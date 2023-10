Les Canadiens pourront voir partiellement une éclipse solaire annulaire ce mois-ci

Les Canadiens auront l’occasion d’observer une éclipse solaire annulaire plus tard ce mois-ci, ce qui donnera également à la NASA l’occasion d’étudier notre atmosphère plus en détail.

Le 14 octobre, la Lune passera devant le Soleil et bloquera sa lumière lors de l’une des dernières éclipses solaires que les Canadiens auront la chance de voir avant au moins quelques années.

« Les éclipses ne sont pas aussi rares que les gens semblent le penser », a déclaré Orbax, communicateur scientifique du département de physique de l’Université de Guelph, à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique. « Ce qui est rare, c’est que nous faisons la queue pour pouvoir voir. Des éclipses se produisent donc plusieurs fois par an, partout dans le monde, mais nous ne sommes souvent pas orientés dans la bonne direction pour pouvoir les voir.

La dernière éclipse totale visible au Canada remonte à 2017, a déclaré Orbax. L’événement céleste de ce mois-ci ne sera pas une éclipse totale, mais ce qu’on appelle une éclipse solaire annulaire, également connue sous le nom d’éclipse « en anneau de feu ».

Les éclipses solaires annulaires se produisent lorsque la Lune s’aligne avec le Soleil au point de son orbite où elle est légèrement plus éloignée de la Terre que d’habitude.

« La lune est un peu plus loin, elle semble un peu plus petite et elle ne bloque pas toute la lumière du soleil », a expliqué Orbax. « Et dans ce cas, nous voyons cet anneau brillant autour de la lune. »

La bonne nouvelle est qu’un certain degré d’éclipse partielle devrait être visible à travers le pays, la meilleure vue étant celle du sud de la Colombie-Britannique.

La mauvaise nouvelle est que le « cercle de feu » lui-même ne sera pas visible pour les Canadiens. Nous ne sommes pas dans la bonne position pour voir la Lune s’aligner parfaitement avec le Soleil. Au lieu de cela, l’éclipse partielle nous apparaîtra comme si une ombre sombre était tombée sur le côté du Soleil, en retirant une tranche et en atténuant sa luminosité globale, a déclaré Orbax.

L’éclipse sera plus frappante aux États-Unis, où les scientifiques de la NASA prévoient de l’utiliser pour étudier l’impact d’un manque soudain de lumière solaire sur notre atmosphère, en particulier sur une couche appelée ionosphère.

« Toutes les communications par satellite traversent l’ionosphère avant d’atteindre la Terre », a déclaré Aroh Barjatya, professeur d’ingénierie physique à l’Université aéronautique Embry-Riddle et chef de la mission, dans un récent communiqué de presse. « À mesure que nous devenons de plus en plus dépendants des ressources spatiales, nous devons comprendre et modéliser toutes les perturbations de l’ionosphère. »

QUAND ET OÙ VOIR L’ÉCLIPSE

L’éclipse débutera vers midi HAE et durera quelques heures au total.

« Nous commencerons donc vers midi, vous verrez une petite tache sur le soleil, et elle grandira jusqu’à environ une heure lorsqu’elle atteindra son maximum », a déclaré Orbax. Là où il se trouve à Guelph, en Ontario, le maximum signifiera qu’environ un tiers du Soleil sera couvert. « Et puis il reculera à nouveau et révélera tout le soleil. Donc ça va être un peu inquiétant – vous aurez moins de soleil.

Au Canada, plus vous êtes à l’ouest et au sud, meilleure sera la vue de l’éclipse partielle.

La lune obscurcira 70 à 80 pour cent du Soleil pour les habitants du coin sud-est de la Colombie-Britannique, le reste de la province bénéficiant d’une couverture de 50 à 70 pour cent. La majorité des Prairies pourront voir un Soleil obscurci de 40 à 60 pour cent pendant l’éclipse, tandis que l’éclipse variera entre 20 et 40 pour cent pour ceux de l’Ontario, selon l’endroit où ils se trouvent. Les provinces de l’Atlantique bénéficieront du niveau de couverture le moins élevé.

« En commençant à Vancouver, vous obtiendrez environ 80 pour cent, jusqu’à l’Île-du-Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick, où vous obtiendrez une couverture d’environ 10 pour cent », a déclaré Orbax. « Cela s’appliquera donc à tout le pays : en allant de la côte ouest à la côte est, vous réduirez le niveau de couverture. »

COMMENT VOIR L’ÉCLIPSE

Même pendant une éclipse, il n’est jamais prudent de regarder directement le Soleil. Il existe de nombreuses façons d’observer l’éclipse, mais l’œil nu n’en fait pas partie, a souligné Orbax.

« Vous pouvez vous procurer des lunettes à éclipse, des lunettes de soudage, il existe tous les types de filtres et des moyens de l’observer en toute sécurité. Mais ne vous contentez pas de regarder avec vos yeux non protégés.

Un modèle 3D de la NASA montre le chemin que prendra la Lune dans le ciel et, de manière générale, quelles régions du monde pourront voir l’éclipse à différents moments. La feuille de route de l’éclipse – c’est-à-dire la tranche de Terre à partir de laquelle l’éclipse apparaîtra dans sa couverture la plus complète à mesure que la planète tourne – commence dans l’Oregon et traverse les États-Unis en diagonale, descendant jusqu’au Mexique et en Amérique centrale, puis à travers la moitié nord du Sud. L’Amérique avant que la Lune ne s’écarte de la trajectoire du Soleil.

« Il y a peu de choses qui captivent l’imagination de l’humanité comme le soleil effacé du ciel », a déclaré Orbax.

