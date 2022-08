Les Canadiens qui connaissent l’anglais et le français gagnent plus : recensement

Les Canadiens qui parlent anglais et français gagnent plus d’argent, selon les données du recensement de 2021 de Statistique Canada publiées la semaine dernière.

Le revenu moyen des personnes qui parlaient à la fois l’anglais et le français au Canada s’élevait à 60 550 $, soit près de 10 % de plus que la moyenne des personnes qui ne parlaient que l’anglais à 55 250 $ et environ 40 % de plus que celle des personnes qui ne parlaient que le français à 43 040 $.

Les écarts de revenu, bien que variables, pouvaient être observés dans toutes les provinces canadiennes, la différence la plus prononcée se trouvant dans les villes du Québec.

Selon les données du recensement, un locuteur de l’anglais et du français à Montréal gagnait en moyenne 40 % de plus qu’une personne qui ne parlait qu’une seule de ces langues.

Peu importe si les employés parlaient une seule des langues, les deux groupes à Montréal gagnaient en moyenne 43 280 $ par année comparativement à leurs pairs qui parlaient les deux langues, qui gagnaient en moyenne 60 650 $.

À Toronto, les employés qui ne parlaient que l’anglais gagnaient en moyenne 59 600 $, tandis que les employés anglophones et francophones gagnaient en moyenne 78 400 $, ce qui représente une différence de près de 32 %.

Parmi les autres provinces, les villes de Terre-Neuve-et-Labrador, de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et du Manitoba affichaient les écarts de revenu les plus importants entre ceux qui parlaient à la fois l’anglais et le français et ceux qui ne parlaient qu’un seul des deux.

D’autres données montrent une baisse du nombre de locuteurs de français à travers le pays.

Un autre recensement de StatCan de 2021 a révélé que la proportion de Canadiens qui indiquent le français comme langue maternelle a diminué entre 2016 et 2021 dans toutes les provinces sauf le Yukon.

Il y a également eu une diversité linguistique accrue au Canada, avec un record cette année pour le nombre de Canadiens dont la langue maternelle n’était ni l’anglais ni le français.

Selon Statistique Canada, le fait de parler à la fois l’anglais et le français, malgré une augmentation des revenus, est en baisse dans toutes les provinces du Canada, sauf au Québec.

Le pourcentage de personnes parlant anglais et français au Québec est passé de 44,5 à 46,4 % en 2016, et les trois villes canadiennes ayant les taux les plus élevés de personnes parlant anglais et français étaient Gatineau, Montréal et Québec.

La diffusion des données du recensement fait suite à l’adoption par le Québec d’une nouvelle loi linguistique qui limite l’accès aux services bilingues offerts par le gouvernement provincial.

Le premier ministre du Québec, François Legault, a fait face à un contrecoup en juin pour avoir sonné l’alarme concernant une baisse de la proportion de personnes qui parlent français à la maison.



Avec des fichiers de la Presse canadienne