Les Canadiens prennent Ozempic, mais la stigmatisation liée au poids les empêche d’en parler

Ozempic, stigmatisation et culture de la perte de poids

La honte et la stigmatisation liées à la taille corporelle et à l’obésité se sont glissées dans l’utilisation de médicaments amaigrissants comme Ozempic, déclare une femme qui lutte contre son poids depuis des années.

« Les gens ont des opinions très arrêtées sur les personnes qui ne sont pas capables de perdre du poids… [they] pensez simplement que les personnes en surpoids sont paresseuses et n’essayent pas de faire quoi que ce soit », a déclaré Raegan Sather, une femme d’Edmonton.

Sather a essayé plusieurs choses pour perdre du poids au cours de la dernière décennie, allant de l’entraînement avec un entraîneur personnel à la mise en place de régimes stricts. Mais elle n’a obtenu les résultats qu’elle souhaitait que lorsqu’elle a commencé à prendre Ozempic l’été dernier.

« Ne pensez pas que les gens qui prennent ce médicament n’ont pas tout essayé pour le faire. C’est juste un très bon outil pour nous aider », a-t-elle déclaré. Le Courant Matt Galloway.

Ozempic, le nom de marque du médicament générique Semaglutide, est officiellement utilisé pour traiter le diabète. Il imite une hormone qui favorise la production d’insuline, mais est devenu populaire parmi les célébrités et les influenceurs des médias sociaux pour son autre capacité : gérer l’appétit. Il peut être prescrit hors étiquette pour la perte de poids au Canada – bien que les experts ont averti que ce n’est pas une solution rapide .

REGARDER | Ozempic pour la perte de poids : ce que l’on sait du potentiel et des risques : Ozempic pour la perte de poids : ce que l’on sait du potentiel et des risques Des questions tourbillonnent autour de l’utilisation du sémaglutide, couramment vendu sous le nom de marque Ozempic, pour la perte de poids. Christine Birak, de CBC, explore les risques et les avantages des utilisations hors AMM du médicament, qui est traditionnellement utilisé pour traiter le diabète de type 2.

Mais cette stigmatisation entourant la perte de poids a fait que certaines célébrités – et certains Canadiens ordinaires – prennent le médicament en secret. Lors d’une récente émission de télévision, la comédienne Amy Schumer a appelé les stars d’Hollywood à dissimuler leur perte de poids soudaine.

« Tout le monde ment, tout le monde se dit : ‘Oh, des portions plus petites !’ – comme ferme ta gueule, tu es sur Ozempic », elle a déclaré l’animateur de talk-show Andy Cohen sur Regardez ce qui se passe en direct .

Pour Sather, l’impact de la prise du médicament a « changé sa vie ». Mais elle dit qu’elle ne le voit pas comme un médicament magique pour perdre du poids, mais plutôt comme un outil pour l’aider à faire des choix plus sains.

Elle pense que des conversations plus ouvertes sur son utilisation de cette façon pourraient aider à lutter contre la stigmatisation.

« Je pense, vous savez, si une célébrité devait sortir et admettre qu’elle l’utilise pour l’aider, cela irait loin », a-t-elle déclaré.

« Mais au lieu de cela, ils permettent à cette voix de la honte de dépasser cela, malheureusement. »

« Une société fatphobe »

Santé Canada a a noté une demande accrue pour Ozempic – mais tous ceux qui vivent dans ce que la société considère comme un corps plus grand ne pensent pas que prendre Ozempic est la bonne voie pour eux.

Joanie Pietracupa a déclaré que son médecin lui avait proposé le médicament à deux ou trois reprises.

Elle n’était pas intéressée, mais le médecin a ajouté une note au dossier de Pietracupa au cas où elle changerait d’avis.

« Je ne l’ai même pas demandé, vous savez, et je l’ai fait prescrire, alors j’ai été très surpris », a déclaré Pietracupa, journaliste à Montréal.

Pietracupa dit qu’elle se méfie des effets secondaires que certaines personnes qui prennent Ozempic ressentent, notamment les nausées, la déshydratation et la constipation ou la diarrhée.