« Si vous avez un intérêt particulier pour la science, ou si vous avez simplement des jeunes proches de vous qui sont très intéressés par l’astronomie et l’espace, c’est l’occasion idéale de prendre un après-midi et d’aller apprendre un petit quelque chose. nouveau. »

LES ÉCLIPSES AFFECTENT-ELLES NOTRE ATMOSPHÈRE ? LA NASA UTILISE ECLIPSE POUR LE SAVOIR

Ceux qui vivent près du champ de tir de missiles White Sands au Nouveau-Mexique pourraient apercevoir un autre spectacle étrange dans le ciel lorsqu’ils dirigeront leurs lunettes à éclipse vers le ciel le 14 octobre : les traînées blanches révélatrices de trois fusées scientifiques envoyées pour enquêter sur les éclipses. ‘ ombre.

La mission Atmospheric Perturbations around the Eclipse Path (APEP) vise à comprendre ce qui arrive à l’ionosphère, une couche de l’atmosphère située à plus de 80 kilomètres du sol dans laquelle l’air devient électrique. Lorsque la lumière du soleil interagit avec cette couche, les UV sont capables de séparer les électrons de leurs atomes pour créer des nuages ​​de particules chargées, dont beaucoup se recombineront en atomes neutres au coucher du Soleil.

Mais lors d’une éclipse, la lumière du soleil disparaît d’un seul coup sur une petite partie de la terre, pour réapparaître relativement rapidement.

« Si vous considérez l’ionosphère comme un étang avec de légères ondulations, l’éclipse est comme un bateau à moteur qui déchire soudainement l’eau », a déclaré Barjatya. « Cela crée un sillage immédiatement en dessous et derrière lui, puis le niveau de l’eau monte momentanément à mesure qu’il rentre. »

Cela ne semble peut-être pas être un gros problème, mais des instruments tels que le GPS et les satellites de communication ont détecté les changements atmosphériques lors de l’éclipse solaire totale de 2017. Les chercheurs veulent être en mesure de comprendre ce qui se passe dans l’ionosphère pour s’assurer que tout problème potentiel à l’avenir puisse survenir. les éclipses qui pourraient en résulter peuvent être planifiées.

Pour avoir une image complète, les trois fusées seront lancées l’une après l’autre, à environ 35 minutes d’intervalle chacune pour avoir une idée avant, pendant et après le pic de l’éclipse. Les instruments embarqués sur les fusées mesureront les changements dans les champs électriques et magnétiques, ainsi que la densité et la température.

« Les fusées sont le meilleur moyen d’observer la dimension verticale aux échelles spatiales les plus petites possibles », a déclaré Barjatya. « Ils peuvent attendre de se lancer au bon moment et explorer les basses altitudes où les satellites ne peuvent pas voler. »

ÉCLIPSE TOTALE DE SOLAIRE À VENIR L’ANNÉE PROCHAINE

Cette éclipse partielle sera l’une des dernières occasions pour les Canadiens de vivre une éclipse pendant un certain temps. Mais ce n’est pas la dernière : le 8 avril 2024, il y aura une éclipse totale, visible dans certaines régions du Canada.

L’est du Canada bénéficiera de la meilleure vue de l’éclipse d’avril alors que son chemin traverse le sud de l’Ontario, puis traverse les provinces de l’Atlantique. Les habitants de la région de Niagara, en Ontario, pourront voir l’éclipse en pleine couverture, le Soleil étant totalement masqué vers 15 heures.

« Il s’agit d’une éclipse solaire totale traditionnelle. La lune sera donc suffisamment grande pour bloquer tout le soleil », a déclaré Orbax.

Il sera également visible aux États-Unis, offrant ainsi une seconde opportunité au projet APEP. Ils relanceront leurs fusées le 8 avril prochain, contribuant ainsi à compléter leurs mesures pour voir l’ampleur des impacts atmosphériques lors d’une éclipse.

Après avril, le Canada n’aura pas une bonne vue d’une éclipse solaire pendant un certain temps, a déclaré Orbax.

« Nous aurons quelques éclipses partielles à venir au cours de la prochaine décennie, mais celles-ci auront une très petite couverture. Votre prochaine éclipse complète et totale après avril durera entre 20 et 25 ans.

Selon timeanddate.com, qui suit les éclipses, la prochaine éclipse solaire partielle visible au Canada aura lieu en 2029, et après avril 2024, nous n’aurons pas d’éclipse totale visible sur une large partie du Canada avant août 2044.

Même s’il faudra attendre un moment jusqu’en avril pour voir la dernière grande éclipse, l’éclipse solaire annulaire est loin d’être la seule chose à voir dans le ciel ce mois-ci.

Selon Orbax, qui crée des guides mensuels d’observation des étoiles, ce mois d’octobre est un grand mois pour observer des événements et des objets fascinants dans le ciel.

La Nuit internationale d’observation de la lune aura lieu le 21 octobre, une soirée au cours de laquelle les amoureux de la lune du monde entier se réunissent lors d’événements locaux pour contempler la lune ensemble. Jupiter et Saturne seront également grands dans le ciel en début de soirée pendant tout le mois, a-t-il déclaré, tandis que les anneaux de Saturne seront visibles à travers un télescope.

« Nous avons également deux pluies de météores à venir ce mois-ci, les Draconides et les Orionides », a-t-il déclaré. «Nous envisageons que les 8 et 9 octobre soient le pic de la pluie de météores des Draconides, qui aura lieu ce week-end, et les 20 et 21 octobre la pluie de météores des Orionides. Celles-ci sont nommées d’après les constellations à partir desquelles elles semblent rayonner, donc les Draconides semblent venir de Draco le dragon et les Orionides semblent venir d’Orion.