le nom de Journée du chandail orange, a été créé l’année dernière pour se souvenir des enfants qui sont morts alors qu’ils étaient forcés de fréquenter les pensionnats, ainsi que de ceux qui ont survécu, et des familles et des communautés encore touchées par un traumatisme durable.

Le premier ministre Justin Trudeau s’est joint à des représentants de diverses Premières Nations et à des dizaines de personnes en orange pour une cérémonie du lever du soleil à Niagara Falls, en Ontario. Il s’est tenu silencieux pendant la cérémonie et a ensuite parlé avec les survivants des pensionnats.

Plus tard dans la matinée, Trudeau a prononcé un événement pour marquer la journée.

« C’est une journée pour les peuples autochtones. Aujourd’hui pour reconnaître que oui, tu es toujours là, tu es toujours fort et tu es une partie indissociable du présent et de l’avenir que nous construisons chaque jour en tant que pays », a-t-il déclaré à la foule.

“C’est une journée pour se souvenir, pour pleurer, pour faire un pas de plus vers la guérison. Mais c’est aussi un jour pour les peuples non autochtones de reconnaître que vous ne devriez pas avoir à porter ce fardeau seuls.

Les discours et les événements se produisent alors même que le sombre travail qui a contribué à inspirer la journée se poursuit.

À Mission, en Colombie-Britannique, où la Journée du chandail orange trouve ses origines, des travaux ont commencé en septembre pour rechercher des tombes à l’aide d’un radar pénétrant dans le sol à l’ancien pensionnat indien de St. Mary. La ville de Mission a déclaré dans un communiqué que les travaux se poursuivraient tant que le temps sec le permettrait.

C’était dans une autre école de la Mission, St. Joseph Mission Residential School, où l’élève Phyllis Webstad s’est fait enlever une chemise orange, un cadeau de sa grand-mère, dans les années 1970.

La Journée du chandail orange deviendrait la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, un jour férié fédéral établi l’année dernière à la suite de la découverte de lieux de sépulture présumés non marqués dans d’anciens pensionnats indiens, par la nation Tk’emlúps te Secwepemc à Kamloops, en Colombie-Britannique, dans la Première nation Cowessess de la Saskatchewan. et d’autres.

La chef nationale de l’Assemblée des Premières Nations, RoseAnne Archibald, a déclaré dans une entrevue que la journée était consacrée aux survivants des pensionnats, comme Webstad, ainsi qu’aux enfants qui n’en sont jamais revenus.

“C’est leur jour, en particulier ceux qui ont souffert dans ces institutions et qui ont survécu, et j’ai aussi le sentiment que c’est pour tous les petits qui sont morts dans ces institutions et qui ne sont pas rentrés chez eux”, a-t-elle déclaré.

«La journée les concerne aussi. C’est aussi un moment de réflexion. C’est le moment d’en apprendre davantage sur la véritable histoire du Canada.

Elle a dit que la journée était aussi une occasion pour les Canadiens de réfléchir à l’expérience autochtone.

À Ottawa, la gouverneure générale Mary Simon – la première personne autochtone à occuper le poste – a accueilli près de 100 écoliers et membres du personnel à Rideau Hall, où elle leur a parlé de réconciliation.

Elle a dit que les gens portent des chemises orange pour montrer que chaque enfant compte, ce qui est important en raison du traumatisme que les pensionnats ont causé aux enfants autochtones.

Simon a dit aux enfants qu’elle avait grandi en parlant l’inuktitut.

“Je parle toujours ma langue tous les jours”, a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle ne voulait pas l’oublier.

Simon, qui a 75 ans, a déclaré qu’à son âge, elle apprenait une nouvelle langue, le français, et a dit aux enfants que ce serait bien s’ils pouvaient apprendre un mot autochtone tous les jours. Elle leur en a ensuite enseigné un en inuktitut qui signifie ne jamais abandonner.

Simon a également parlé aux enfants de la persévérance à travers des choses difficiles et l’a liée à sa propre histoire, ayant grandi dans un petit village isolé et travaillant maintenant à Rideau Hall en tant que gouverneure générale.