Mais elle pense aussi que les offres répétées de son médecin disent quelque chose sur les attitudes envers les corps plus grands.

« J’ai l’impression que nous vivons dans une société aussi fatphobe. Et être mince, quel que soit votre état de santé, pourrait être plus important que toute autre chose pour beaucoup de gens », a-t-elle déclaré.

Elle a dit que tant qu’elle est en bonne santé, elle ne voit pas pourquoi on devrait lui faire détester son corps.

« J’aime mon corps et je me sens bien dedans. Et j’aime ce qu’il fait pour moi », a-t-elle déclaré.

Elle a dit qu’elle comprenait pourquoi certaines personnes pouvaient choisir Ozempic ou un médicament similaire, et ne jugeait pas leurs choix.

« Mais je n’ai pas l’impression d’en avoir besoin », a-t-elle déclaré. « Et je n’aurais pas l’impression qu’Ozempic m’apprenne quoi que ce soit sur les portions ou les changements de style de vie ou quoi que ce soit. »

REGARDER | Ozempic : La fixation de TikTok et le cycle de culture diététique : Ozempic : la fixation de TikTok et le cycle de la culture diététique 19 janvier 2023 | Ozempic, un médicament utilisé pour aider à traiter le diabète de type 2, a gagné en popularité grâce à un effet secondaire : la suppression de l’appétit. Andrew Chang explore comment la perte de poids des célébrités, la culture diététique et les médias sociaux ont encore alimenté la demande.

Un outil pour « faire de meilleurs choix »

En 2007, une femme d’Ottawa, Kerry Toneguzzi, a perdu 100 livres après une opération de perte de poids, mais a tout récupéré. Elle prend maintenant Ozempic et a perdu 115 livres en deux ans.

Elle rejette l’idée que prendre Ozempic est en quelque sorte « une issue facile ».

« Je pense que vous devez vraiment regarder ce que vous faites et creuser profondément », a-t-elle déclaré. Le courant.

« Vous devez vraiment assumer la responsabilité de vos actions. »

Les patients qui quittent Ozempic sont avertis qu’ils reprendront probablement du poids une fois qu’il ne sera plus dans leur système pour aider à supprimer l’appétit. Toneguzzi s’attend à ce qu’elle prenne le médicament pour le reste de sa vie, en tandem avec d’autres mesures pour aider à gérer son poids.

ÉCOUTEZ | L’utilisation d’Ozempic pour traiter l’obésité suscite à la fois enthousiasme et inquiétude : Le courant19:40L’utilisation d’Ozempic pour traiter l’obésité suscite à la fois enthousiasme et inquiétude

Parler à Le courant en janvier le Dr Ali Zentner a déclaré qu’il est important de se rappeler que « l’obésité est un déséquilibre hormonal ».

« C’est une maladie chronique, tout comme la dépression ou le diabète de type 2 ou l’hypertension, je dirais », a déclaré Zentner, un spécialiste de la médecine interne, du diabète et de l’obésité basé à Vancouver. Zentner a également travaillé comme consultant rémunéré pour Novo Nordisk, la société qui fabrique Ozempic.

Elle a dit que ses patients « suivaient un régime depuis des décennies – ce sont des experts en la matière ».

« Ce n’est pas une fonction de ce qu’ils font. C’est une fonction de leur biologie », a-t-elle déclaré.

Avant de commencer à prendre des médicaments amaigrissants, Hartley Macklin a déclaré qu’il avait perdu du poids avec de très nombreux régimes – pour tout reprendre.

Il est conscient que le surpoids peut devenir une complication majeure pour la santé des personnes à mesure qu’elles vieillissent.

« Quand ils deviennent malsains – ce qui arrivera peut-être à cause de la vieillesse – [it’ll] être plus facile à traiter… cette maladie s’ils ont moins de poids », a déclaré Macklin, de Winnipeg.

Sather a déclaré qu’Ozempic peut être un outil utile, « mais vous devez toujours choisir la nourriture que vous mettez dans votre bouche ».

« Vous pouvez faire de meilleurs choix… [but] il faut encore du travail pour faire ces choix et faire ce genre de choses. »