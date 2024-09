Les Canadiens réagissent à la décision des JUNO Awards de conserver certains genres, dont le gospel et le reggae, après de vives réactions

Les Canadiens et les grands dirigeants de l’industrie musicale réagissent au changement de cap des JUNO concernant leur projet de supprimer des catégories de prix, notamment le gospel et le reggae.

Dans une lettre obtenue par la Presse Canadienne plus tôt ce mois-ci, les organisateurs du JUNO ont informé les membres du comité ce mois-ci de leur intention de mettre certaines catégories en « pause », notamment l’enregistrement de reggae, l’album pour enfants, l’album chrétien/gospel et l’album international de l’année.

Peu de temps après la diffusion de la nouvelle, les JUNO ont reçu des réactions négatives à l’égard de ces projets en raison d’une insensibilité culturelle, notamment de la part de Kirk Diamond, lauréat du prix JUNO de l’album reggae de l’année.

« La musique reggae est construite à partir de choses comme ça, vous savez ? Je veux dire, à partir de la lutte. C’est à cela qu’elle sert. Elle est là pour nous, pour nous battre pour les voix, pour les gens. Et ce n’est qu’un autre obstacle que nous devons franchir, une autre rivière que nous devons traverser », a déclaré Diamond à Now Toronto.

Mardi, le PDG des prix JUNO, Allan Reid, a déclaré sur les réseaux sociaux que les trois catégories seraient décernées à Vancouver lors de la cérémonie de remise des prix de l’année prochaine.

« Au cours de l’année dernière, CARAS a mené un processus approfondi de révision de toutes les catégories de prix, en prenant en compte des données telles que la consommation, le nombre de candidatures et d’autres paramètres. Compte tenu des commentaires de la communauté, CARAS ne suspendra pas ces trois catégories cette année », a déclaré Reid dans un message publié sur LinkedIn.

Reid a également déclaré que tous les changements apportés aux catégories des prix JUNO 2025, y compris les catégories nouvellement ajoutées, seront publiés le 23 septembre.

« Nous restons déterminés à faire en sorte que les prix JUNO reflètent l’excellence de l’industrie et soient représentatifs de la diversité de l’industrie musicale canadienne », a déclaré Reid dans le message.

Cependant, Reid n’a pas mentionné de nouvelles sur le maintien ou non de la catégorie de musique internationale, ce qui pourrait potentiellement exclure la K-Pop et la musique sud-asiatique.

Le marketing pourrait jouer un rôle dans la raison pour laquelle ces trois catégories ont été initialement envisagées pour être supprimées, selon Charnjot Shokar, directeur du marketing pour le hip-hop et la musique sud-asiatique chez Universal Music Canada.

Shokar a déclaré à Now Toronto que les mesures telles que les chiffres de streaming ne montrent qu’un côté de l’histoire, ce qui est particulièrement le cas pour les genres sous-représentés et, plus récemment, pour la musique sud-asiatique.

« C’est un phénomène très récent qui montre comment la musique sud-asiatique est désormais consommée par un grand nombre de personnes. Ce n’était pas toujours le cas, mais les gens de la communauté la consommaient toujours religieusement, même s’il n’y avait pas de mesures pour le prouver. Mais maintenant, avec le temps, les mesures sont là aussi, et maintenant tout le monde veut en faire partie, n’est-ce pas ? », a déclaré Shokar.

« Les indicateurs sont presque comme un indicateur retardé, alors que la culture est le premier indicateur de l’existence d’un élément. Donc, supprimer quelque chose simplement parce que les indicateurs ne sont pas encore là ne me semble pas vraiment logique, car les chiffres viennent après », a poursuivi Shokar.

Toutefois, Shokar a déclaré que cela pourrait aider les catégories de musique chrétienne et de reggae à investir davantage dans le marketing.

« Si vous faites un crossover ou une collaboration avec, par exemple, une grande marque de chaussures ou une grande entreprise de chaussures, vous êtes désormais en mesure d’apporter votre musique à ce public qui n’écoute peut-être pas vraiment du reggae, mais qui aimera vraiment la chaussure à laquelle elle est associée, et alors, par défaut, ce son bénéficiera d’une couverture nationale », a déclaré Shokar.

Advance Canada, un collectif d’affaires pour les Noirs dans l’industrie de la musique, a également publié une déclaration sur Instagram la semaine dernière pour garantir que les JUNOS continuent de représenter équitablement les musiciens noirs compte tenu de leur histoire avec les genres gospel et reggae.

« Nous nous engageons à engager un dialogue productif avec l’équipe CARAS pour atteindre ces objectifs », a déclaré l’organisation dans un communiqué.

La décision de conserver ces genres influence la manière dont la prochaine génération façonnera le son futur de la musique canadienne, selon le producteur Roy Hamilton III, nommé aux Grammy Awards et nommé au Billboard Gospel Music Album of the Year 2018.

Hamilton III s’est installé à Toronto pour former de jeunes chanteurs pour son organisation La Compagnie du Chanteurqui organise une recherche de talents en octobre.

« Nous avons toute une génération de jeunes chanteurs et rappeurs qui ne veulent pas faire d’autre genre de musique que du gospel. Et il est tout à fait normal de leur permettre d’atteindre les mêmes sommets de succès que les artistes grand public », a-t-il déclaré mercredi à Now Toronto.

Honey Jam, un programme de développement artistique de longue date qui a contribué au succès de chanteuses lauréates d’un prix JUNO comme Jully Black, Savannah Re, Haviah Mighty et Nelly Furtado, reconnaît également l’importance de revenir sur cette décision si près de la date de soumission.

« Certains de nos artistes font de la musique dans ces catégories et nous sommes heureux de savoir qu’au moins pour 2025, ils auront l’occasion de soumettre leur travail pour être considérés pour la plus haute distinction musicale du Canada. Le travail acharné qu’ils consacrent à la création de leur art mérite d’être reconnu », a déclaré la créatrice de l’émission, Ebonie Rowe, à Now Toronto.