“Cela ne m’a pas été remis”, a-t-elle déclaré.

À Toronto, un groupe a joué du tambour et chanté des chansons autochtones pendant qu’une femme en tenue traditionnelle autochtone dansait lors d’un rassemblement au centre-ville de Nathan Phillips Square.

Plusieurs dizaines de spectateurs, certains portant des chemises orange, ont parfois applaudi et applaudi pendant la représentation. L’un des batteurs a dit qu’ils jouaient à la fois pour les survivants des pensionnats indiens et pour ceux qui ne sont pas revenus.

Au centre-ville d’Halifax, des centaines de personnes se sont rassemblées pour marquer la journée et entendre la chef de la Première Nation Acadia Deborah Robinson, l’aîné mi’kmaw Alan Knockwood et la conseillère autochtone d’Halifax Cheryl Copage-Gehue.

Knockwood a déclaré à la foule lors du Grand Parade de la ville que, alors que la communauté se réunissait pour réfléchir à l’héritage colonial du Canada, les enfants perdus dans le système des pensionnats étaient « ici dans nos cœurs et ils sont avec nous ici ».

Il a dirigé une prière en anglais et en mi’kmaw.

« Ma langue est toujours vivante, mais les survivants des pensionnats comme moi ont de la difficulté à la parler parce qu’elle m’a été chassée. Mais je suis toujours là », a déclaré Knockwood. “Les survivants des pensionnats font partie de vous, et maintenant notre héritage est que cela ne se reproduira plus jamais et c’est parce que vous tous ici ne permettrez pas que cela se reproduise.”

Robinson a dit à la foule qu’elle espère que tout le monde réfléchit à la vérité et à la réconciliation à sa manière en se souvenant des souffrances causées par les pensionnats.

Bien qu’il y ait eu des progrès vers le soutien aux peuples autochtones, Robinson a déclaré « qu’il est difficile de nier, et je le dis chaque année quand je parle, qu’il nous reste encore beaucoup à faire ».

Le chef a hissé un drapeau orange créé par un artiste Mi’kmaq de la Nouvelle-Écosse avec le pétroglyphe Mi’kmaq qui représente un enfant.

Alors que de nombreux événements prévus en Nouvelle-Écosse pour l’occasion ont été reportés en raison des dommages causés par la tempête post-tropicale Fiona, il y aura une cérémonie vendredi sur le site de l’ancien pensionnat indien de Shubenacadie et un spectacle de lumière en soirée à l’ancien Bibliothèque commémorative d’Halifax

À l’Île-du-Prince-Édouard, la province affirme que ses drapeaux ont été abaissés sur les bâtiments provinciaux pour reconnaître les dommages causés par le système des pensionnats. Mais les événements publics pour marquer la journée sont annulés alors que les travaux se poursuivent pour réparer les dommages causés par Fiona.

Certains des autres événements prévus aujourd’hui comprennent l’illumination de la Tour de la Paix sur la Colline du Parlement en orange, une programmation sur les pensionnats à la Winnipeg Art Gallery et un pow-wow communautaire à la Nation Songhees de la région de Victoria.

Le système des pensionnats du Canada, financé par le gouvernement fédéral et géré par des églises catholiques, a été établi dans les années 1800. Il a retiré environ 150 000 enfants des Premières nations, inuits et métis de leur famille. La dernière école a fermé en 1997.

De nombreux enfants ont été abusés sexuellement, physiquement ou psychologiquement dans le système conçu pour faire sortir « l’Indien » de l’enfant.

À Niagara Falls, Trudeau a déclaré que la journée était consacrée à la vérité.

«Cette vérité est que nous devons tous ouvrir les yeux sur la vérité sur la façon dont le Canada a évolué et est né et sur la façon dont nous devons faire des choix délibérés pour défaire les mensonges et les injustices qui en font partie», a-t-il déclaré.

“Nous sommes sur la bonne voie, et cela va prendre de nombreuses années, mais nous devons aujourd’hui et chaque jour nous y consacrer à nouveau.”

—Maan Alhmidi, La Presse canadienne

